महिलाओं के लिए स्टाइलिश नाइट सूट, आरामदायक नींद के लिए चुनें अपनी पसंद
कोरियन स्टाइल और क्यूट प्रिंट वाले सॉफ्ट कॉटन नाइट सूट। आरामदायक नींद के लिए चुनें खूबसूरत डिजाइन।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
रात को अच्छी नींद और घर पर आराम से समय बिताने के लिए आरामदायक नाइट सूट पहनना अच्छा रहता है। इस कलेक्शन में कॉटन, होजरी कॉटन और कॉटन ब्लेंड कपड़े से बने कई प्यारे डिजाइन शामिल हैं।
कोरियन स्टाइल, शर्ट पैटर्न, राउंड नेक और कॉलर नेक वाले सेट अपने प्रिंट और डिजाइन से अलग पहचान बनाते हैं। पांडा, हार्ट, बनी और डॉट प्रिंट जैसे पैटर्न इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। मैचिंग टॉप और पायजामा वाले ये नाइट सूट रोजाना पहनने के लिए अच्छी पसंद हैं।
आइए देखते हैं इनके खूबसूरत डिजाइन।
पांडा प्रिंटेड कॉटन नाइट सूट
फैब्रिक: 100% होजरी कॉटन | पैटर्न: ऑल ओवर प्रिंट | स्टाइल: पायजामा सेट | बॉटम: पायजामा | लेंथ: एंकल लेंथ
पांडा प्रिंट वाली कॉलर नेक शर्ट
पांडा प्रिंट वाला यह नाइट सूट प्यारे डिजाइन के साथ आता है। 100% होजरी कॉटन से बने इस सेट में 3/4 स्लीव्स और नॉच कॉलर वाली प्रिंटेड शर्ट दी गई है। इसके साथ मैचिंग पायजामा मिलता है, जिसमें ड्रॉस्ट्रिंग दी गई है। इसका रिलैक्स्ड फिट रात में सोने और घर पर आराम करने के लिए अच्छा है।
2. ZEYO Women's Cotton Dot Printed Navy Blue Night Suit Set of Top & Pyjama 5281
डॉट प्रिंटेड कॉटन नाइट सूट
फैब्रिक: 100% होजरी कॉटन | पैटर्न: डॉट प्रिंट | स्टाइल: कैजुअल | बॉटम: पैंट | लेंथ: एंकल लेंथ
दो पॉकेट वाली पैंट का डिजाइन
100% होजरी कॉटन से बना यह नाइट सूट डॉट प्रिंट के साथ आता है। इसमें राउंड नेक और 3/4 स्लीव्स वाला टॉप दिया गया है। इसके साथ इलास्टिक वेस्टबैंड और ड्रॉस्ट्रिंग वाली मैचिंग पैंट मिलती है। पैंट में दो साइड पॉकेट भी दी गई हैं। रिलैक्स्ड फिट वाला यह सेट रोजाना पहनने के लिए अच्छी पसंद है।
कोरियन स्टाइल कॉटन नाइट सूट
फैब्रिक: 52% कॉटन, 48% पॉलिएस्टर और इलास्टेन | स्टाइल: को-ऑर्ड सेट | बॉटम: पैंट | लेंथ: फुल लेंथ
मैचिंग टॉप और पैंट वाला सेट
कोरियन फैशन से प्रेरित यह नाइट सूट मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है। इसमें मैचिंग टॉप और इलास्टिक वेस्ट वाली पैंट दी गई है। कॉटन, पॉलिएस्टर और इलास्टेन के मिक्स कपड़े से बना यह सेट पहनने में आरामदायक है। इसका सिंपल डिजाइन रात में सोने और घर पर खाली समय बिताने के लिए अच्छा है।
हार्ट प्रिंटेड कॉटन नाइट सूट
फैब्रिक: 100% होजरी कॉटन | स्टाइल: पायजामा सेट | बॉटम: पैंट | लेंथ: एंकल लेंथ
फुल स्लीव्स और राउंड नेक का मेल
हार्ट प्रिंट वाला यह नाइट सूट सिंपल और प्यारे डिजाइन के साथ आता है। 100% होजरी कॉटन से बने इस सेट में फुल स्लीव्स और राउंड नेक वाला टॉप दिया गया है। इसके साथ मैचिंग पैंट मिलती है, जिसका फिट ढीला और आरामदायक है। एंकल लेंथ वाला यह सेट रात को सोने और घर पर पहनने के लिए अच्छी पसंद है।
बनी और हार्ट प्रिंटेड कॉटन ब्लेंड नाइट सूट
फैब्रिक: 70% कॉटन, 25% पॉलिएस्टर और 5% लाइक्रा | स्टाइल: नाइट ड्रेस सेट | बॉटम: पैंट | लेंथ: एंकल लेंथ
लूज फिट और मैचिंग पायजामा
बनी और हार्ट प्रिंट वाला यह नाइट सूट कोरियन स्टाइल में तैयार किया गया है। इसमें कॉटन, पॉलिएस्टर और लाइक्रा के मिक्स कपड़े से बना लूज फिट टॉप और मैचिंग पैंट दी गई है। टॉप में चेस्ट पॉकेट भी मिलती है। इसका हल्का कपड़ा और ढीली फिटिंग रात को सोने और घर पर आराम से समय बिताने के लिए अच्छा है। मशीन वॉश की सुविधा के चलते इसकी सफाई भी आसान रहती है।
कोरियन प्रिंटेड कॉटन नाइट सूट
फैब्रिक: 55% कॉटन, 40% पॉलिएस्टर और 5% लाइक्रा | स्टाइल: नाइट ड्रेस सेट | बॉटम: फुल पायजामा | लेंथ: एंकल लेंथ
हाफ स्लीव्स और राउंड नेक वाला डिजाइन
कोरियन स्टाइल का यह नाइट सूट सिंपल और मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है। कॉटन, पॉलिएस्टर और लाइक्रा के मिक्स कपड़े से बने इस सेट में राउंड नेक और हाफ स्लीव्स वाला प्रिंटेड टॉप दिया गया है। इसके साथ मैचिंग फुल लेंथ पायजामा मिलता है, जिसमें ड्रॉस्ट्रिंग दी गई है। रिलैक्स्ड फिट वाला यह सेट रात को सोने और घर पर आराम से समय बिताने के लिए अच्छा है।
आरामदायक नींद के लिए चुनें स्टाइलिश नाइट सूट
दिनभर की भागदौड़ के बाद रात को सुकून से सोने के लिए सही नाइटवियर चुनना अच्छा रहता है। इस कलेक्शन में कॉटन, होजरी कॉटन और कॉटन ब्लेंड कपड़े से बने कई खूबसूरत सेट शामिल हैं। पांडा, हार्ट, बनी और डॉट प्रिंट वाले डिजाइन अपने प्यारे पैटर्न से आकर्षित करते हैं।
शर्ट स्टाइल, राउंड नेक और कॉलर नेक वाले टॉप के साथ मैचिंग पायजामा हर सेट को अलग लुक देते हैं। कुछ डिजाइन में पॉकेट और ड्रॉस्ट्रिंग जैसी खास बातें भी मिलती हैं। आप अपनी पसंद के प्रिंट, कपड़े और फिट के हिसाब से इनमें से चुनाव कर सकती हैं। ये नाइट सूट रात में सोने, सुबह घर पर समय बिताने और छुट्टी के दिन आराम करने के लिए अच्छे हैं।
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लेखक के बारे मेंGayatri Khurana
गायत्री खुराना लाइव हिंदुस्तान में ग्कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने राजनीति (देश-विदेश), मनोरंजन, खेल, बिजनेस, लाइफस्टाइल और धर्म सहित अलग-अलग विषयों पर काम किया है।
गायत्री को डिजिटल मीडिया, टेलीविजन और ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। खबरों की रिसर्च, स्टोरी प्लानिंग, लेखन और एडिटिंग के साथ खबरों को आसान और रोचक तरीके से पाठकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है। उनका फोकस ऐसी खबरें और कंटेंट तैयार करने पर रहता है, जो सटीक, भरोसेमंद और पाठकों के लिए उपयोगी हों।
उन्होंने 2019 में दैनिक जागरण से कंटेंट प्रोड्यूसर और रिपोर्टर के तौर पर अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। इसके बाद सुदर्शन न्यूज़ में आउटपुट प्रोड्यूसर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने कई प्रमुख बुलेटिन और प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी संभाली। 2024 में उन्होंने डिजिटल मीडिया में वापसी की और ईटीवी भारत, हैदराबाद में सीनियर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया। उन्हें रिसर्च स्टोरीज, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इनपुट-गेस्ट कोऑर्डिनेशन का भी अनुभव है।
शिक्षा की बात करें तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा चेन्नई से मास कम्युनिकेशन के साथ एडवरटाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की है।