समर्स के लिए परफेक्ट रहेंगे कॉटन टॉप, यहां खरीदें 8 आरामदायक विकल्प

Amazon पर किफायती दाम में टॉप्स की वैरायटी उपलब्ध है। इनकी हल्की और हवादार फैब्रिक गर्मी में तरोताजगी का एहसास बनाए रखती है।

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समर्स में जितना हल्का और आरामदायक आउटफिट पहना जाए बॉडी के लिए उतना अच्छा है। इस मौसम रेयान, कॉटन जैसी हल्की फैब्रिक से बढ़िया भला क्या हो सकता! इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स के लिए हम लेकर आए हैं हल्के आरामदायक टॉप की वैरायटी। Amazon पर किफायती दाम में टॉप्स (summer wear) की वैरायटी उपलब्ध है। इनकी हल्की और हवादार फैब्रिक गर्मी में तरोताजगी का एहसास बनाए रखती है। सूती कपड़े पसीना सोखते हैं, और शरीर में हवा का बहाव बनाए रखते हैं। इस प्रकार घमौरियों (heat rashes) एवं रैशेज जैसी समस्याएं नहीं होती। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कॉटन टॉप के कुछ बेहतरीन विकल्प (cotton top for everyday look)।

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Yash Gallery की ये कॉटन टॉप वर्किंग महिला एवं कॉलेज गर्ल्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसे जींस या बैगी ट्राउजर के साथ स्टाइल करें, आप पूरे दिन कंफर्टेबल रहेंगी। इसकी फैब्रिक पसीना अवशोषित करती है और शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इस प्रकार कंफर्ट जोन में फैशन फ्लॉन्ट करने में मदद मिलेगी।

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रेयान की हल्की और आरामदायक फैब्रिक इस टॉप को आपका पसंदीदा बना देगी। आप इसे चाह कर भी बार-बार रिपीट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगी। इस खूबसूरत स्लीवलेस टॉप पर थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रही। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 83% का ऑफ उपलब्ध है। गर्मी के मौसम में कॉलेज गर्ल्स के लिए ये एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर आपको आउटिंग पर जाना हो या कहीं ट्रिप प्लान कर रही हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।

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कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड टॉप देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने में उतनी ही आरामदायक महसूस होती है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। साथ ही ये हवादार है इसलिए जिसे अधिक पसीना आता है उनके लिए परफेक्ट रहेगी। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज जाने वाली लड़कियां इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसके अलावा आउटिंग के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। बैगी जींस या प्लाजो में से किसी भी बॉटम के साथ इसे पेयर कर सकती हैं।

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रेयान की सिंगल स्ट्रीप प्रिंटेड कैजुअल टॉप आजकल काफी ट्रेंड में है। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों लाजवाब है। महिलाओं ने इसे बेहद पसंद किया है। गर्म मौसम में इसे लंबी जर्नी के दौरान आराम से कैरी कर सकती हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। आप चाहे तो इसमें अन्य कलर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती हैं और सभी पर 71% का ऑफ मिल जाएगा। केवल 372 रुपए में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।

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इस पॉली कॉटन टॉप की हल्की और हवादार है। अगर आप भी कंफर्टेबल आउटफिट की तलाश में हैं, तो इसे अपने समर कलेक्शन में जरूर शामिल करें। इसमें अन्य कलर और कोंबो ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। साथ ही ये प्लस साइज में भी मिल जाएगी। ये ओवरसाइज्ड टॉप गर्मियों में कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे कॉलेज वियर से लेकर ऑफिस वियर तक बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं।

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साधारण टॉप से हटकर कुछ ट्रेडिशनल इंडो वेस्टर्न ढूंढ रही हैं, तो ये कॉटन टॉप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसकी हल्की और हवादार फैब्रिक शरीर में पूरे दिन तरोताजगी का एहसास बनाए रखती है। साथ ही इसका हरा रंग बेहद यूनिक है और इसमें अन्य कई कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। सभी पर 81% का छूट मिल रहा है। ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इसे हाथ से न जाने दें।

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ये कॉटन टॉप, देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने में उतनी ही आरामदायक महसूस होती है। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो गर्मी में आपकी बॉडी में हवा का प्रवाह बनाए रखती है, और घमौरियों का खतरा कम हो जाता है। आउटिंग पर जाना हो या दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हैं, इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसपर 88% का ऑफ उपलब्ध है, यानी आप इसे आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं।

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गर्मी में आरामदायक एहसास के लिए ये कॉटन टॉप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे। इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है और ये हमेशा से डिमांड में रही है। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स इसे रोजाना कैरी कर सकती हैं। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है जिससे गर्मी में से कैरी करना बेहद आसान हो जाता है। जींस या प्लाजो के साथ इसे पेयर करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।