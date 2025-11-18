ठंड में कुर्ता पहनकर बोरिंग दिखने लगती हैं तो स्टाइलिस्ट ने बताया कौन से स्वेटर को पहनें?

Hindustan Hindi News
Aparajita
ठंड में कुर्ता पहनने वाली लेडीज अक्सर अपने लुक्स को बोरिंग बना लेती है। जिसकी वजह है कुर्ते के साथ कार्डिगन का कॉम्बिनेशन, जो बिल्कुल बोरिंग और उम्र से ज्यादा बना देता है। अगर आप कुर्ता पहनना पसंद करती है और इसमे कंफर्टेबल लुक मिलता है। तो इमेज कोच और स्टाइलिस्ट आशी वर्मा के ये स्टाइलिंग टिप्स याद रखें। जो आपके सिंपल कुर्ता वाले लुक को इंप्रेसिव और स्टाइलिश बना देंगे।

कुर्ते और पैंट के साथ क्या पहनें

बॉटम में पैंट का सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में सर्दियों में उन कुर्ते और पैंट के साथ हुडी, वेस्ट लेंथ वाले कार्डिगन को बिल्कुल ना पहनें। ये आपकी हाइट को छोटा दिखाते हैं और लुक एलिगेंट नहीं दिखा। शार्ट लेंथ वाले कार्डिगन या स्वेटर की बजाय लांग लेंथ वाले कार्डिगन को कैरी करें। जो आपके कुर्ते की लेंथ के साथ मैच होते हों। इसके अलावा इन दिनों ट्रेंड में वुलन श्रग हैं जो लांग लेंथ के मिल रहे। कुर्ते के साथ इस तरह के स्वेटर ट्राई करें।

बेल्ट वाले कोट्स करें ट्राई

लांग कार्डिगन के अलावा आप कुर्ता और पैंट के कॉम्बिनेशन के साथ लांग बेल्ट वाले कोट्स भी ट्राई कर सकती हैं। ये भी ब्यूटीफुल दिखेगा।

शार्ट कुर्ती और जींस के साथ क्या पहनें

अगर आप शार्ट कुर्ती पहन रही हैं तो इसके साथ बॉम्बर जैकेट या लेदर जैकेट वियर करें। शार्ट कुर्ती के साथ इस तरह के लेयरिंग इंडो वेस्टर्न लुक देता है।

शार्ट कुर्ती या लूज फिटेड कुर्ते के साथ टर्टल नेक स्वेटर भी स्टाइलिश दिखता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे कुर्ते के अंदर से पहनकर रेडी हों। साथ में नेकपीस के साथ इसे एक्सेसराइज करें।

वुलन कुर्ता करें ट्राई

सर्दियों में कुर्ता पहनकर एलिगेंट लुक चाहिए तो वुलन फैब्रिक से तैयार कुर्ते को कैरी करें। ज्यादा ठंड में इसे अंदर से थर्मल वियर के साथ लेयर करें और साथ में हैवी शॉल या लाइट स्टोल के साथ ओकेजन के हिसाब से पेयर करें। ये आपको ब्यूटीफुल लुक देगा।

कुर्ते के साथ फुटवियर भी काफी सेलेक्टिव पहननी चाहिए

जैसे की मोजरी या कढ़ाई वाली जूतियों को ठंड से बचने के लिए पहनें। कैजुअल लुक चाहिए तो पम्प्स को ट्राई करें। लोफर स्टाइल फुटवियर भी कुर्ते के साथ स्टनिंग दिखते हैं। वार्म बेलीज मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। इन्हें पहनकर भी कुर्ते में स्टाइलिश लुक पाया जा सकता है।

