हीरोइनों पर तो खूब सुंदर दिखता है स्लीक बन लेकिन जान लें किन महिलाओं को नहीं बनाना चाहिए

Sleek bun hairstyle trend: स्लीक बन दिखने में सुंदर लगता है और ये क्लासी, एलिगेंट और काफी चार्मिंग है। सबसे खास बात कि ये एक्ट्रेसेज को बड़ा पसंद आता है। लेकिन भूलकर भी इन फेस शेप की गर्ल्स को स्लीक बन हेयरस्टाइल नहीं बनवानी चाहिए। नहीं तो सारा लुक खराब हो जाएगा।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 01:22 PM
स्लीक बन क्लासी ट्रेंड है। जिसे अक्सर ट्रेडिशनल लुक पर हीरोइनें फॉलो करते दिख जाती हैं। दीपिका पादुकोण हो या फिर अनन्या पांडे, सिंपल स्लीक हाई या फिर लो बन में एक्ट्रेसेज अक्सर रेडी होती हैं। जिसे देखकर आजकल गर्ल्स भी इसे ट्राई करना चाहती हैं। खासतौर पर वेडिंग फंक्शन के लिए वो स्लीक बन बनवाना पसंद करती हैं। लेकिन स्टाइलिस्ट की बात मानें को कुछ खास फेस शेप की लड़कियों को स्लीक बन का आइडिया छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये लुक खूबसूरती बढाने के बजाय आपके फेस को और भी ज्यादा हैवी दिखाएगा।

क्यों एक्ट्रेसेज पर सुंदर दिखता है स्लीक बन

आलिया भट्ट हो या फिर तमन्ना भाटिया, ये सारी एक्ट्रेसेज स्लीक बन हेयरस्टाइल में दिख जाती है और ये हेयरस्टाइल उनकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। दरअसल, इन एक्ट्रेसेज और मॉडल्स के फेस काफी स्कल्पटेड होते हैं। जॉ लाइन से लेकर हेयरलाइन काफी ज्यादा ग्रूम किए होते हैं। जिसकी वजह से इनके चेहरे पर बना स्लीक बन इनके चेहरे के एक-एक हिस्से को हाईलाइट करता है और खूबसूरत दिखाता है। वहीं आम लड़कियों की जॉ लाइन परफेक्ट नहीं होती। दूसरी सिर के पास से लेकर कानों आसपास हेयरलाइन इतनी ज्यादा डिफाइन नहीं होती। ऐसे में स्लीक बन उन पर कुछ खास नहीं दिखता है। जान लें किन फेस शेप स्लीक बन भूलकर भी नहीं बनवाना चाहिए।

चौड़ा फोरहेड

जिन लड़कियों का फोरहेड चौड़ा है तो ऐसी गर्ल्स को स्लीक बन पूरी रह से अवॉएड करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के फेस पर स्लीक बन उनके फोरहेड को हाईलाइट करता है जो खूबसूरत नहीं दिखता।

चबी फेस

अगर चेहरा मोटा है और चौड़ा दिखता है। यानी जिनके चेहरे पर गाल ज्यादा उभरे हुए दिखते हैं। उन्हें भी स्लीक बन अवॉएड करना चाहिए।

राउंड शेप फेस

जिन लड़कियों का फेस राउंड हैं। उन्हें भी स्लीक बन अवॉएड करना चाहिए क्योंकि इस तरह की हेयरस्टाइल में बालों को बिल्कुल चिपकाकर सेट कर दिया जाता है। जिसकी वजह से फेस उभर कर दिखता है और ये दिखने में सुंदर नहीं लगता।

डबल चिन

अगर फेस पर डबल चिन है तो भी आपको स्लीक बन हेयरस्टाइल नहीं बनवानी चाहिए। नहीं तो सारा फोकस आपकी डबल चिन और हैवी जॉ लाइन पर अटक जाएगा और चेहरे के दूसरे फीचर्स हाईलाइट ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आपका फेस भी हैवी दिखता है और बहुत शार्प फीचर्स नहीं है तो उन्हें स्लीक बन हेयरस्टाइल अवॉएड करना चाहिए।

