गर्मी में मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं अनारकली कुर्ता सेट, यहां खरीदें 10 समर फ्रेंडली विकल्प
गर्मी में अक्सर तैयार होते वक्त घंटों सोचना पड़ता है, तो अनारकली कुर्ता सेट ट्राई करें। यहां इनके बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इस समर सीजन अगर आप भी अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो इस बार अनारकली कुर्ता सेट ट्राई करें! हल्के और हवादार फैब्रिक से तैयार समर फ्रेंडली या अनारकली कुर्ता सेट्स को आप किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये कुर्ता सेट्स अमेजॉन पर किफायती दाम में उपलब्ध हैं, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें घर बैठे बेहद सस्ते में ऑर्डर करें! यहां कॉटन से लेकर रेयॉन जैसे हल्के फैब्रिक के कुर्ता सेट्स उपलब्ध हैं, ये सभी गर्मी में आरामदायक साबित होंगे।
1. MANHAREE | Women's Rayon Anarkali Kurta with Pant & Dupatta Set
Manharee का रेयान फैब्रिक फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक से लेकर इसका डिजाइन दोनों कमाल हैं। इस आउटफिट को सामान्य दिनों में कैरी करने के साथ ही छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं। इसके अन्य खूबसूरत कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, और दोनों पर 77% का छूट मिल जाएगा।
2. KLOSIA Women Rayon Printed Anarkali Kurta Set with Dupatta
Klosia ब्रांड का ये प्रिंटेड एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली कुर्ता सेट समर्स में परफ़ेक ट्रेडिशनल वियर साबित होंगे। इसका कलर डिजाइन और फैब्रिक सभी रिफ्रेशिंग हैं, इसलिए लोगों ने इसे बेहद पसंद किया है। इस आउटफिट को वर्क वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें दुपट्टे भी आएगा, जो आपका लुक कंप्लीट करने में मदद करेगा। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और साथ ही इसपर 73% का छूट भी मिल जाएगा।
3. Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Nermosa का ये प्रिंटेड फ्लेयर्ड कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट समर सीजन आपको आकर्षक और कंफर्टेबल लुक देगा। इसके गले पर मिरर वर्क मिल जाएगा और पूरे अनारकली पर प्रिंट बने हैं। साथ ही इसका रंग भी बेहद रिफ्रेशिंग है, जो गर्मी में तरोताजगी का एहसास बनाए रखता है। आप भी ट्रेडिशनल में कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय ये 73% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
4. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta|Silk|Regular Fit
Klosia का एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली कुर्ता सेट एक रिफ्रेशिंग आउटफिट है। अगर आपको भी गर्मी में ट्रेडिशनल इवेंट्स अटेंड करने हैं, तो ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये हल्का आरामदायक होने के साथ ही साथ बेहद आकर्षक भी है। इस पर थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, जिसकी डिटेलिंग काफी खूबसूरत है। वहीं इस समय ये 67% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें!
5. Amayra Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo Pants and Dupatta
Amayra का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट रोजाना कैरी करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर आपको भी गर्मी में अनारकली कुर्ता सेट पहनना अच्छा लगता है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें! हल्के रंग के इस कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक है, इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जो बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है।
Arayna का 100% प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट एक कंपलीट समर आउटफिट है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, साथ ही इसका डिजाइन भी हवादार है। इस पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी के साथ ही पूरे कुर्ते पर प्रिंट मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है! इसे सामान्य दिनों में कैरी करने के साथ ही आप ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं। 1000 रुपए के अंदर इस क्वालिटी की अनारकली मिलना बहुत मुश्किल है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
7. PARTHVI Women's Printed Cotton Anarkali Kurta & Pant With Dupatta Set
Parthvi के इस अनारकली कुर्ते को अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक के साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आपको बेहद पसंद आएंगे। ये समर फ्रेंडली आउटफिट गर्मी में आपकी पसंदीदा बन जाएगी। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है, और इनपर 75% का छूट मिल जाएगा। इसे आज ही ऑर्डर करें।
8. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo & Dupatta Set
Meera Fab की कॉटन फैब्रिक से तैयार इस प्रिंटेड कुर्ता सेट को महिलाओं ने बहुत पसंद किया है। इसकी फैब्रिक से लेकर इसपर बने प्रिंट और पैटर्न को महिलाओं ने खूब सराहा है। अगर आपको स्टाइल और कंफर्ट दोनों चाहिए, तो इस अनारकली कुर्ता सेट से बेहतर और कुछ भी नहीं! इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और साथ ही सभी पर 61% का ऑफ भी उपलब्ध है।
9. Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Nermosa का ये खूबसूरत प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट, बहुत सी महिलाओं का फेवरेट है। खासकर जिन महिलाओं को हल्के आरामदायक कपड़े पसंद आते हैं, उन्हें ये जरूर ऑर्डर करना चाहिए। इसका यूनीक रंग और डिजाइन आप सभी के ऊपर खूब जांचेगे। इसके प्रिंट और पैटर्न भी बेहद खूबसूरत हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें!
10. KLOSIA Women's Rayon Printed Anarkali Kurta and Pant with Dupatta Set
Klosia ब्रांड का कॉटन रेयान फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट एक समर फ्रेंडली विकल्प है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार जान लगा रहे। वहीं इस कुर्ते का पैटर्न भी यूनीक है, जिसे महिलाओं ने सराहा है। अगर आपको भी सिंपल प्रिंटेड और हल्की अनारकली चाहिए तो ये ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। इसपर 73% का छूट मिल जाएगा ये मौका हाथ से न जाने दें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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