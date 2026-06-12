आधे दाम में खरीदें स्टाइलिश और स्पेशियस स्लिंग बैग्स के 8 बेहतरीन विकल्प
स्लिंग बैग की तलाश में यहां तक आ गई हैं, तो इन बजट फ्रेंडली ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और बड़ी बचत के साथ इन बैग्स को घर बैठे ऑर्डर करें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या मेरी तरह लंबे समय से स्लिंग बैग की तलाश है, मगर जो बैग पसंद आता है, वो बहुत महंगा होता है! या फिर कम दाम के प्रोडक्ट्स आपको समझ नहीं आते? तो चिंता न करें, यहां हम लाए हैं सस्ते में बेस्ट क्वालिटी के स्लिंग बैग्स! Amazon पर बजट फ्रेंडली दाम पर आकर्षक स्लिंग बैग्स मिल जाएंगे, जो देखने में किसी प्रीमियम बैग से कम नहीं हैं। इन्हें आप अपने अनुसार नियमित इस्तेमाल का हिस्सा बना सकती हैं। साथ ही ये गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। तो क्या सोच रही हैं? मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
1. Lavie Women's Marma Crossbody Sling Bag | Ladies Purse Handbag | Gift for Women
Lavie ब्रांड के इस स्लिंग बैग को काफी लोगों ने पसंद किया है। फॉक्स लेदर से तैयार इस स्लिंग बैग में काफी जगह मिल जाएगी, जिसमें आपके नियमित इस्तेमाल की सभी चीजें आराम से आ जाएंगी। इस बैग को इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग रंग और पैटर्न के बैग उपलब्ध हैं और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। हालांकि, इस बैग को लंबा चलाना है, तो अत्यधिक हिट एक्स्पोज़र से बचाएं!
2. EXOTIC Glainplaid Cross Body Sling Bag for Girls/Women
Exotic के इस स्टाइलिश स्लिंग बैग पर बने प्रिंट पिंटरेस्ट वाइब दे रहे! ये देखने में स्टाइलिश है और अंदर इसमें काफी जगह है, जिसमें आप रोजाना इस्तेमाल की चीजें आराम से रख सकती हैं। शॉपिंग पर जा रही हैं और वॉलेट करी करना हो या फिर कहीं आउटिंग पर जाने का प्रोग्राम है, ये स्लिंग बैग आपके बहुत काम आएगा। इस बैग को वेस्टर्न इंडियन दोनों आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इनमें अलग-अलग फ्लोरल पैटर्न के बैग्स उपलब्ध हैं और सभी पर 77% का ऑफ भी मिल जाएगा।
3. ADISA Women Girls Floral Print Faux Leather Sling Bag Crossbody
ADISA के इस फ्लोरल कैनवास स्लिंग बैग को कंज्यूमर्स ने बेहद पसंद किया है। स्लिंग बैग का ये लेटेस्ट डिजाइन आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये क्रॉस बॉडी शोल्डर बैग रोजाना इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस बैग में आपका जरूरी मेकअप, मोबाइल और वॉलेट सहित अन्य छोटी मोटी चीज आराम से आ जाएंगी। ये हर तरह की आउटफिट के साथ अट्रैक्टिव लगेगी। तो ज्यादा न सोचें 60% के ऑफ पर इसे आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें।
4. Mochi Women Lightgreen Zip Top Sling Bag (66-7354)
Mochi के इस प्रीमियमका स्लिंग बैग का मेटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी से कुछ नहीं होगा साथ ये एक सिंपल एलिगेंट विकल्प है, जो ज्यादातर महिलाओं को पसंद आएगा। इस तरह के बैग देखने में छोटे होते हैं, परंतु इनके अंदर पर्याप्त जगह होती है, जिसमें आप अपने रोजाना के जरूरी सामान आराम से कैरी कर सकती हैं। अगर आपको इसे लंबा इस्तेमाल करना है, तो अधिक हिट और केमिकल से बचा कर रखें और इसे साफ करने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें।
5. ADISA Women's Girls Grains Cross Body Sling Bag (SL5141)
Adisa का ये क्रॉस बॉडी स्लिंग बैग कम दाम में प्रीमियम एहसास देगा। इसका डिजाइन कमाल का है, जिसे आप वेस्टर्न और इंडियन दोनों आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर पर्याप्त जगह मिल जाएगी, जिसमें मेकअप प्रोडक्ट से लेकर मोबाइल, वॉलेट और अन्य छोटी-मोटी चीजें भी एडजस्ट हो जाएंगी। आउटिंग, शॉपिंग और कैजुअल इवेंट्स के दौरान इस तरह के बैग्स आपके बहुत काम आएंगे। इस समय इस बैग पर 67% का ऑफ उपलब्ध है, इसे घर बैठे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
6. EXOTIC Brand Ladies Hand & Sling Bag A Must-Have for Women
स्लिंग बैग की तलाश है, तो Exotic के इस बैग पर एक नजर जरूर डालें। इसका कलर यूनिक है और इस पर बने पैटर्न भी बेहद आकर्षक हैं। इसमें पर्याप्त जगह मिल जाएगी, इस प्रकार रोजाना इस्तेमाल में आने वाली छोटी-मोटी चीजें इनमें आराम से आ जाएंगी। इस बैग को किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के आउटफिट के साथ परफेक्ट लगेगी। कंज्यूमर्स ने भी इस बैग पर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं और Amazon पर ये इस समय 73% के ऑफ पर उपलब्ध है।
7. ADISA Women's Girls Quilted Cross Body Sling Bag
Adisa ब्रांड का स्लिंग बैग सिंपल एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें आपको पर्याप्त जगह मिल जाएगी, जिसे आप किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। वहीं इसे पार्टी वियर आउटफिट के साथ भी स्टाइल किया जा सकता है। इसे बहुत से लोगों ने पसंद किया है। अगर आपको भी बैग्स का कलेक्शन करना पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। ये एक यूनिक और अट्रैक्टिव ऑप्शन है। साथ ही ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, 67% के ऑफ पर केवल 495 में उपलब्ध मिल जाएगा।
ADISA की ये स्लिंग बैग देखने में फैशनेबल है, जिसे आप किसी भी आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसके साथ आपको चैन स्ट्रैप मिलेगा, जो इसे आकर्षक लुक दे रहा। इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल के अनुसार डिजाइन किया गया है। जिसमें आपके डेली एसेंशियल आराम से आ जाएंगे। कस्टमर्स ने इस स्लिंग बैग की क्वालिटी, कलर और डिजाइन को बेहद पसंद किया है। आप भी इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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