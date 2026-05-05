समर फ्रेंडली रिफ्रेशिंग लुक के लिए ट्राई करें कॉटन ड्रेस, एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट हैं
समर्स में आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो इस बार कॉटन के हल्के ड्रेसेज ट्राई करें! स्लीवलेस से लेकर मैक्सी ड्रेस यहां आपको सभी की वैरायटी मिलेगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या कॉटन कुर्ता सेट पहन कर बोर हो गई हैं, तो इस बार कॉटन ड्रेस ट्राई करें! फ्लोरल प्रिंट, हल्की फैब्रिक और हवादार पैटर्न इस आउटफिट को समर्स के लिए एक बेस्ट विकल्प बनाता है। एवरीडे रिफ्रेशिंग लुक के लिए ये परफेक्ट रहेगी। ऑफिस जाना हो या आउटिंग या वेकेशन पर, कॉटन के वन पीस ड्रेसेज आपको डिस्पॉइंट नहीं करेंगे। इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। MOTHER'S DAY आने वाला है, आप इन्हें अपनी मॉम को भी गिफ्ट कर सकती हैं। Amazon पर इनकी वैरायटी उपलब्ध है (cotton dresses), डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Janasya की वन पीस ड्रेस गर्म मौसम में आपकी त्वचा पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इसे वर्क वियर से लेकर आउटिंग पर जाना हो या वेकेशन पर कभी भी कैरी कर सकती हैं, ये आपको डिसएप्वाइंट नहीं करेंगी।। इसकी फैब्रिक आरामदायक, हल्की और हवादार है, जिससे इसे गर्मी में कैरी करना आसान हो जाता है। इस Mother's day इस आउटफिट में अपनी मॉम को डेट पर ले जाएं।
फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन फ्लेयर्ड ड्रेस दिखने में कितनी अट्रैक्टिव है इसकी कॉटन फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है, जो आपकी बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। अगर आप समरस में कंफर्टेबल आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ड्रेस जरूर ऑर्डर करें! इसमें और भी कलर ऑप्शंस हैं और सभी पर 67% का ऑफ मिल जाएगा।
समर्स में हल्की आरामदायक आउटफिट भला किसे पसंद नहीं होगी! खासकर वर्किंग महिलाओं को ये ड्रेस बेहद पसंद आएगी। इस पर बने रिफ्रेशिंग फ्लोरल प्रिंट और इसका खूबसूरत रंग इसे समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन बनाता है। साथ ही ये पूरी तरह हवादार है, अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो इस तरह की आउटफिट कैरी करें, ये बॉडी को इरिटेट नहीं करते।
Keshar kaalvi का ट्रेंडिंग मिडी ड्रेस मेरा पर्सनल फेवरेट है। समर्स में इस तरह के हवादार आउटफिट बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखते हैं। अगर आप भी हल्के आरामदायक कपड़े पसंद करती हैं, तो ये आउटफिट आज ही ऑर्डर करें। इसे 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, मदर्स डे पर अपनी मॉम को भी गिफ्ट कर सकती हैं।
अगर आप भी वेकेशन प्लान कर रही हैं, या गर्मी में आरामदायक कपड़ों की तलाश में हैं, तो ये वन पीस ड्रेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, साथ ही इस पर खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न बने हैं। ये आउटफिट कंप्लीट समर रिफ्रेशिंग वाइब दे रही, एवरीडे लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। 73% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Stylum का फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन ड्रेस के कई अलग-अलग कलर और पैटर्न के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। हालांकि, ये पीले रंग का ड्रेस समर्स के लिए परफेक्ट रहेगा। वेकेशन पर जाना हो या आउटिंग पर या फिर लंच डेट पर, ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। एक रिफ्रेशिंग लुक देगी और बॉडी को भी रिलैक्स रखेगी। क्या आप फैशन और कंफर्ट दोनों को प्राथमिकता देती हैं? अगर हां, तो ये वन पीस ड्रेस आपके लिए पूरी तरह परफेक्ट रहेगी।
स्लीवलेस कॉटन वन पीस ड्रेस का लुक मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस पर बने रिफ्रेशिंग फ्लोरल प्रिंट इसे समर फ्रेंडली आउटफिट बनाते हैं। ये वेकेशन फ्रेंडली है, आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं मदर्स डे आने वाला है, अपनी मॉम को गिफ्ट करने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। हे खूबसूरत आउटफिट हर हाल में आपको पसंद आएगी।
इस ड्रेस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये मिडी ड्रेस प्रॉपर समर वाइन दे रही। समर्स में आउटिंग पर जाना हो या डेट पर ये आउटफिट आपको कभी डिसप्वाइंट नहीं करेगी। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अगर आप कुछ और एक्सप्लोरर करना चाहती हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। साथ ही इसके रिव्यू भी काफी अच्छे हैं, तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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