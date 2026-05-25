कंफर्ट और स्टाइल दोनों एक ही आउटफिट में, ऑर्डर करें Co-ord सेट्स की बेस्ट वैरायटी
गर्मी के लिए आरामदायक कपड़े की तलाश है, तो गहर बैठे ऑर्डर करें Co-ord सेट्स की वैरायटी, वो भी आधे दाम पर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स आते ही महिलाएं अपनी आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इस बार Co-ord सेट्स ट्राई करें। ऑफिस वियर से लेकर शॉपिंग वियर तक या फिर कॉलेज जाना हो, Co-ord सेट्स को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। Amazon समर कलेक्शन में कॉटन Co-Ord सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहा, आधे से कम दाम में इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Womanista Co-ord सेट देखने में जितनी आकर्षक है, पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। अगर सामान्य से हटकर कुछ अलग आकर्षक ट्राई करना चाहते हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है और इस पर 4.1 की रेटिंग भी आई है। अगर आप भी रिव्यू पर भरोसा करती हैं, तो ये आउटफिट जरूर ऑर्डर करें।
2. FIORRA Women's Black Printed Cotton Co-ord Set
Fiorra प्रिंटेड कॉटन co-ord सेट वर्किंग महिलाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। गर्मी के मौसम में इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होती है। साथ ही इस पर प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। अगर आपको भी ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़े पसंद हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स पर इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।
3. Pistaa's Women Pure Cotton Floral Ivory Print Baroque Co-Ord Set
क्या आपको भी मेरी तरह co-ord सेट्स पसंद हैं? तो ये विकल्प कैसा रहेगा! हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार इस कॉटन प्रिंटेड co-ord सेट्स का स्टाइल और कंफर्ट दोनों लाजवाब है। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम भी है। वहीं कॉलेज गर्ल्स भी इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इस प्रोडक्ट पर 75% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
SHEINZY का स्टाइलिश Co-ord सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसके बाजुओं पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। खासकर गर्मी में इसकी लूज फिटिंग बॉडी पर आरामदायक महसूस होती है। लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यानी आपको गर्मी में कंफर्ट के लिए फैशन ट्रेंड कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है।
5. FIORRA Women's Navy Blue Cotton Printed Co-ord Set
FIORRA के कॉटन Co-ord सेट्स का लुक कमाल का है, ये देखने में जितनी आकर्षक उतनी ही आरामदायक इसकी फैब्रिक है। हल्की मुलायम फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड रिफ्रेशिंग कुर्ता सेट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये आप सभी को पसंद आएगा। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक समर्स के लिए इसे एक बेहतरीन बनाती हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 75% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
6. Aradhika Women's Cotton Printed Co-ord Set of Kurta and Palazzo
ARADHIKA का प्रिंटेड CO-ORD सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम भी है। इसे कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, इसलिए ये एक समर फ्रेंडली आउटफिट है। आप इसे गर्म मौसम में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही इसपर बने प्रिंट और पैटर्न भी बेहद अट्रैक्टिव हैं। अगर आपको भी गर्मी में हल्के और आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें।
WOMANISTA ऑफ व्हाइट प्योर कॉटन Co-Ord सेट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। गर्म मौसम में अपने अनुसार बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी हवादार और मुलायम फैब्रिक बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। आउटिंग पर जाना हो या ऑफिस इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये आउटफिट 68% के ऑफ पर उपलब्ध है।
8. Truvon Fashions Stylish Women's Co-Ord Kurta with Pant Set Cotton Floral Kurti for Women
इस स्टाइलिश CO-ORD की कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जिसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल की कर सकती हैं। इस पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो के आकर्षण का केंद्र है। साथ ही इसका कलर काफी यूनिक है और महिलाओं ने इन्हें बेहद पसंद किया है। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स इसे समर्स में कंफर्टेबल लुक के लिए कैरी कर सकती हैं। इस समय इसपर 70% का ऑफ मिल रहा, इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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