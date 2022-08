गणेश चतुर्थी पर शिल्पा शेट्टी फैमिली संग इस तरह होती हैं तैयार, आप भी ले सकते हैं स्टाइलिंग टिप्स

Shilpa Shetty and Her Family Looks on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी 2022 इस साल 31 अगस्त को है। इस पर्व को बड़े ही धूम- धाम से मनाया जाता है। इसी दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घरों में गणपति की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। बॉलीवुड जगत के तमाम सितारे भी गणपति को घर पर विराजमान करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। जब बात बी-टाउन सितारों के गणोशत्सव की होती है तो शिल्पा शेट्टी का नाम टॉप पर रहता है। क्योंकि हर साल एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ बप्पा का स्वागत बड़े उत्साह के साथ करती हैं। हर साल उनका लुक भी देखने लायक होता है। उनके साथ ही उनकी फैमिली के लुक को भी खूब तारीफ मिलती है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन परिवार के साथ अलग दिखना चाहते हैं तो एक्ट्रेस और उनके परिवार से स्टाइलिंग टिप्स ले सकते हैं। देखें कुछ अमेजिंग लुक्स-

लुक 1

इस लुक में शिल्पा ने मजेंटा रंग के एक सूट को कैरी किया है। पोल्का डॉट डिजाइन वाले इस सूट के साथ एक्ट्रेस ने महाराष्ट्रियन नथ पहनी है। शिल्पा और उनकी बेटी ने एक जैसी ड्रेस पहनी है। वहीं इसके साथ उनके बेटे ने सेम पैटर्न में अलग रंग के कुर्ता पजामा को कैरी किया है। आप चाहें तो पति-पत्नी सेम फ्रेब्रिक वाले आउटफिट में और बच्चे सेम पैटर्न लेकिन अलग रंग को कैरी कर सकते हैं।

लुक 2

हर साल शिल्पा और उनका परिवार एक अलग ही स्टाइल को कैरी करते हैं। इस लुक में शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने पठानी सूट पहना है तो वहीं बेटे ने कुर्ता और पजामा पहना है। बात करें शिल्पा के लुक की तो उन्होंने पिंक रंग के सूट के साथ ब्राइट रंग के दुप्ट्टे को कैरी किया है। जिसे उन्होंने कमर पर लगी बेल्ट के साथ स्टाइल किया है। इसमें तीनों के लुक काफी प्यारे हैं।

लुक 3

एक जैसे फैब्रिक के कपड़े यकीनन लाजवाब लगते हैं। आप भी फैमिली के साथ सेम फ्रैब्रिक वाले कपड़ों को बनवा सकते हैं। इस लुक में शिल्पा ने पीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहना है तो वहीं उनके पति और बेटे ने सेम फ्रैब्रिक वाले कुर्ते को कैरी किया है। परिवार के साथ आप भी खुद को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं।

लुक 4ा

सिंपल लुक चाहते हैं तो ये बेस्ट है। शिल्पा के बेटे और पति ने सफेद रंग के पठानी सूट को पहना है, तो वहीं शिल्पा ने सफेद साड़ी पहनी है जिस पर पर्पल रंग का चौड़ा बॉर्डर लगा हुआ है। सिंपल-सोबर दिखने के लिए आप खुद को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। यह भी पढ़ें: शिल्पा शेट्टी ने बोल्ड सिल्वर गाउन में दिखाया अपना दिलकश अंदाज, कीमत उड़ा देगी होश