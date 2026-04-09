समर सीजन कॉटन Polo T-Shirts पर पाएं 40 से 80% का शानदार छूट
समर्स में हल्के और आरामदायक कपड़ों से वार्डरोब रिफ्रेश करना जरूरी है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान हो, Polo T-Shirts परफेक्ट रहेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Polo T-Shirts हमेशा से ट्रेंड में हैं, इनका स्टाइल और लुक काफी पुराना नहीं हुआ। सालों से ये लोगों का कंफर्ट आउटफिट है। तो इस समर सीजन आप भी इन्हें स्टाइल करें। Polo T-Shirts हल्के और आरामदायक होते हैं, जिससे गर्मी में हवा का बहाव बना रहता है। इस तरह पसीना एवं बैक्टीरिया बॉडी पर जमा नहीं होते और ऑफिस और कॉलेज में लंबे घंटों के दौरान आपको तरोताजा महसूस होता है। समर डील्स में इन टी शर्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इस समय इन्हें आधे दाम पर ऑर्डर कर सकते हैं।
Lux Cozi men's रेगुलर पोलो टी-शर्ट समर्स में परफेक्ट रहेंगे। इनकी कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। समर्स में आउटिंग प्लान कर रहे हैं, या कहीं ट्रैवल करना है, इसके लिए कॉटन के पोलो टी-शर्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं।
Amazon Brand के इस पोलो टी शर्ट को 60% कॉटन और 40% पॉलिएस्टर फैब्रिक से तैयार किया गया है। समर्स में पोलो टी-शर्ट को डेली वियर से लेकर आउटिंग, शॉपिंग यहां तक कि ऑफिस और कॉलेज वियर के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राउजर या जींस के साथ स्टाइल करें, ये समर्स में आपको कंफर्टेबल लुक देंगे। इस समय ये 62% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।
Max का ये पोलो टी शर्ट एक हल्का और आरामदायक ऑप्शन है। ये देखने में स्टाइलिश है और पहनने पर बेहद हल्का और आरामदायक महसूस होगा। अगर आपने अभी तक वार्डरोब रिफ्रेश नहीं किया तो इसे समर्स कलेक्शन में शामिल करना न भूलें। ऑफिस हो या कॉलेज या फिर गर्मी में लंबा ट्रैवल करना हो, पोलो टी-शर्ट से बेहतर और कुछ भी नहीं। इसे ट्राउजर या जींस के साथ पेयर करें, ये अट्रैक्टिव लुक देंगे।
इस टी शर्ट का कलर काफी यूनीक है, अगर आपको भी गर्मी में रिफ्रेशिंग कलर्स ट्राई करने हैं, तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। खासकर अगर आपको गर्मी में अधिक पसीना आता है, या घमौरियां निकल आती हैं, तो ये टी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी हवादार फैब्रिक शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देती और गर्मी में भी ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
Peter England men's स्लिम फिट पोलो टी-शर्ट समर्स में तरोताजगी का एहसास बनाए रखेगा। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक कंफर्टेबल महसूस होगी। अगर आपको भी अधिक पसीना आता है, तो ये कॉटन टी शर्ट ट्राई कर सकते हैं। इसके कई कलर ऑप्शंस भी हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 45% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें।
पूरे दिन तरोताजा महसूस करना है, तो Allen Solly की ये पोलो टी शर्ट ट्राई करें। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो गर्मी में शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। समर्स में लंबे घंटों तक पसीना सोखती है और बॉडी में तरोताजगी का एहसास बनाए रखती है। कस्टमर्स ने इसे काफी पसंद किया है और इसपर पॉजिटिव रिव्यू दी है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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