हर लुक में दिखेंगी खास! 7 वुमेंस शर्ट डिजाइन जो जीत लेंगे आपका दिल

महिलाओं के लिए सॉलिड, टेक्सचर्ड, शॉर्ट लेंथ और ओवरसाइज्ड शर्ट के स्टाइलिश डिजाइन देखें। ऑफिस, कॉलेज और कैजुअल आउटिंग के लिए अपनी पसंद की शर्ट चुनें।

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महिलाओं की शर्ट कैजुअल वियर से लेकर ऑफिस और आउटिंग तक के लिए पसंद की जाती हैं। इन्हें जींस, ट्राउजर, स्कर्ट और पलाजो के साथ पहनकर अलग-अलग लुक तैयार करें। कॉटन, लिनन और डेनिम फैब्रिक से लेकर प्रिंटेड, स्ट्राइप्ड और ओवरसाइज्ड डिजाइन तक, इनमें कई तरह की वैरायटी मिलती है।

ऑफिस से कैजुअल वियर तक के लिए देखें महिलाओं की 7 आकर्षक शर्ट डिजाइन। जींस, ट्राउजर और स्कर्ट के साथ बनाएं स्टाइलिश लुक।

अगर आप भी अपनी वार्डरोब में कुछ नया जोड़ना चाहती हैं, तो इन 7 स्टाइलिश वुमेंस शर्ट डिजाइन पर नजर डालें।

सिंबल ब्लैक टेलर्ड-फिट वुमेंस शर्ट काले रंग की यह महिलाओं की शर्ट ऑफिस, डिनर और पार्टी के लिए स्मार्ट पहनावा है। इसका टेलर्ड फिट, स्प्रेड कॉलर और लंबी बाजुओं वाला डिजाइन क्लासिक लुक देता है। कॉटन, पॉलिएस्टर और इलास्टेन से बनी यह शर्ट आराम और अच्छी फिटिंग का मेल है। बाजुओं पर कफ दिए गए हैं, जिन्हें जरूरत के अनुसार ऊपर मोड़कर रखा जा सकता है। सामने बटन वाली पट्टी में एक अतिरिक्त बटन भी दिया गया है, जिससे कपड़ा खुलने की परेशानी कम होती है।

इसे क्यों चुनें? इस शर्ट में 63% कॉटन, 35% पॉलिएस्टर और 2% इलास्टेन है, जिससे कपड़े में हल्का खिंचाव मिलता है। टेलर्ड फिट, स्प्रेड कॉलर और बटन वाले कफ इसे ऑफिस वियर के लिए अच्छा बनाते हैं। स्टैंडर्ड लंबाई और ब्लैक रंग के कारण इसे अलग-अलग बॉटम वियर के साथ मैच करना आसान है। इसे मशीन में धोया जा सकता है।

स्टाइलिंग टिप्स: साथ में क्या पहनें? ऑफिस के लिए: बेज या ग्रे ट्राउजर, पंप्स और छोटे इयररिंग्स पहनें।

बेज या ग्रे ट्राउजर, पंप्स और छोटे इयररिंग्स पहनें। कैजुअल आउटिंग के लिए: ब्लू डेनिम जींस, सफेद स्नीकर्स और स्लिंग बैग के साथ इसे स्टाइल करें।

ब्लू डेनिम जींस, सफेद स्नीकर्स और स्लिंग बैग के साथ इसे स्टाइल करें। डिनर या पार्टी के लिए: साटन स्कर्ट, हील्स और स्टेटमेंट नेकलेस के साथ पहनें।

साटन स्कर्ट, हील्स और स्टेटमेंट नेकलेस के साथ पहनें। स्मार्ट फॉर्मल लुक के लिए: ऊपर ब्लेजर पहनें और साथ में स्ट्रेट-फिट ट्राउजर व फॉर्मल फुटवियर चुनें।

सॉलिड डिजाइन वाली पॉली क्रेप वुमेंस शर्ट पॉली क्रेप फैब्रिक की यह महिलाओं की शर्ट ऑफिस, मीटिंग और रोजाना के पहनावे के लिए अच्छी है। इसका सॉलिड रंग, स्प्रेड कॉलर और वी-नेक स्टाइल स्मार्ट लुक देते हैं। इसमें थ्री-क्वार्टर बाजुएं दी गई हैं, जो इसकी डिजाइन को खास बनाती हैं। स्टैंडर्ड लंबाई और फिटेड डिजाइन ट्राउजर व जींस के साथ अच्छी लगती है। फॉर्मल मीटिंग से लेकर कैजुअल आउटिंग तक, यह शर्ट कई मौकों के लिए अच्छी रहेगी।

इसे क्यों चुनें? इस शर्ट का पॉली क्रेप फैब्रिक हल्का और पहनने में आरामदायक है। स्प्रेड कॉलर, वी-नेक और थ्री-क्वार्टर बाजुओं का मेल इसे ऑफिस वियर के लिए अच्छा बनाता है। सॉलिड पैटर्न होने के कारण इसे अलग-अलग रंगों के बॉटम वियर के साथ मैच करना आसान है। इसकी स्टैंडर्ड लंबाई रोजाना के पहनावे के लिए अच्छी है और इसे मशीन में धोना आसान है।

स्टाइलिंग टिप्स: साथ में क्या पहनें? ऑफिस के लिए: ब्लैक ट्राउजर, फॉर्मल पंप्स और छोटे इयररिंग्स पहनें।

ब्लैक ट्राउजर, फॉर्मल पंप्स और छोटे इयररिंग्स पहनें। कैजुअल आउटिंग के लिए: ब्लू जींस, सफेद स्नीकर्स और स्लिंग बैग के साथ इसे मैच करें।

ब्लू जींस, सफेद स्नीकर्स और स्लिंग बैग के साथ इसे मैच करें। मीटिंग के लिए: स्ट्रेट-फिट ट्राउजर, ब्लेजर और फॉर्मल फुटवियर चुनें।

स्ट्रेट-फिट ट्राउजर, ब्लेजर और फॉर्मल फुटवियर चुनें। डिनर के लिए: ब्लैक स्कर्ट, हील्स और हल्की ज्वेलरी के साथ पहनें।

पिनाकोलाडा ओवरसाइज्ड वुमेंस शर्ट कॉटन और पॉलिएस्टर से बनी पिनाकोलाडा की यह शर्ट कैजुअल पहनावे के लिए अच्छी है। इसका ओवरसाइज्ड फिट, स्प्रेड कॉलर और लंबी बाजुओं वाला डिजाइन आरामदायक लुक देता है। कपड़े की बनावट पूरे दिन अपना आकार बनाए रखने के लिए तैयार की गई है। कफ वाली बाजुएं और स्टैंडर्ड लंबाई इसकी डिजाइन को खास बनाती हैं। इसे जींस और स्नीकर्स के साथ पहनकर रोजाना के लिए स्टाइलिश लुक तैयार करें।

इसे क्यों चुनें? इस शर्ट में 60% कॉटन और 40% पॉलिएस्टर का कपड़ा है। ओवरसाइज्ड फिट ढीला और आरामदायक लुक देता है, जबकि स्प्रेड कॉलर और कफ वाली लंबी बाजुएं इसकी बनावट को आकर्षक बनाती हैं। इसे धोते समय कपड़े को उल्टा करें और लंबे समय तक भिगोकर न रखें।

स्टाइलिंग टिप्स: साथ में क्या पहनें? कैजुअल लुक: ब्लू डेनिम जींस और सफेद स्नीकर्स पहनें।

ब्लू डेनिम जींस और सफेद स्नीकर्स पहनें। कॉलेज या आउटिंग: ब्लैक जींस, छोटे इयररिंग्स और स्लिंग बैग के साथ मैच करें।

ब्लैक जींस, छोटे इयररिंग्स और स्लिंग बैग के साथ मैच करें। ट्रेंडी स्टाइल: शॉर्ट्स और कैनवस शूज के साथ पहनें।

शॉर्ट्स और कैनवस शूज के साथ पहनें। स्मार्ट लुक: स्ट्रेट-फिट ट्राउजर और लोफर्स के साथ स्टाइल करें।

मॉडर्न फिट बेल स्लीव वुमेंस शर्ट सॉलिड डिजाइन वाली यह महिलाओं की शर्ट ऑफिस, कॉलेज और आउटिंग के लिए अच्छी है। 80% पॉलिएस्टर और 20% विस्कोस से बना इसका फैब्रिक हल्का और मुलायम है। मॉडर्न फिट, बटन-डाउन कॉलर और सामने की ओर बटन वाली डिजाइन इसे स्मार्ट लुक देती है। बेल स्लीव और घुमावदार हेम इसकी बनावट को खास बनाते हैं। इसे जींस, ट्राउजर या स्कर्ट के साथ पहनकर अलग-अलग मौकों के लिए तैयार हों।

इसे क्यों चुनें? इस शर्ट का हल्का फैब्रिक और सेमी-फिटेड डिजाइन आराम के साथ आकर्षक लुक देता है। सामने पूरी लंबाई में बटन दिए गए हैं, जबकि बेल स्लीव इसकी डिजाइन को खास बनाती हैं। सॉलिड पैटर्न होने के कारण इसे कई रंगों के बॉटम वियर के साथ मैच करना आसान है।

स्टाइलिंग टिप्स: साथ में क्या पहनें? ऑफिस लुक: ब्लैक ट्राउजर, लो हील्स और छोटे इयररिंग्स पहनें।

ब्लैक ट्राउजर, लो हील्स और छोटे इयररिंग्स पहनें। कैजुअल आउटिंग: ब्लू जींस, सफेद स्नीकर्स और स्लिंग बैग के साथ मैच करें।

ब्लू जींस, सफेद स्नीकर्स और स्लिंग बैग के साथ मैच करें। ब्रंच या शॉपिंग: स्कर्ट और बैले फ्लैट्स के साथ पहनें।

स्कर्ट और बैले फ्लैट्स के साथ पहनें। स्मार्ट लुक: ऊपर ब्लेजर और साथ में स्ट्रेट-फिट ट्राउजर रखें।

टेक्सचर्ड फैब्रिक वाली कॉटन ब्लेंड वुमेंस शर्ट कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से बनी यह महिलाओं की शर्ट रोजाना पहनने, ऑफिस और घूमने-फिरने के लिए अच्छी है। इसका रेगुलर फिट और स्टैंड कॉलर क्लासिक लुक देते हैं। कपड़े की टेक्सचर्ड बनावट शर्ट को खास बनाती है, जबकि आगे की ओर दिए गए बटन इसे पहनना और उतारना आसान बनाते हैं। लंबी बाजुएं और स्टैंडर्ड लंबाई इसे स्मार्ट लुक देती हैं। इसे जींस, ट्राउजर या लेगिंग्स के साथ पहनकर रोजाना के पहनावे को स्टाइलिश बनाएं।

इसे क्यों चुनें? इस शर्ट का सॉफ्ट कॉटन ब्लेंड फैब्रिक पहनने में आराम देता है। टेक्सचर्ड डिजाइन इसे सादे पैटर्न वाली शर्ट से अलग लुक देता है। कॉलर नेक, सामने बटन और लंबी बाजुओं का मेल इसे ऑफिस से लेकर कैजुअल आउटिंग तक के लिए अच्छा बनाता है।

स्टाइलिंग टिप्स: साथ में क्या पहनें? ऑफिस लुक: ब्लैक ट्राउजर, लोफर्स और छोटे इयररिंग्स पहनें।

ब्लैक ट्राउजर, लोफर्स और छोटे इयररिंग्स पहनें। कैजुअल स्टाइल: ब्लू डेनिम जींस और सफेद स्नीकर्स के साथ मैच करें।

ब्लू डेनिम जींस और सफेद स्नीकर्स के साथ मैच करें। शॉपिंग या आउटिंग: लेगिंग्स, आरामदायक फ्लैट्स और स्लिंग बैग रखें।

लेगिंग्स, आरामदायक फ्लैट्स और स्लिंग बैग रखें। स्मार्ट लुक: स्ट्रेट-फिट ट्राउजर, घड़ी और हल्के रंग के फुटवियर के साथ पहनें।

सॉलिड डिजाइन वाली शॉर्ट लेंथ वुमेंस शर्ट सॉलिड डिजाइन वाली यह वेस्टर्न शर्ट ऑफिस, मीटिंग और रोजाना के पहनावे के लिए अच्छी है। कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से बनी इस शर्ट का क्लासिक फिट आरामदायक है और साफ-सुथरी सिलाई इसे स्मार्ट लुक देती है। शॉर्ट लेंथ और लंबी बाजुओं वाला डिजाइन जींस, ट्राउजर और स्कर्ट के साथ अच्छा लगता है। इसका सादा रंग इसे अलग-अलग तरह के बॉटम वियर के साथ मैच करना आसान बनाता है।

इसे क्यों चुनें? इस शर्ट में कॉटन ब्लेंड फैब्रिक और क्लासिक फिट दिया गया है। सॉलिड पैटर्न और करीने से की गई सिलाई इसे आकर्षक बनाते हैं। शॉर्ट लेंथ के कारण इसे हाई-वेस्ट जींस, ट्राउजर और पलाजो के साथ स्टाइल करना अच्छा रहता है।

स्टाइलिंग टिप्स: साथ में क्या पहनें? ऑफिस लुक: स्ट्रेट-फिट ट्राउजर, लोफर्स और छोटे इयररिंग्स पहनें।

स्ट्रेट-फिट ट्राउजर, लोफर्स और छोटे इयररिंग्स पहनें। कैजुअल स्टाइल: हाई-वेस्ट ब्लू जींस और सफेद स्नीकर्स के साथ मैच करें।

हाई-वेस्ट ब्लू जींस और सफेद स्नीकर्स के साथ मैच करें। ब्रंच या आउटिंग: स्कर्ट, फ्लैट सैंडल और छोटा हैंडबैग रखें।

स्कर्ट, फ्लैट सैंडल और छोटा हैंडबैग रखें। ट्रेंडी लुक: पलाजो और हल्की ज्वेलरी के साथ पहनें।

ओवरसाइज्ड स्टाइल वाली पॉली कॉटन वुमेंस शर्ट पॉली कॉटन फैब्रिक से बनी यह वेस्टर्न शर्ट ऑफिस, कॉलेज, शॉपिंग और ट्रैवल के लिए अच्छी है। इसका ढीला फिट, क्लासिक कॉलर और सामने की ओर बटन वाली डिजाइन इसे स्मार्ट कैजुअल लुक देते हैं। हल्का और आरामदायक कपड़ा रोजाना पहनने के लिए अच्छा है। स्टैंडर्ड लंबाई और लंबी बाजुओं वाली यह शर्ट जींस, ट्राउजर, शॉर्ट्स और स्कर्ट के साथ अच्छी लगती है।

इसे क्यों चुनें? इस शर्ट में पॉली कॉटन फैब्रिक दिया गया है, जो हल्का और आरामदायक महसूस होता है। इसका ढीला डिजाइन आरामदायक फिटिंग पसंद करने वालों के लिए अच्छा है। क्लासिक कॉलर और बटन-डाउन स्टाइल इसे वेस्टर्न लुक देते हैं। अलग-अलग बॉटम वियर के साथ इसे मैच करके कई तरह के कैजुअल आउटफिट तैयार करें।

स्टाइलिंग टिप्स: साथ में क्या पहनें? कैजुअल लुक: ब्लू जींस और सफेद स्नीकर्स पहनें।

ब्लू जींस और सफेद स्नीकर्स पहनें। कॉलेज स्टाइल: ब्लैक लेगिंग्स, कैनवस शूज और बैकपैक के साथ मैच करें।

ब्लैक लेगिंग्स, कैनवस शूज और बैकपैक के साथ मैच करें। ट्रेंडी आउटफिट: शॉर्ट्स और फ्लैट सैंडल के साथ पहनें।

शॉर्ट्स और फ्लैट सैंडल के साथ पहनें। स्मार्ट लुक: स्ट्रेट-फिट ट्राउजर, छोटे इयररिंग्स और लोफर्स के साथ स्टाइल करें। अपनी वार्डरोब में शामिल करें स्टाइलिश वुमेंस शर्ट महिलाओं की शर्ट ऑफिस, कॉलेज, शॉपिंग और दोस्तों के साथ घूमने के लिए शानदार पहनावा हैं। सॉलिड डिजाइन, टेक्सचर्ड फैब्रिक, शॉर्ट लेंथ और ओवरसाइज्ड फिट जैसी स्टाइल में से अपनी पसंद की शर्ट चुनें।

खरीदारी करते समय कपड़े, फिटिंग, बाजुओं की बनावट और लंबाई पर ध्यान दें। इन्हें जींस, ट्राउजर, पलाजो और स्कर्ट के साथ मैच करके अलग-अलग लुक तैयार करें। Amazon पर इन डिजाइनों को देखें और अपनी वार्डरोब में नए स्टाइल शामिल करें।

FAQs महिलाओं की शर्ट के साथ कौन से बॉटम वियर अच्छे लगते हैं? जींस, ट्राउजर, पलाजो, लेगिंग्स और स्कर्ट के साथ महिलाओं की शर्ट अच्छी लगती हैं। क्या महिलाओं की शर्ट ऑफिस वियर के लिए अच्छी हैं? हां, सॉलिड डिजाइन, कॉलर नेक और फुल स्लीव वाली शर्ट ऑफिस और मीटिंग के लिए अच्छी रहती हैं। कैजुअल लुक के लिए किस तरह की शर्ट चुनें? ओवरसाइज्ड फिट, शॉर्ट लेंथ और टेक्सचर्ड डिजाइन वाली शर्ट कैजुअल पहनावे के लिए अच्छी हैं। महिलाओं की शर्ट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? फैब्रिक, फिटिंग, बाजुओं की लंबाई, कॉलर और शर्ट की लंबाई देखकर अपनी पसंद की डिजाइन चुनें।

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