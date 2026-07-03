सस्ते में करें फायदे का सौदा: कॉटन हॉफ शर्ट्स की शॉपिंग पर पाएं शानदार ऑफर्स!
मानसून की चिपचिपी गर्मी आ गई और आपने अभी तक हॉफ शर्ट नहीं खरीदें, तो ये अच्छा मौका है। Prime Day Sale में इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप रोजाना ऑफिस के लिए घंटों ट्रैवल करते हैं या अक्सर आउटिंग या ट्रिप करना पसंद करते हैं? तो इस बार समर्स में हाफ शर्ट ट्राई करें। अब बरसात शुरू हो गया है और चिपचिपी गर्मी बढ़ रही है, इस स्थिति में जितना हल्का हवादार आउटफिट पहना जाए उतना अच्छा है। तो इन कॉटन शर्ट्स से बेहतर और क्या होगा! ये हवादार होते हैं और शरीर में हवा का बहाव बनाए रखते हैं, जिससे पसीना जमा नहीं होता और आप तरोताजा महसूस करते हैं। इस तरह गर्मी में भी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स रहती है और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। प्राइम डे डील्स में इन पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, इन्हें लगभग आधे दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
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1. Thomas Scott Men's Cotton Regular Fit Shirt
Thomas Scott रेगुलर फिट 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये शर्ट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इस शर्ट का कैजुअल लुक कमाल का है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। वहीं इसका रिफ्रेशिंग लाइट ब्लू कलर इसे समर्स के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन बनाता है। अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो इस शर्ट से बेहतर और कुछ भी नहीं! इसे ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग और पार्टी किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं।
Thomas Scott का चेक प्रिंटेड कॉटन शर्ट समर फ्रेंडली आउटफिट है। खासकर बरसात की चिपचिपी गर्मी में ये आपका पसंदीदा ऑप्शन बन जाएगा। वर्किंग प्रोफेशनल इसे ऑफिस वियर के तौर पर पहनने के साथ ही कही बाहर घूमने या शॉपिंग के दौरान भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप भी लंबे समय से स्टाइलिश मगर कंफर्टेबल आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये शर्ट जरूर ऑर्डर करें।
3. Amazon Brand - Symbol Men's Cotton Regular Fit Shirt
Amazon Brand का ये रेगुलर फिट प्लेन शर्ट का कॉटन कपड़ा कमाल का है। हल्का हवादार कपड़ा, जो शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा। अगर आपको अधिक गर्मी लगती है, या बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो इसे एक मौका जरूर दें। ये शर्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन विकल्प है, साथ ही कैजुअल इवेंट पर भी स्टाइल कर सकते हैं। इस समय इस पर 62% का शानदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का फायदा जरूर उठाएं!
4. Majestic Man Men’s Pure Cotton Striped Half Sleeve Regular Fit Shirt
मानसून की चिपचिपी गर्मी से अभी से परेशान हैं तो आगे क्या होगा! इसलिए खुदको इसके लिए पहले से तैयार रखें। अपने वॉर्डरोब में कुछ अच्छी क्वालिटी के हाफ शर्ट ऐड करें, जैसे कि ये विकल्प! प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस शॉर्ट की फैब्रिक हल्की और हवादार है, साथ ही ये देखने में भी बेहद आकर्षक है। इस शर्ट में आप लंबे घंटों तक कंफर्टेबल रहते हैं, वहीं अगर लंबी ड्राइव करनी है, या कहीं दूर जर्नी करनी है, तो इस शर्ट से बेहतर भला और भी नहीं!
Amazon Brand के इस प्लेन कॉटन शर्ट का कैजुअल लुक कमाल का हैं। वहीं इसका रिफ्रेशिंग रंग इसे समर्स के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन बनाता है। इसकी हवादार फैब्रिक से लेकर इसका डिजाइन पसीना अवशोषित करते हैं, जिससे भीषण गर्मी में भी शरीर को राहत मिलती है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 65% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।
6. Majestic Man Men Slim Fit Pure Cotton Checkred Half Sleeve Casual Shirt
हल्के हवादार कॉटन फैब्रिक से तैयार इस हाफ शर्ट को पहनने पर बिल्कुल मक्खन जैसा महसूस होगा। इसका लुक बेहद अट्रैक्टिव है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। इस क्वालिटी का शर्ट इतने कम दाम में मिलना मुश्किल है। परंतु इस समय प्राइम डे सेल डील्स में ये 67% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा। मौके का लाभ जरूर उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
मानसून की गर्मी में परेशान कर दिया है, तो हाफ शर्ट क्यों नहीं ट्राई करते! ऑफिस आना हो या दोस्तों के साथ आउटिंग पर इस हाफ शर्ट हर मौके पर स्टाइल कर सकते हैं। ये अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इस शर्ट को कॉटन लिनन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जिसका कपड़ा हल्का और हवादार है, ये शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देगा। इस शर्ट में अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
8. Majestic Man Men Cotton Checkered Half Sleeve Slim Fit Casual Shirt
Majestic man का ये कॉटन हाफ शर्ट एक समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन है, जिससे लोगों ने काफी पसंद किया है। मार्केट में इस समय हाई डिमांड होने की वजह से इनकी प्राइसिंग भी बढ़ा दी जाती है, परंतु यहां आपको ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा। इसका लुक बेहद अट्रैक्टिव है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। इस क्वालिटी का शर्ट इतने कम दाम में मिलना मुश्किल है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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