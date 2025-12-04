सर्दियों में पूरे लुक की धज्जियां उड़ा देंगी ये 3 जैकेट, कहीं अभी भी तो नहीं पहन रहीं आप?

संक्षेप: Winter Styling Tips: पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी वर्मा कहती हैं कि अगर विंटर्स की शॉपिंग के लिए निकली हैं, तो भूलकर भी ये तीन तरह की जैकेट ना खरीदें। ये आउट ऑफ फैशन भी हो गई हैं और लगभग हर बॉडी टाइप पर खराब ही लगती हैं।

सर्दियों में स्टाइलिश दिखना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होता है लेकिन सही आउटफिट सिलेक्शन से आप विंटर्स में भी अपने स्टाइल का सिक्का जमा सकती हैं। आमतौर पर गर्ल्स वेस्टर्न वियर के साथ जैकेट्स पेयर करती हैं, जो स्टाइलिश भी लगती हैं। लेकिन अगर आप सही जैकेट ना चुनें, तो पूरा लुक आउटडेटेड लग सकता है। ये महंगी भी मिलती हैं, तो जरूरी है कि एक बार ही सही जैकेट स्टाइल चुन लिया जाए। इमेज कोच और पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी वर्मा कहती हैं कि अगर विंटर्स की शॉपिंग के लिए निकली हैं, तो भूलकर भी ये तीन तरह की जैकेट ना खरीदें। ये आउट ऑफ फैशन भी हो गई हैं और लगभग हर बॉडी टाइप पर खराब ही लगती हैं। तो आइए जानते हैं कैसी जैकेट्स आपको अवॉइड करनी हैं।

शेरपा लाइन्ड डेनिम जैकेट अवॉइड करें पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी कहती हैं कि इस विंटर सीजन आपको शेरपा लाइन्ड डेनिम जैकेट अवॉइड करनी चाहिए। ये ज्यादातर बॉडी शेप पर खराब लगती हैं और इन्हें स्टाइल करना भी मुश्किल होता है। साथ ही ये काफी ओल्ड फैशन लुक भी देती हैं।

क्रॉप्ड पफर जैकेट क्रॉप्ड पफर जैकेट काफी ट्रेंड में हैं लेकिन ज्यादातर बॉडी टाइप्स पर ये अच्छी नहीं लगती हैं। ज्यादातर आउटफिट्स के साथ इन्हें स्टाइल करना भी मुश्किल होता है। ये आपको बहुत ही कॉमन और आउट ऑफ फैशन लुक दे सकती हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा।

नी-लेंथ कोट इमेज कोच के मुताबिक आपको नी-लेंथ कोट भी अवॉइड ही करने चाहिए। ये देखने में हमेशा इनकंप्लीट लगते हैं और ओवरऑल लुक भी अच्छा नहीं आता।