अब आप गर्मी में भी फ्लांट कर सकती हैं अपना साड़ी लुक, खरीदें हल्की मुलायम फैंसी साड़ियां
गर्मी में पार्टी अटेंड करनी है और साड़ी पहनने का सोच रही, तो ये हल्की हवादार साड़ियां ट्राई करें! बिना किसी झंझट के मिनटों में स्टाइल हो जाएंगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में जब ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करने की बात आती है और साड़ी पहनना होता है, तो महिलाएं अक्सर परेशान हो जाती हैं। इस मौसम हैवी साड़ियों को मैनेज करना बेहद मुश्किल है, इसलिए आज हम लेकर आए हैं हल्की हवादार फैंसी साड़ियों के बेहतरीन विकल्प जिन्हें आप बिना किसी झंझट के इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस प्रकार शादी हो या पूजा बेफिक्र होकर अपना साड़ी लुक फ्लॉन्ट कर सकती हैं। यहां ऐसी 6 साड़ियां उपलब्ध हैं, जिन्हें कस्टमर्स ने भी बेहद पसंद किया है। तो आइए हमारे साथ एक्सप्लोर करें फैंसी साड़ियों के 6 बेहतरीन विकल्प।
1. Shiv Textiles Women's Banarasi Silk Saree
इस हल्की आरामदायक बनारसी सिल्क साड़ी को आप किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट में आराम से कैरी कर सकती हैं। ये समर फ्रेंडली साड़ी शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। इसपर खूबसूरत डिजाइन बने हैं, जो इसके लुक में चार चांद लगा रहे। ये सिल्क साड़ी लाइटवेट है और देखने में सिंपल और एलिगेंट है। इसे पार्टी वियर से लेकर फेस्टिवल्स पर आराम से कैरी किया जा सकता है। खासकर ये उन महिलाओं के लिए परफेक्ट रहेगा, जिन्हें स्टाइल और कंफर्ट दोनों पसंद है।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
उपभोक्ताओं के अनुसार ये साड़ी एक हल्की आरामदायक विकल्प है, कम दाम में प्रीमियम एहसास के लिए इसे आर्डर कर सकते हैं। सिल्क साड़ी के रंग को भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कुल मिलाकर इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया गया है।
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2. SWORNOF Womens Kanjivaram Silk Saree with Zari Woven Saree With Blouse Piece
Swornof की कांजीवरम सिल्क साड़ी का लुक कमाल का है। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक रिफ्रेशिंग है, जो गर्मी में आरामदायक एहसास देगी। इस लाइटवेट साड़ी को लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर आप आराम से कैरी कर सकती हैं। गर्मी में इन्हें मैनेज करना भी आसान रहेगा।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस साड़ी की क्वालिटी की महिलाओं ने काफी था तारीफ की है। इसके सिल्क फैब्रिक के टेक्सचर की खूब तारीफ हुई है। रंगों को भी काफी आकर्षक बताया गया है। कस्टमर्स ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।
3. AKHILAM Women's Satin Saree For Women Saree With Unstitched Blouse
Akhilam की सैटिन सिल्क साड़ी पर बॉर्डर डिजाइन आएगा, जो देखने में बेहद आकर्षक है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक गर्म मौसम में शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। यानी आप किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है और सभी पर 77% का ऑफ मिल जाएगा।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस हल्के आरामदायक फैंसी साड़ी पर उपभोक्ताओं के पॉजिटिव रिव्यूज आये हैं। ज्यादातर लोगों ने इसकी तारीफ की है। इसकी मुलायम फैब्रिक से लेकर इसके डिजाइन को लोगों ने पसंद किया है। कुल मिलाकर इसपर 5 में से 4.3 की रेटिंग आई है।
गर्मी में ट्रेडिशनल इवेंट्स में साड़ी कैरी करना है, तो परेशान होने की जगह Margi Designers की ये साड़ी ऑर्डर करें। सिंपल एलिगेंट लुक के लिए ये परफेक्ट रहेगी। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की हवादार है, जिसे मैनेज करना आसान है। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस साड़ी की क्वालिटी को लोगों ने सराहा है। इस साड़ी की फैब्रिक को हल्का और मुलायम बताया गया है। साथ ही इसके फैब्रिक में चमक बताई गई है, जो इसे एक परफेक्ट पार्टी वियर विकल्प बना रही।
5. SIRIL Women's Satin Silk Hot Fixing Stone Work Saree with Unstitched Blouse
Siril की सैटिन सिल्क साड़ी देखने में बेहद आकर्षक है। इस साड़ी पर स्टोन वर्क मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। इसकी सैटिन फैब्रिक बेहद मुलायम है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। गर्मी में ट्रेडिशनल इवेंट्स में आप इसे आराम से कैरी करें, इसे मैनेज करना बहुत आसान है। आजकल सिंपल और एलिगेंट साड़ियों का ट्रेंड है, ये ऑप्शन आपको बेहद पसंद आएगी।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस साड़ी की फैब्रिक क्वालिटी को लोगों ने सराहा है। उपभोक्ता इस साड़ी को हल्का और मुलायम बता रहे! ज्यादातर लोगों ने इसकी तारीफ की है। इसकी मुलायम फैब्रिक से लेकर इसके डिजाइन को लोगों ने पसंद किया है।
इस फैंसी साड़ी को गर्मी में आसने से मैनेज किया जा सकता है। इसकी सैटिन सिल्क फैब्रिक बेहद हल्की हवादार है, जिन महिलाओं को गर्मी में ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करने हैं, उनके लियाबय बेस्ट विकल्प है। वहीं गिफ्टिंग के लिए भी ये खूबसूरत रहेगी। इसकी फैब्रिक लाइटवेट है, इसलिए इसे लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस साड़ी को महिलाओं ने पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। इसके रंग और डिजाइन को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। कुल मिलाकर इसपर 5 में से 4.2 की रेटिंग आई है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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