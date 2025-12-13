ब्लाउज की नेकलाइन देखकर ना हो कंफ्यूज, जान लें कौन सा नेकलेस दिखेगा खूबसूरत

संक्षेप: Necklace according to blouse neckline: ब्लाउज के साथ कौन से डिजाइन के नेकलेस पहनना खूबसूरत लगेगा। अगर आप भी कंफ्यूज रहती हैं तो इस क्विक गाइड को देख लें। जिसकी मदद से सही डिजाइन की ज्वैलरी को ब्लाउज की नेकलाइन के साथ पहनना आसान होगा।

किसी भी लुक को परफेक्ट और एलिगेंट बनाने में एक्सेसरीज का भी हाथ होता है। कपड़ों के साथ सही डिजाइन और मैचिंग कलर की ज्वैलरी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। वैसे भी इन दिनों गोल्डन-सिल्वर के अलावा कलर कंट्रास्ट ज्वैलरी का ट्रेंड है। न्यू कलर की ज्वैलरी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। लेकिन कई डिजाइन की ज्वैलरी देखकर लेडीज अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सी ब्लाउज की नेकलाइन के साथ किस डिजाइन के नेकलेस को वियर किया जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये क्विक गाइड नोट कर लें। जिससे आपको हर बार ब्लाउज नेकलाइन के हिसाब से नेकलेस पहनना आसान लगेगा।

बोट नेक या ब्रॉड नेकलाइन अगर आप बोट नेकलाइन पहन रही या फिर ऑफ शोल्डर या ब्रॉड डिजाइन वाले नेकलाइन के ब्लाउज वियर कर रहीं तो ऐसे ब्लाउज के साथ मीडियम साइज वाले चोकर नेकपीस को पहनना बेस्ट ऑप्शन होगा।

डीप यू नेकलाइन आमतौर पर डीप यू नेकलाइन ब्लाउज काफी कॉमन रहता है। इस तरह के यू या राउंड शेप वाले ब्लाउज के साथ लांग डिजाइन वाले नेकलेस वियर करें। जिसमे बड़ा पेंडेट बस्ट एरिया पर आए। इस तरह के डिजाइन वाले नेकलेस यू नेकलाइन डिजाइन के साथ खूबसूरत दिखते हैं।

वी नेकलाइन वी नेकलाइन काफी टाइम से ट्रेंड में हैं। ब्लाउज की नेक में अगर वी डिजाइन बनवा रखी है तो ऐसे ब्लाउज के साथ शार्ट लेंथ वाले वी शेप नेकलेस को वियर करें। जिनमे छोटे डिजाइन के पेंडेट लगे हों। ये नेकलेस वी शेप या प्रिंसेज कट नेकलाइन के साथ खूबसूरत दिखते हैं।

कॉलर नेक ब्लाउज लेकिन अगर ब्लाउज में कॉलर नेकलाइन बनवा रखी है तो साथ में नेकलेस को डिच करना ज्यादा समझदारी है। ऐसी नेकलाइन के साथ केवल कानों में बड़े झुमके या चांदबाली या डैंगलर को पहनें। ये लुक को खूबसूरत बनाएंगे।