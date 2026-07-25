इस बार सावन की सोमवारी होगी बेहद खास: खरीदें हरे रंग के ये 8 कुर्ता सेट्स
30 जुलाई से सावन शुरू होने वाला है, इस बार सावन की पहली सोमवारी होगी खास, खरीदें हरे रंग के 8 बेहतरीन कुर्ता सेट्स।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सावन का इंतजार सभी को होता है, भगवान की आराधना के साथ इस महीने हर सोमवार महिलाएं नए कपड़े और सोलह श्रृंगार करती हैं। अगर आप भी सावन में अपने ट्रेडिशनल लुक को लेकर एक्साइटेड हैं, तो हरे रंग के कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें। सावन में हरे रंग का अपना एक खास महत्व है, इन दिनों हरे रंग के कपड़े पहनने की परंपरा सालों से चली आ रही है। खासकर जब हम सावन लुक की बात करते हैं, तो हरे रंग का कपड़ा तो जरूरी हो जाता है। अगर आप भी इस स्वान ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो हरे रंग के इन कुर्ता सेट्स के विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें!
1. Klosia Women Embroidery Solid Straight Kurta and Pant Set with Dupatta
Klosia ब्रांड के इस कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग बेहद आकर्षक है। हल्के हवादार फैब्रिक से तैयार इस हरे रंग के कुर्ता सेट को सावन की उमस भरी गर्मी में आप आराम से स्टाइल कर सकते हैं। सावन के मौके पर इसे हरि चूड़ियों के साथ स्टाइल करें, ये आपको अट्रैक्टिव ट्रेडिशनल लुल देंगी। इस कुर्ता सेट के कई अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प 73% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
2. PARTHVI Women's Pure Cotton Block Printed Ethnic Wear Kurta & Palazzo Pants & Dupatta Set
Parthvi का प्योर कॉटन कुर्ता सेट सावन में ट्रेडिशनल इवेंट्स पर स्टाइल करने के लिए एक आकर्षक विकल्प है। खासकर सावन शुरू होने वाला है, आप इसे पहली सोमवारी पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसके अलावा हरियाली तीज के अवसर पर पहनने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। हल्के और मुलायम फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट शरीर में हवा का बहाव बनाए रखता है। जिससे आपको उमस में भी आराम की अनुभूति होती है। वहीं महिलाएं इन्हें अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं।
3. KLOSIA Women Embroidery Straight Kurta and Pant Set with Dupataa
KLOSIA का खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। हरे रंग का ये कुर्ता सेट आपको साधारण मगर आकर्षक लुक देगा। इस कुर्ता सेट को आप सावन के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। विशेष रूप से बरसात की उमस में ये हल्का मुलायम कुर्ता सेट आपको आराम का अनुभव देगा, इस प्रकार गर्मी और पसीना भी काम आता है। आप इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही मां, दादी या फिर बड़ी बहन किसी को भी गिफ्ट कर सकती हैं।
4. Nermosa Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Nermosa ब्रांड का ये कुर्ता सेट, सावन में सोमवारी या अन्य पूजा वाले दिन इसे स्टाइल करने पर ये आपको बेहद खूबसूरत लुक देगी। अगर अनारकली पैटर्न पसंद है, तो ये विकल्प पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसपर की गई खूबसूरत फ्लोरल एंब्रॉयड्री आपके आकर्षण में चार चांद लगा देगी। वहीं मानसून की उमस भरी गर्मी में ये शरीर में हवा का बहाव बनाए रहेगी। वहीं गर्म मौसम में ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी।
Arayna ब्रांड का ये प्रिंटेड कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस साड़ी की हल्की हवादार कॉटन फैब्रिक आपकी त्वचा को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। विशेष रूप से जिन लोगों को सावन में ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना है, वो इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसे पूरे दिन पहनने पर भी आपको किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी। आप इसे सावन की पहली सोमवारी में ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने के लिए स्टाइल कर सकती हैं।
6. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta|Silk|Regular Fit
Klosia का अनारकली कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसका कपड़ा उतना ही हल्का और हवादार है। इसपर की गई थ्रेड एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। खासकर मानसून की उमस भरी गर्मी में इस तरह की साड़ियां शरीर पर बेहद हल्की और हवादार महसूस होती है। विशेष रूप से गर्म मौसम में उमस भरी गर्मी में ये आपको रिलैक्स रखती है। इसे 600 से अधिक महिलाओं ने पसंद किया है, आप सभी इसे जरूर ट्राई करें।
Arayna का कॉटन प्रिंटेड कुर्ता सेट एक आकर्षक विकल्प है। इस कुर्ता सेट का हल्का हवादार कपड़ा शरीर में में हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे उमस भरी गर्मी में भी आपको आराम की अनुभूति होती है। इसका गहरा हरा रंग भी बेहद आकर्षक है, इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। अगर सावन में सोमवारी लुक क्रिएट करना है, तो इसे प्राथमिकता देने पर विचार करें।
Gosiriki के इस बांधनी प्रिंटेड कुर्ता सेट को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। ये खूबसूरत बांधनी कुर्ता सेट्स जो आपके सावन के सोमवारी लुक में चार चांद लगा देगी। ट्रेशनल लुक के लिए परफेक्ट है। अगर आपको पूजा में ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो इसे जरूर खरीदें। यहां इस समय इसपर 73% का ऑफ उपलब्ध है। इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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