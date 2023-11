ऐप पर पढ़ें

Tips to Take Care Of Luxury Bag: महिलाओं के लिए हैंडबैग्स सिर्फ एक्सेसरी का हिस्सा नहीं होते बल्कि वो उनकी पर्सनालिटी को निखारने में अहम रोल भी अदा करते हैं। यह रोजाना यूज करने वाली चीजों में एक जरूरी चीज होते हैं। जिनका इस्तेमाल महिलाएं अपनी हर छोटी-बड़ी चीज को रखने के लिए करती हैं। यही वजह है कि वो कई बार जल्दी मैले होकर गंदे भी दिखने लगते हैं। इतना ही नहीं कई बार तो इनमें बैक्टीरिया पनपने का डर भी बना रहता है। ऐसे में अगर आपके पास भी लक्जरी बैग्स का अच्छा-खास कलेक्शन मौजूद है, जिसे आप लंबे समय तक यूज करना चाहती हैं तो उनकी केयर के लिए अपनाएं ये टिप्स।

महंगे हैंडबैग को लंबे समय तक नया बनाए रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

1- बटर पेपर और बबल रैप हैंडबैग को सही आकार में रखने में मदद करते हैं, लेकिन अखबारों से दूर रहें। जब बैग्स का इस्तेमाल न हो रहा हो, तो इसे डस्ट बैग में रखना बेहतर होगा। प्लास्टिक बैग्स में लपेटने की भी गलती न करें। वैसे ऐसे महंगे बैग्स अकसर डस्ट बैग्स के साथ आते हैं।

2- बैग्स की समय-समय पर सफाई भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन लग्जरी बैग्स को वॉशिंग मशीन में साफ न करें । एक मुलायम कपड़े की मदद से इन्हें साफ करें। हार्ड केमिकल्स से बचें क्योंकि ये बैग की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

3- बैग को ओवरलोड न करें। बैग को उसकी क्षमता से ज्यादा भरने से भी उसको नुकसान हो सकता है। अपने बैग को पानी के नुकसान और दाग से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक स्प्रे का इस्तेमाल करें। यह बैग और किसी भी संभावित दाग के बीच में बैरियर का काम करेगा।

4- अगर बैग उपयोग में नहीं है, तो उसे ऐसी किसी जगह पर न रखें, जहां सीधी धूप से उस पर पड़े। ज्यादा देर तक धूप के संपर्क में रहने से बैग का रंग फीका पड़ सकता है। बैग को हमेशा नुकीली चीजों से दूर रखें ।

5- क्रीम वाले हाथों से बैग को ना छुएं। ऐसा करने से आपके बैग पर हाथ के निशान लग सकते हैं। अगर कभी क्रीम या ग्रीस का दाग लग जाए तो सूती कपड़े से रगड़कर इन्हें साफ करें। पानी से बैग साफ ना करें। ध्यान रखें कि बैग में मेकअप का सामान या खाने की चीज लीक ना हो।