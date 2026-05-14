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समर फ्रेंडली ड्रेसेज जो आपको देंगे आरामदायक लुक वो भी बजट में!

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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समर फ्रेंडली हल्के आरामदायक ड्रेसेज Amazon पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। इन्हें किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

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अगर आपको भी गर्मियों में समझ नहीं आता क्या कैरी करें, तो इस हल्के आरामदायक ड्रेस ट्राई करें। लॉन्ग प्रिंटेड ड्रेस से लेकर शॉर्ट तक, यहां हर तरह की वैरायटी मिलेगी और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। फ्लोरल प्रिंट, हल्की फैब्रिक और हवादार पैटर्न इन ड्रेसेज को समर्स के लिए एक बेस्ट विकल्प बनाता है। एवरीडे रिफ्रेशिंग लुक के लिए ये परफेक्ट रहेगी।

समर फ्रेंडली ड्रेसेज जो आपको देंगे आरामदायक लुक वो भी बजट में!
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Janasya की वन पीस ड्रेस गर्म मौसम में आपकी त्वचा पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इसे वर्क वियर से लेकर आउटिंग पर जाना हो या वेकेशन पर कभी भी कैरी कर सकती हैं, ये आपको डिसएप्वाइंट नहीं करेंगी। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इस ड्रेस के आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही इसका कलर कांबिनेशन भी रिफ्रेशिंग है।

समर्स में ये आउटफिट सिंपल लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। फ्रॉक स्टाइल इस सिंपल एलिगेंट आउटफिट की फैब्रिक बेहद कंफर्टेबल है, साथ ही साथ हवादार भी है, यानी बॉडी में हवा का बहाव बरकरार रहेगा और पसीना आदि शरीर पर जमा नहीं होंगे। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे आर्डर करें।

फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन फ्लेयर्ड ड्रेस दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी कॉटन फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। यकीन नहीं आता तो खुद मंगवा कर देख लें। ये कैजुअल समर वियर आउटफिट एवरी डे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट विकल्प है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग या शॉपिंग प्लान कर रही हैं, इसे किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

Janasya ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार फ्लेयर्ड वेस्टर्न ड्रेस एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है, जिसे आप किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक गर्मी में बॉडी को रिलैक्स रखती है, इस तरह आपको बेहतर महसूस होता है। अगर आप समर्स में कंफर्टेबल आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ड्रेस जरूर ऑर्डर करें!

Stylum का फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन ड्रेस समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं, जो आप सभी को काफी पसंद आएगा। वहीं इस समय ये 75% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और 6XL तक प्लस साइज भी उपलब्ध है। अपने पसंद अनुसार इनमें से कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर करें।

Leriya Fashion का ट्रेंडिंग मिडी ड्रेस मेरा पर्सनल फेवरेट है। समर्स में इस तरह के हवादार आउटफिट बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखते हैं। अगर आप भी हल्के आरामदायक कपड़े पसंद करती हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग और शॉपिंग पर इसे आराम से किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।

समर्स में हल्की आरामदायक आउटफिट भला किसे पसंद नहीं होगी! खासकर वर्किंग महिलाओं को ये ड्रेस बेहद पसंद आएगी। इस पर बने रिफ्रेशिंग फ्लोरल प्रिंट और इसका खूबसूरत रंग इसे समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन बनाता है। अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो इस तरह की आउटफिट बॉडी को रिलैक्स रखती है और शरीर में ठंडक का एहसास भी बनाए रखती है। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।

अगर आप भी वेकेशन प्लान कर रही हैं, या गर्मी में आरामदायक कपड़ों की तलाश में हैं, तो ये वन पीस ड्रेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये रिफ्रेशिंग लुक देगी और बॉडी को भी रिलैक्स रखेगी। क्या आप फैशन और कंफर्ट दोनों को प्राथमिकता देती हैं? अगर हां, तो ये वन पीस ड्रेस आपके लिए पूरी तरह परफेक्ट रहेगी।

हल्के आरामदायक ऑफिस फुटवियर की तलाश में मुझे मिलें ये 8 बजट फ्रेंडली विकल्प

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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