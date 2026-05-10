बढ़ती गर्मी में एवरीडे स्टाइलिंग के लिए खरीदें हल्के आरामदायक बॉटम वियर
अगर आप भी लंबे समय से हल्का और आरामदायक बॉटम वियर ढूंढ रही हैं, तो इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें! समर सेल में ये सभी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी में हम कॉटन टी-शर्ट, शर्ट और कुर्ते तो खरीद लेते हैं, पर जल्दी बॉटम वियर पर ध्यान नहीं देते हैं! जिस तरह हमारे अप्पर बॉडी को रिलैक्स रहना पसंद है, ठीक उसी तरह गर्मी में हमारे पैरों को भी कंफर्ट चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं, हल्के आरामदायक बॉटम वियर के ये 8 ऑप्शंस। यह आजकल काफी ट्रेडिंग है और महिलाएं इन ट्राउजर्स को काफी पसंद कर रही हैं। अगर आप भी लंबे समय से हल्का और आरामदायक बॉटम वियर ढूंढ रही हैं, तो इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें! समर सेल में ये सभी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।
Q - RIOUS की वाइड लग, हाई वेस्ट बैगी पैंट आजकल काफी ट्रेडिंग है। इस तरह की पैंट महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। खासकर ऐसे जॉगर्स एस्थेटिक और पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करने में मदद करते हैं। ये पैरों में चिपकता नहीं है, इसलिए समर्स में हवा का बहाव बना रहता है और आप रिलैक्स रहती हैं।
अगर लंबे समय से कंफर्टेबल बॉटम वियर की तलाश है, तो ये ट्रैक पैंट आपको जरूर पसंद आएगा। जॉगिंग पर जाना हो या वॉक करना हो या फिर शॉपिंग और आउटिंग प्लान कर रही हैं, इसे कभी भी कहीं भी कैरी कर सकती हैं। क्रॉप टॉप से लेकर शर्ट के साथ ये बेहद अट्रैक्टिव लुक देंगे। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
GRECIILOOKS का हाई वेस्ट पॉली कॉटन ट्राउजर समर्स के लिए परफेक्ट रहेगा। खासकर अगर ट्रैवलिंग प्लान कर रही हैं, तो इस तरह के ट्राउजर जर्नी को आसान बना देते हैं। ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है। इस स्टाइलिश ट्राउजर के कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर 76% का ऑफ भी उपलब्ध है।
PRENEUM का हाई वेस्ट कोरियन ट्राउजर समर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसका लूज फिटिंग पैरों में हवा का बहाव बनाए रखता है, जिससे आपके पैर पूरी तरह रिलैक्स रहते हैं। इस कंफर्टेबल स्टाइलिश बॉटम के कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और इसमें प्लस साइज भी अवेलेबल है।
5. Amazon Brand - Myx Women's Loose Fit Cotton Salwar (Available in Plus Sizes)
कॉटन फैब्रिक से तैयार इस सलवार को किसी भी कुर्ते के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह के सलवार आजकल काफी ट्रेडिंग हैं और महंगे आ रहे हैं। परंतु इस समय 53% के ऑफ पर इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इसके प्लस साइज ऑप्शंस भी हैं, तो साइज की टेंशन नहीं लेनी! साथ ही इसकी प्रीमियम कॉटन फैब्रिक बेहद आरामदायक है।
अगर आपको भी हल्के आरामदायक ट्राउजर चाहिए तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 85% के ऑफ पर केवल 298 रुपए में अवेलेबल है। ये मौका हाथ से न जाने दें। समर्स में इसे किसी भी टॉप और शर्ट के साथ स्टाइल करके पूरे दिन रिलैक्स कर सकती हैं। इससे पहले की प्रोडक्ट आउट ऑफ़ स्टॉक हो जाए, इसे आज ही ऑर्डर करें।
7. Amazon Brand - Myx Women Relaxed Cotton Flared Palazzo (Available in Plus Sizes)
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्लाजो डेली वियर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। आप चाहे तो इसे कुर्ती, टॉप या टीशर्ट किसी भी चीज के साथ प्यार कर सकती हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी बेहद अट्रैक्टिव हैं। वहीं इसके कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प 51% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
8. Amazon Brand - Myx Women Relaxed Cotton Flared Palazzo (Available in Plus Sizes)
काले रंग का प्रिंटेड प्लाजो समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है।इससे पैरों में हवा का बहाव बना रहता है और पसीना जमा नहीं होता। आपको पूरे दिन आराम महसूस होता है। ये प्लस साइज में भी उपलब्ध मिल जाएंगे। साथ ही इस समय 62% की ऑफ पर उपलब्ध है, इससे पहले की स्टॉक खत्म हो इसे आज ही ऑर्डर करें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।