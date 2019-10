डांडिया नाइट में इस दिलकश अंदाज में नजर आईं प्रियंका चोपड़ा, उनकी ड्रेस की कीमत थी 1.63 लाख रुपए

આદિત્યને ખબર છે કે મને ગરબા નથી આવડતા પણ પ્રિયંકાને જોયા પછી કોને યાદ રહે!? I must say that @priyankachopra is too good when it comes to garba. She loves Gujarati kadhi ☺ #TheSkyIsPink #PriyankaChopra #ShankusDandiya2019 #AditiRaval #priyankachoprajonas #AditixShankus

A post shared by Aditi Raval (@aditiraval) on Sep 30, 2019 at 1:45am PDT