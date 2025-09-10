गोल्डन बैंगल्स के साथ चूड़ियों का सेट बनाकर पहनें, यहां देखें कुछ स्टाइलिश तरीके

अगर आप चूड़ियों के साथ गोल्डन बैंगल्स का सेट बनाकर पहनती हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ फैंसी आइडियाज ले कर आए हैं। इस तरह सेट बनाकर पहनेंगी तो आपकी कलाइयां बहुत ही सुंदर लगेंगी।

गोल्डन बैंगल्स एक क्लासिक चॉइस हैं, जो हमेशा ही बेहद प्यारे लगते हैं। हर महिला के पास गोल्डन कड़ों का सेट होता ही है, जिन्हें वो अलग-अलग आउटफिट्स के साथ मिक्स एंड मैच कर के पहनती हैं। गोल्डन कड़े इसलिए भी बेस्ट हैं क्योंकि ये हर रंग के साथ मैच हो जाते हैं और देखने में भी काफी रॉयल लगते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास असली गोल्ड के बैंगल्स ही हों। आजकल तो इतने सुंदर-सुंदर आर्टिफिशल बैंगल्स आने लगे हैं, जो सोने को भी मात देते हैं। खैर, अगर आप चूड़ियों के साथ गोल्डन बैंगल्स का सेट बनाकर पहनती हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ फैंसी आइडियाज ले कर आए हैं। इस तरह सेट बनाकर पहनेंगी तो आपकी कलाइयां बहुत ही सुंदर लगेंगी।

आउटफिट से मैच करें चूड़ियां चूड़ियां वियर करने का सबसे क्लासी और पॉपुलर तरीका है कि आप इन्हें अपने आउटफिट के रंग के साथ मैच करें। जिस रंग की साड़ी पहन रही हैं, उसी रंग की चूड़ियों का सेट बनाकर पहनें। इन्हें आप गोल्डन कड़ों के बीच में लगाकर वियर कर सकती हैं या फिर चाहें तो एक हेवी गोल्डन कड़ा बीच में पहन लें और उसके आगे पीछे अपनी पसंद के हिसाब से चूड़ियां वियर कर लें। बहुत ही प्यारा लुक आएगा।

कॉन्ट्रास्ट कलर की चूड़ियां वियर करें कभी कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं तो अपने पास रखी अलग अलग रंग की चूड़ियों से खूबसूरत सेट बना सकती हैं। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट रंग की चूड़ियां आपस में मिक्स करें, जैसे हरी और लाल या रानी पिंक और बैंगनी। दो कॉन्ट्रास्ट रंग आपस में बहुत प्यारे लगते हैं। अब चाहें तो इन्हें गोल्डन कड़ों के बीच में लगाकर पहन लें या फिर एक स्टेमेंट कड़े के साथ पहन लें।

डेली वियर के लिए मिनिमल लुक अब हर बार ज्यादा हेवी लुक अच्छा नहीं लगता है। खासतौर से डेली वियर में या कभी ऑफिस जा रही हैं, तब हाथों में ज्यादा चूड़ियां सही नहीं लगती हैं। ऐसे में आप दो चार चूड़ियों के साथ पतले गोल्डन बैंगल्स वियर कर सकती हैं। अगर एकदम मिनिमल लुक पसंद करती हैं, तो हाथों में एक-एक पतला गोल्ड कंगन बहुत ही सुंदर और क्लासी लुक देगा।

लेयरिंग करें आजकल बैंगल्स की लेयरिंग का ट्रेंड है। इसमें आप दोनों हाथों में अनइवेन लेयरिंग कर सकती हैं। जैसे एक हाथ में ज्यादा बैंगल्स वियर कर लिए तो दूसरे हाथ में ज्यादा चूड़ियां। इसके अलावा आप अलग अलग शेप और डिजाइन के गोल्डन कड़ों को भी मिक्स एंड मैच कर के पहन सकती हैं। चूड़ियों के दोनों तरफ पतले कड़े और बीच में एक मोटा स्टेटमेंट बैंगल वियर कर के भी सुंदर सा लुक क्रिएट किया जा सकता है।