गलती से भी मत खरीद लेना ये 3 तरह की साड़ियां, हो चुकी हैं आउट ऑफ फैशन!

अगर आप पुराने फैशन वाली साड़ी पहन लेती हैं, तो जाहिर है वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो आउटडेटेड लुक ही देगी। पर्सनल स्टाइलिस्ट ने एक साझा किया है कि आपको कैसी साड़ी लेने से बचना चाहिए।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 07:55 AM
ये कहना गलत नहीं होगा कि साड़ी इंडियन लेडीज का मनपसंद आउटफिट है। उनके वॉर्डरोब में कुछ मिले या ना मिले, ढेरों साड़ियां तो जरूर मिल जाएंगी। अब साड़ी भले ही सदियों से पहनावे का हिस्सा रही हो, लेकिन इसके स्टाइल और डिजाइन में समय के साथ काफी बदलाव आता रहता है। अब अगर आप पुराने फैशन वाली साड़ी पहन लेती हैं, तो जाहिर है वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो आउटडेटेड लुक ही देगी। पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी वर्मा ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए साझा किया है कि आपको कैसी साड़ी लेने से बचना चाहिए। फेस्टिव सीजन के लिए शॉपिंग करते वक्त इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए।

दो कॉन्ट्रास्ट कलर वाली साड़ी

एक्सपर्ट बताती हैं कि आपको ऐसी साड़ी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जिसमें दो रंग हों और वो भी हाई कॉन्ट्रास्ट वाले। उदहारण के लिए गुलाबी और बैंगनी या पीला और नीला। एक तो ये लुक काफी ओल्ड फैशन हो चुका है। दूसरा, ऐसी साड़ियां आपको अपनी ओरिजिनल हाइट से कम भी दिखाती हैं।

ज्यादा रफल वाली साड़ियां

रफल वाली साड़ियां काफी ट्रेंड में रही थीं लेकिन अब ये लुक काफी आउटडेटेड हो चुका है। एक तो ये काफी मेसी सा लुक देती हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी और भी हेवी और वाइड लगती है। इनकी जगह सिंपल जॉर्जेट और शिफॉन जैसी फ्लोई फैब्रिक की साड़ी चुनें, ये काफी एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक देती हैं।

स्टिफ कॉटन साड़ी

स्टाइलिस्ट आशी कहती हैं कि एकदम स्टिफ यानी कड़क कॉटन फैब्रिक की साड़ियां भी ना ही लें, तो अच्छा है। इन्हें ड्रेप करना और संभालना काफी मुश्किल और टाइम टेकिंग हो सकता है। डेली वियर के लिए ऐसे ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं रहते हैं। ऊपर से देखने में भी ये कुछ खास नहीं लगती हैं। इनकी जगह सॉफ्ट फैब्रिक का चुनाव करें, ये ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे और देखने में एलिगेंट भी लगेंगे।

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है।
