छोटी लंबाई, बड़ा स्टाइल! देखें शॉर्ट कुर्ती के खूबसूरत डिजाइन

शॉर्ट कुर्ती के खूबसूरत स्क्रीन प्रिंट, कॉटन और चिकनकारी डिजाइन के साथ अपने रोजमर्रा के पहनावे को दें नया रूप। जींस, लेगिंग्स और स्ट्रेट पैंट के साथ पहनने के लिए देखें ये स्टाइलिश शॉर्ट कुर्तियां।

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शॉर्ट कुर्ती आजकल महिलाओं के रोजमर्रा के पहनावे का खास हिस्सा बन गई हैं। इनकी खासियत है कि इन्हें जींस, स्ट्रेट पैंट, पलाजो और स्कर्ट के साथ पहना जा सकता है। ऑफिस जाना हो, कॉलेज के लिए तैयार होना हो, दोस्तों के साथ घूमने निकलना हो या घर पर आराम करना हो, हर जरूरत के लिए अलग डिजाइन मिल जाते हैं।

रोजाना के पहनावे के लिए देखें स्क्रीन प्रिंट, चिकनकारी और हार्ट प्रिंट वाली शॉर्ट कुर्तियां।A

बाजार में कॉटन, रेयॉन और दूसरे मुलायम कपड़ों से बनी शॉर्ट कुर्तियां कई रंगों, प्रिंट और नेक डिजाइन में आती हैं। फ्लोरल प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, चिकनकारी, कढ़ाई और सादे रंगों वाली कुर्तियां अपनी अलग पहचान रखती हैं।

जींस और हल्की ज्वेलरी के साथ शॉर्ट कुर्ती का मेल रोजाना के लिए अच्छा रहता है। वहीं, स्ट्रेट पैंट और सुंदर फुटवियर के साथ इसे ऑफिस में भी पहना जा सकता है। अगर आप अपने वार्डरोब में ऐसे कपड़े शामिल करना चाहती हैं, जिन्हें अलग-अलग बॉटम वियर के साथ बार-बार पहन सकें, तो ये डिजाइन आपके काम आएंगे।

Amazon पर मिलने वाली इन खूबसूरत शॉर्ट कुर्तियों में से अपनी पसंद, जरूरत और बजट के अनुसार डिजाइन चुनें।

स्क्रीन प्रिंट शॉर्ट कुर्ती स्क्रीन प्रिंट वाली यह शॉर्ट कुर्ती अपने ए-लाइन डिजाइन और कमर तक की लंबाई के कारण अलग दिखती है। इसकी मैंडरिन नेक और थ्री-क्वार्टर स्लीव्स इसे स्मार्ट लुक देती हैं।

छोटी लंबाई वाली यह कुर्ती जींस और स्ट्रेट पैंट के साथ अच्छी लगती है। कॉलेज, ऑफिस या दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए इसे अपनी पसंद के अनुसार पहनें।

इसे क्यों चुनें?: इस कुर्ती का स्क्रीन प्रिंट सादे पहनावे में रंग भरता है। ए-लाइन बनावट इसे सुंदर आकार देती है, जबकि मैंडरिन नेक इसकी खासियत बढ़ाती है। कपड़े की बनावट बहुत पतली नहीं है और इसमें अलग से अस्तर भी नहीं दिया गया है। तीन-चौथाई बाजू इसे हर दिन के पहनावे के लिए एक अच्छा डिजाइन बनाती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: ब्लू या ब्लैक जींस, फ्लैट सैंडल और छोटे इयररिंग्स के साथ इसे पहनें। ऑफिस के लिए स्ट्रेट पैंट और घड़ी का मेल अच्छा रहेगा।

देखभाल: कुर्ती को ठंडे पानी में मशीन वॉश करें। गहरे रंग के कपड़ों से अलग धोएं और ब्लीच न करें। इसे धोने से पहले पानी में भिगोकर न रखें। ड्रायर में कम गर्मी पर सुखाएं और जरूरत पड़ने पर हल्की गर्म प्रेस करें।

ब्लैक रेयॉन एम्ब्रॉयडरी शॉर्ट कुर्ती काले रंग की इस शॉर्ट कुर्ती पर सफेद धागों से की गई फूलों की कढ़ाई सुंदर कंट्रास्ट बनाती है। इसकी वी-नेक और तीन-चौथाई बेल स्लीव्स डिजाइन को खास बनाती हैं। नेकलाइन और बाजुओं पर की गई बारीक कढ़ाई इसे अलग पहचान देती है।

रेयॉन कपड़े से बनी इस कुर्ती की फिटिंग ढीली है, जिससे इसे दिनभर पहनना आरामदायक रहता है। मिड-थाई लंबाई वाली यह कुर्ती जींस, लेगिंग्स और दूसरे बॉटम वियर के साथ अच्छी लगेगी। पीछे दिया गया बटन क्लोजर इसे पहनने में सहूलियत देता है।

इसे क्यों चुनें?: काले कपड़े पर सफेद फूलों की कढ़ाई इसे आकर्षक रूप देती है। वी-नेक पर बना बारीक काम और बेल स्लीव्स इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। ढीली फिटिंग और छोटी लंबाई के कारण यह डिजाइन कैजुअल पहनावे के लिए अच्छा है। दोस्तों के साथ बाहर जाने या हल्के-फुल्के खास मौकों पर भी इसे पहना जा सकता है।

स्टाइलिंग टिप्स: ब्लू डेनिम जींस और ब्लैक फ्लैट्स के साथ इसका मेल बनाएं। छोटे सिल्वर झुमके पहनकर लुक को निखारें। शाम को बाहर जाने के लिए ब्लैक स्ट्रेट पैंट और हल्की ज्वेलरी भी अच्छी रहेगी।

देखभाल: रेयॉन कपड़े की सफाई के लिए पहले वॉश के निर्देश देखें। कढ़ाई को सुरक्षित रखने के लिए हल्के हाथों से धोएं और कपड़े को जोर से रगड़ने से बचें।

रेड हार्ट प्रिंट कॉटन शॉर्ट कुर्ती सफेद रंग की यह कॉटन शॉर्ट कुर्ती लाल हार्ट प्रिंट के कारण प्यारी और आकर्षक लगती है। इसकी वी-नेक और तीन-चौथाई बाजू इसे रोजाना के पहनावे के लिए अच्छा बनाते हैं। बाजुओं पर लगी पॉम-पॉम लेस डिजाइन में एक सुंदर टच जोड़ती है।

कॉटन कपड़े की ढीली फिटिंग कॉलेज, छुट्टियों और दोस्तों के साथ घूमने के लिए अच्छी रहेगी। इसकी छोटी लंबाई के कारण इसे जींस और शॉर्ट्स के साथ भी पहना जा सकता है।

इसे क्यों चुनें?: सफेद और लाल रंग का मेल इस कुर्ती को अलग पहचान देता है। हार्ट प्रिंट इसे चंचल रूप देता है, जबकि पॉम-पॉम लेस बाजुओं की खूबसूरती बढ़ाती है। कॉटन कपड़ा हर दिन के पहनावे के लिए अच्छा रहता है। अगर आपको रंगीन प्रिंट और सादगी वाला डिजाइन पसंद है, तो यह कुर्ती आपके वार्डरोब में अच्छी लगेगी।

स्टाइलिंग टिप्स: इसे ब्लू जींस और सफेद स्नीकर्स के साथ पहनें। छोटे इयररिंग्स और घड़ी इसके साथ जंचेंगे। छुट्टियों में बाहर घूमने के लिए फ्लैट सैंडल और स्लिंग बैग भी साथ रख सकती हैं।

देखभाल: इस कुर्ती को हाथ से धोएं। पॉम-पॉम लेस को सुरक्षित रखने के लिए कपड़े को हल्के हाथों से साफ करें और तेज रगड़ने से बचें।

सॉलिड शॉर्ट शर्ट कुर्ती सादे रंग वाली यह शॉर्ट शर्ट कुर्ती अपने सिंपल डिजाइन और थ्री-क्वार्टर डिजाइनर स्लीव्स के साथ स्मार्ट लगती है। छोटी लंबाई और आरामदायक फिटिंग इसे कैजुअल पहनावे के लिए अच्छा बनाती हैं। डेल्टा पॉली कपड़े से बनी यह कुर्ती जींस और लेगिंग्स के साथ जंचती है।

ऑफिस, दोस्तों के साथ बाहर जाने या घर पर आराम करने के अलावा इसे जन्मदिन, सालगिरह और दिवाली जैसे खास मौकों पर भी पहना जा सकता है। इसका शर्ट स्टाइल पहनावे को मॉडर्न टच देता है।

इसे क्यों चुनें?: अगर आपको बिना ज्यादा सजावट वाले कपड़े पसंद हैं, तो यह डिजाइन अच्छा लगेगा। सॉलिड रंग और शर्ट स्टाइल इसे साफ-सुथरा रूप देते हैं। डिजाइनर बाजू इसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं, जबकि छोटी लंबाई अलग-अलग बॉटम वियर के साथ मेल बैठाती है। इसकी सादगी के कारण इसे रोजाना से लेकर छोटे समारोहों तक पहना जा सकता है।

स्टाइलिंग टिप्स: ब्लू डेनिम जींस और फ्लैट सैंडल के साथ इसे पहनें। ऑफिस के लिए स्ट्रेट पैंट और घड़ी का मेल बनाएं। किसी पार्टी में सुंदर फुटवियर और हल्की ज्वेलरी के साथ तैयार हों।

देखभाल: इस कुर्ती को हाथ से धोएं और कपड़े की सफाई के लिए हल्के हाथों का इस्तेमाल करें। धोने के बाद इसे सही तरीके से सुखाएं। खरीदने से पहले कपड़े पर दिए गए देखभाल संबंधी निर्देश भी देखें।

टाई-डाई प्रिंट कॉटन शॉर्ट कुर्ती टाई-डाई प्रिंट वाली यह कॉटन शॉर्ट कुर्ती अपने रंगीन डिजाइन और शर्ट स्टाइल के कारण आकर्षक लगती है। इसकी कमर तक की लंबाई, बैंड कॉलर और थ्री-क्वार्टर स्लीव्स इसे स्मार्ट रूप देते हैं। सामने दी गई हाफ प्लैकेट और बाजुओं पर रोल-टैब कफ इसकी खासियत हैं।

सॉफ्ट फिनिश वाला कॉटन कैम्ब्रिक कपड़ा छूने में मुलायम रहता है और आर-पार नहीं दिखता। रेगुलर फिटिंग वाली यह कुर्ती कॉलेज, ऑफिस और बाहर घूमने के लिए अच्छी रहेगी।

इसे क्यों चुनें?: टाई-डाई और स्क्रीन प्रिंट का मेल इस कुर्ती को रंगीन रूप देता है। बैंड कॉलर और सामने की हाफ प्लैकेट इसे शर्ट जैसा लुक देते हैं। रोल-टैब कफ की मदद से बाजुओं को जरूरत के अनुसार मोड़ा जा सकता है। मुलायम कॉटन कपड़ा और इसकी बनावट इसे दिनभर के पहनावे के लिए अच्छा बनाते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: ब्लैक लेगिंग्स या ब्लू जींस के साथ इसे पहनें। छोटे झुमके और घड़ी पहनावे को पूरा करेंगे। बाहर घूमने के लिए सफेद स्नीकर्स और स्लिंग बैग का मेल भी अच्छा रहेगा।

देखभाल: धोने से पहले कपड़े पर दिए गए निर्देश देखें। प्रिंट और मुलायम बनावट को बनाए रखने के लिए इसे हल्के हाथों से साफ करें और तेज रगड़ने से बचें।

कॉटन स्क्रीन प्रिंट शॉर्ट कुर्ती 100% कॉटन से बनी यह शॉर्ट कुर्ती अपने स्क्रीन प्रिंट और ए-लाइन बनावट के कारण अच्छी लगती है। कमर तक की लंबाई, बैंड कॉलर और थ्री-क्वार्टर स्लीव्स इसे स्मार्ट रूप देते हैं। सामने योक पर दी गई पिंटक डिटेलिंग और हाफ प्लैकेट डिजाइन को खास बनाती हैं।

सॉफ्ट फिनिश वाला कॉटन कैम्ब्रिक कपड़ा मुलायम है और आर-पार नहीं दिखता। कॉलेज, ऑफिस या दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए इसे जींस और लेगिंग्स के साथ पहनें।

इसे क्यों चुनें?: इस कुर्ती की ए-लाइन बनावट पहनावे को अच्छा आकार देती है। स्क्रीन प्रिंट रंगों का सुंदर मेल बनाता है, जबकि सामने की पिंटक डिटेलिंग इसे अलग पहचान देती है। बैंड कॉलर और हाफ प्लैकेट शर्ट जैसा रूप देते हैं। 100% कॉटन का कपड़ा इसे हर दिन पहनने के लिए अच्छा बनाता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसे ब्लू डेनिम जींस या ब्लैक लेगिंग्स के साथ पहनें। छोटे इयररिंग्स और फ्लैट सैंडल के साथ इसका मेल बनाएं। कैजुअल आउटिंग के लिए सफेद स्नीकर्स और स्लिंग बैग भी अच्छे रहेंगे।

देखभाल: कुर्ती को साफ करने के लिए कपड़े पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। प्रिंट और कपड़े की बनावट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए तेज रगड़ने से बचें।

लखनऊ चिकनकारी कॉटन शॉर्ट कुर्ती 100% कॉटन से बनी यह चिकनकारी शॉर्ट कुर्ती सफेद धागों की बारीक कढ़ाई के लिए खास है। इसकी 31 इंच लंबाई और स्ट्रेट डिजाइन इसे सादा और सुंदर रूप देते हैं। कुर्ती पर उल्टी बखिया, फंदा और घासपट्टी जैसी लखनऊ की चिकनकारी तकनीकों से काम किया गया है।

नॉच नेक, तीन-चौथाई बाजू और नीचे की सीधी हेमलाइन इसे आकर्षक बनाते हैं। दोनों ओर दी गई स्लिट्स चलने-फिरने में आसानी देती हैं। कॉटन कपड़े से बनी यह कुर्ती कॉलेज, ऑफिस और दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए अच्छी रहेगी।

इसे क्यों चुनें?: इस डिजाइन की खासियत इसकी बारीक चिकनकारी है। सफेद कॉटन धागे से की गई कढ़ाई इसे सादगी भरा रूप देती है। नॉच नेक और स्ट्रेट कट इसे स्मार्ट बनाते हैं, जबकि साइड स्लिट्स चलने में सहूलियत देती हैं। हाथ से की गई कढ़ाई के कारण हर कुर्ती में डिजाइन का हल्का अंतर भी दिख सकता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसे सफेद, नीली या काली स्ट्रेट पैंट के साथ पहनें। छोटे झुमके और फ्लैट सैंडल इसके साथ अच्छे लगेंगे। ऑफिस के लिए सिगरेट पैंट और आरामदायक फुटवियर का मेल बनाएं।

देखभाल: कॉटन कपड़े और बारीक कढ़ाई को सुरक्षित रखने के लिए वॉश के निर्देश देखें। कुर्ती को हल्के हाथों से साफ करें और कढ़ाई वाली जगह को जोर से रगड़ने से बचें। फोटोग्राफी के कारण तस्वीर और असली कुर्ती के रंग या कढ़ाई में थोड़ा अंतर दिख सकता है।

रोजाना के लिए चुनें स्टाइलिश शॉर्ट कुर्ती शॉर्ट कुर्तियां उन महिलाओं के लिए अच्छी पसंद हैं, जो रोजाना के पहनावे में आराम के साथ स्टाइल भी चाहती हैं। कॉटन के सादे डिजाइन से लेकर रंगीन स्क्रीन प्रिंट और लखनऊ चिकनकारी तक, हर कुर्ती की अपनी खासियत है।

इन्हें जींस, लेगिंग्स, स्ट्रेट पैंट और दूसरे बॉटम वियर के साथ पहनकर अलग-अलग लुक तैयार किए जा सकते हैं। कॉलेज, ऑफिस, दोस्तों के साथ घूमने या छुट्टियों पर जाने के लिए ये डिजाइन अच्छे रहेंगे।

खरीदारी करते समय कपड़े की बनावट, लंबाई, नेक डिजाइन, बाजुओं की फिटिंग और सिलाई पर ध्यान दें। अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से ऐसा डिजाइन चुनें, जिसे बार-बार अलग-अलग कपड़ों के साथ पहना जा सके। Amazon पर इन शॉर्ट कुर्तियों के डिजाइन देखें और अपने वार्डरोब में रोजाना पहनने के लिए एक नया रंग और स्टाइल शामिल करें।

FAQs शॉर्ट कुर्ती के साथ कौन से बॉटम वियर अच्छे लगते हैं? शॉर्ट कुर्ती को जींस, लेगिंग्स, स्ट्रेट पैंट और पलाजो के साथ पहन सकती हैं। सही मेल कुर्ती के डिजाइन और लंबाई पर निर्भर करता है। रोजाना पहनने के लिए कौन से कपड़े की शॉर्ट कुर्ती अच्छी रहती है? कॉटन की शॉर्ट कुर्ती रोजाना पहनने के लिए अच्छी रहती है। यह हल्की और मुलायम होती है। खरीदते समय कपड़े की बनावट और फिटिंग पर ध्यान दें। क्या शॉर्ट कुर्ती ऑफिस और कॉलेज में पहन सकते हैं? हां, सादे रंग, छोटे प्रिंट और कम कढ़ाई वाली शॉर्ट कुर्ती ऑफिस और कॉलेज के लिए अच्छी रहती हैं। इन्हें स्ट्रेट पैंट या जींस के साथ पहनें। शॉर्ट कुर्ती खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुर्ती खरीदते समय कपड़े, लंबाई, गले के डिजाइन, बाजुओं और फिटिंग पर ध्यान दें। साथ ही अपनी जरूरत और बजट के अनुसार डिजाइन चुनें।

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