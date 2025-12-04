Hindustan Hindi News
सर्दियों में पूरे लुक की धज्जियां उड़ा देंगी ये 3 जैकेट, कहीं अभी भी तो नहीं पहन रहीं आप?

संक्षेप:

Winter Styling Tips: पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी वर्मा कहती हैं कि अगर विंटर्स की शॉपिंग के लिए निकली हैं, तो भूलकर भी ये तीन तरह की जैकेट ना खरीदें। ये आउट ऑफ फैशन भी हो गई हैं और लगभग हर बॉडी टाइप पर खराब ही लगती हैं।

Thu, 4 Dec 2025 03:12 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में स्टाइलिश दिखना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होता है लेकिन सही आउटफिट सिलेक्शन से आप विंटर्स में भी अपने स्टाइल का सिक्का जमा सकती हैं। आमतौर पर गर्ल्स वेस्टर्न वियर के साथ जैकेट्स पेयर करती हैं, जो स्टाइलिश भी लगती हैं। लेकिन अगर आप सही जैकेट ना चुनें, तो पूरा लुक आउटडेटेड लग सकता है। ये महंगी भी मिलती हैं, तो जरूरी है कि एक बार ही सही जैकेट स्टाइल चुन लिया जाए। इमेज कोच और पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी वर्मा कहती हैं कि अगर विंटर्स की शॉपिंग के लिए निकली हैं, तो भूलकर भी ये तीन तरह की जैकेट ना खरीदें। ये आउट ऑफ फैशन भी हो गई हैं और लगभग हर बॉडी टाइप पर खराब ही लगती हैं। तो आइए जानते हैं कैसी जैकेट्स आपको अवॉइड करनी हैं।

शेरपा लाइन्ड डेनिम जैकेट अवॉइड करें

पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी कहती हैं कि इस विंटर सीजन आपको शेरपा लाइन्ड डेनिम जैकेट अवॉइड करनी चाहिए। ये ज्यादातर बॉडी शेप पर खराब लगती हैं और इन्हें स्टाइल करना भी मुश्किल होता है। साथ ही ये काफी ओल्ड फैशन लुक भी देती हैं।

क्रॉप्ड पफर जैकेट

क्रॉप्ड पफर जैकेट काफी ट्रेंड में हैं लेकिन ज्यादातर बॉडी टाइप्स पर ये अच्छी नहीं लगती हैं। ज्यादातर आउटफिट्स के साथ इन्हें स्टाइल करना भी मुश्किल होता है। ये आपको बहुत ही कॉमन और आउट ऑफ फैशन लुक दे सकती हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा।

नी-लेंथ कोट

इमेज कोच के मुताबिक आपको नी-लेंथ कोट भी अवॉइड ही करने चाहिए। ये देखने में हमेशा इनकंप्लीट लगते हैं और ओवरऑल लुक भी अच्छा नहीं आता।

फिर क्या लेना बेस्ट रहेगा?

आशी कहती हैं कि विंटर शॉपिंग के वक्त आप कुछ सदाबहार और ट्रेंडी ऑप्शन पिक कर सकती हैं, जो हर बॉडी टाइप पर अच्छे लगते हैं। उदाहरण के लिए आप लेदर जैकेट, ओवर साइज वी नेक स्वेटर, मिड लैंथ कोट या जंपर्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इन्हें अलग-अलग तरह से स्टाइल करना भी आसान होता है और ये देखने में भी काफी ट्रेंडी लगते हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
