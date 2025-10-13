गलती से भी मत खरीद लेना ये 3 तरह की साड़ियां, हो चुकी हैं आउट ऑफ फैशन!

अगर आप पुराने फैशन वाली साड़ी पहन लेती हैं, तो जाहिर है वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो आउटडेटेड लुक ही देगी। पर्सनल स्टाइलिस्ट ने एक साझा किया है कि आपको कैसी साड़ी लेने से बचना चाहिए।

ये कहना गलत नहीं होगा कि साड़ी इंडियन लेडीज का मनपसंद आउटफिट है। उनके वॉर्डरोब में कुछ मिले या ना मिले, ढेरों साड़ियां तो जरूर मिल जाएंगी। अब साड़ी भले ही सदियों से पहनावे का हिस्सा रही हो, लेकिन इसके स्टाइल और डिजाइन में समय के साथ काफी बदलाव आता रहता है। अब अगर आप पुराने फैशन वाली साड़ी पहन लेती हैं, तो जाहिर है वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो आउटडेटेड लुक ही देगी। पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी वर्मा ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए साझा किया है कि आपको कैसी साड़ी लेने से बचना चाहिए। फेस्टिव सीजन के लिए शॉपिंग करते वक्त इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए।

दो कॉन्ट्रास्ट कलर वाली साड़ी एक्सपर्ट बताती हैं कि आपको ऐसी साड़ी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जिसमें दो रंग हों और वो भी हाई कॉन्ट्रास्ट वाले। उदहारण के लिए गुलाबी और बैंगनी या पीला और नीला। एक तो ये लुक काफी ओल्ड फैशन हो चुका है। दूसरा, ऐसी साड़ियां आपको अपनी ओरिजिनल हाइट से कम भी दिखाती हैं।

ज्यादा रफल वाली साड़ियां रफल वाली साड़ियां काफी ट्रेंड में रही थीं लेकिन अब ये लुक काफी आउटडेटेड हो चुका है। एक तो ये काफी मेसी सा लुक देती हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी और भी हेवी और वाइड लगती है। इनकी जगह सिंपल जॉर्जेट और शिफॉन जैसी फ्लोई फैब्रिक की साड़ी चुनें, ये काफी एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक देती हैं।