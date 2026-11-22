कोरियन स्टाइल और क्यूट प्रिंट वाले सॉफ्ट कॉटन नाइट सूट। आरामदायक नींद के लिए चुनें खूबसूरत डिजाइन।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

रात को अच्छी नींद और घर पर आराम से समय बिताने के लिए आरामदायक नाइट सूट पहनना अच्छा रहता है। इस कलेक्शन में कॉटन, होजरी कॉटन और कॉटन ब्लेंड कपड़े से बने कई प्यारे डिजाइन शामिल हैं।

कॉटन, कोरियन स्टाइल और क्यूट प्रिंट वाले खूबसूरत नाइट सूट। रात की आरामदायक नींद के लिए देखें आकर्षक डिजाइन।

कोरियन स्टाइल, शर्ट पैटर्न, राउंड नेक और कॉलर नेक वाले सेट अपने प्रिंट और डिजाइन से अलग पहचान बनाते हैं। पांडा, हार्ट, बनी और डॉट प्रिंट जैसे पैटर्न इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। मैचिंग टॉप और पायजामा वाले ये नाइट सूट रोजाना पहनने के लिए अच्छी पसंद हैं।

आइए देखते हैं इनके खूबसूरत डिजाइन।

पांडा प्रिंटेड कॉटन नाइट सूट फैब्रिक: 100% होजरी कॉटन | पैटर्न: ऑल ओवर प्रिंट | स्टाइल: पायजामा सेट | बॉटम: पायजामा | लेंथ: एंकल लेंथ पांडा प्रिंट वाली कॉलर नेक शर्ट पांडा प्रिंट वाला यह नाइट सूट प्यारे डिजाइन के साथ आता है। 100% होजरी कॉटन से बने इस सेट में 3/4 स्लीव्स और नॉच कॉलर वाली प्रिंटेड शर्ट दी गई है। इसके साथ मैचिंग पायजामा मिलता है, जिसमें ड्रॉस्ट्रिंग दी गई है। इसका रिलैक्स्ड फिट रात में सोने और घर पर आराम करने के लिए अच्छा है।

डॉट प्रिंटेड कॉटन नाइट सूट फैब्रिक: 100% होजरी कॉटन | पैटर्न: डॉट प्रिंट | स्टाइल: कैजुअल | बॉटम: पैंट | लेंथ: एंकल लेंथ दो पॉकेट वाली पैंट का डिजाइन 100% होजरी कॉटन से बना यह नाइट सूट डॉट प्रिंट के साथ आता है। इसमें राउंड नेक और 3/4 स्लीव्स वाला टॉप दिया गया है। इसके साथ इलास्टिक वेस्टबैंड और ड्रॉस्ट्रिंग वाली मैचिंग पैंट मिलती है। पैंट में दो साइड पॉकेट भी दी गई हैं। रिलैक्स्ड फिट वाला यह सेट रोजाना पहनने के लिए अच्छी पसंद है।

कोरियन स्टाइल कॉटन नाइट सूट फैब्रिक: 52% कॉटन, 48% पॉलिएस्टर और इलास्टेन | स्टाइल: को-ऑर्ड सेट | बॉटम: पैंट | लेंथ: फुल लेंथ मैचिंग टॉप और पैंट वाला सेट कोरियन फैशन से प्रेरित यह नाइट सूट मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है। इसमें मैचिंग टॉप और इलास्टिक वेस्ट वाली पैंट दी गई है। कॉटन, पॉलिएस्टर और इलास्टेन के मिक्स कपड़े से बना यह सेट पहनने में आरामदायक है। इसका सिंपल डिजाइन रात में सोने और घर पर खाली समय बिताने के लिए अच्छा है।

हार्ट प्रिंटेड कॉटन नाइट सूट फैब्रिक: 100% होजरी कॉटन | स्टाइल: पायजामा सेट | बॉटम: पैंट | लेंथ: एंकल लेंथ फुल स्लीव्स और राउंड नेक का मेल हार्ट प्रिंट वाला यह नाइट सूट सिंपल और प्यारे डिजाइन के साथ आता है। 100% होजरी कॉटन से बने इस सेट में फुल स्लीव्स और राउंड नेक वाला टॉप दिया गया है। इसके साथ मैचिंग पैंट मिलती है, जिसका फिट ढीला और आरामदायक है। एंकल लेंथ वाला यह सेट रात को सोने और घर पर पहनने के लिए अच्छी पसंद है।

बनी और हार्ट प्रिंटेड कॉटन ब्लेंड नाइट सूट फैब्रिक: 70% कॉटन, 25% पॉलिएस्टर और 5% लाइक्रा | स्टाइल: नाइट ड्रेस सेट | बॉटम: पैंट | लेंथ: एंकल लेंथ लूज फिट और मैचिंग पायजामा बनी और हार्ट प्रिंट वाला यह नाइट सूट कोरियन स्टाइल में तैयार किया गया है। इसमें कॉटन, पॉलिएस्टर और लाइक्रा के मिक्स कपड़े से बना लूज फिट टॉप और मैचिंग पैंट दी गई है। टॉप में चेस्ट पॉकेट भी मिलती है। इसका हल्का कपड़ा और ढीली फिटिंग रात को सोने और घर पर आराम से समय बिताने के लिए अच्छा है। मशीन वॉश की सुविधा के चलते इसकी सफाई भी आसान रहती है।

कोरियन प्रिंटेड कॉटन नाइट सूट फैब्रिक: 55% कॉटन, 40% पॉलिएस्टर और 5% लाइक्रा | स्टाइल: नाइट ड्रेस सेट | बॉटम: फुल पायजामा | लेंथ: एंकल लेंथ हाफ स्लीव्स और राउंड नेक वाला डिजाइन कोरियन स्टाइल का यह नाइट सूट सिंपल और मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है। कॉटन, पॉलिएस्टर और लाइक्रा के मिक्स कपड़े से बने इस सेट में राउंड नेक और हाफ स्लीव्स वाला प्रिंटेड टॉप दिया गया है। इसके साथ मैचिंग फुल लेंथ पायजामा मिलता है, जिसमें ड्रॉस्ट्रिंग दी गई है। रिलैक्स्ड फिट वाला यह सेट रात को सोने और घर पर आराम से समय बिताने के लिए अच्छा है।

आरामदायक नींद के लिए चुनें स्टाइलिश नाइट सूट दिनभर की भागदौड़ के बाद रात को सुकून से सोने के लिए सही नाइटवियर चुनना अच्छा रहता है। इस कलेक्शन में कॉटन, होजरी कॉटन और कॉटन ब्लेंड कपड़े से बने कई खूबसूरत सेट शामिल हैं। पांडा, हार्ट, बनी और डॉट प्रिंट वाले डिजाइन अपने प्यारे पैटर्न से आकर्षित करते हैं।

शर्ट स्टाइल, राउंड नेक और कॉलर नेक वाले टॉप के साथ मैचिंग पायजामा हर सेट को अलग लुक देते हैं। कुछ डिजाइन में पॉकेट और ड्रॉस्ट्रिंग जैसी खास बातें भी मिलती हैं। आप अपनी पसंद के प्रिंट, कपड़े और फिट के हिसाब से इनमें से चुनाव कर सकती हैं। ये नाइट सूट रात में सोने, सुबह घर पर समय बिताने और छुट्टी के दिन आराम करने के लिए अच्छे हैं।

FAQs महिलाओं के नाइट सूट खरीदते समय फैब्रिक का ध्यान क्यों रखना चाहिए? नाइट सूट के लिए सॉफ्ट और आरामदायक फैब्रिक चुनना अच्छा रहता है। कॉटन और कॉटन ब्लेंड कपड़े रोजाना पहनने के लिए अच्छी पसंद हैं। क्या ये नाइट सूट रोजाना पहनने के लिए अच्छे हैं? हां, इनका रिलैक्स्ड फिट और आरामदायक डिजाइन रात में सोने और घर पर समय बिताने के लिए अच्छा है। क्या नाइट सूट में पैंट के साथ पॉकेट भी मिलती है? कुछ डिजाइन में पायजामा के साथ साइड पॉकेट दी गई हैं, जिनमें छोटी-मोटी चीजें रख सकते हैं। इन नाइट सूट की सफाई कैसे करें? इनमें से कई नाइट सूट मशीन वॉश के लिए दिए गए हैं। बेहतर देखभाल के लिए प्रोडक्ट पर दिए गए केयर इंस्ट्रक्शन देखें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।