सूट-साड़ी के साथ सुंदर लगेगा ये बटरफ्लाई जूड़ा, पेंसिल से 10 मिनट में बनाना सीखें
अगर आपको भी हेयरस्टाइल बनाना मुश्किल लगता है, तो ये वाला हैक आपके बड़े काम आने वाला है। बस एक पेंसिल की मदद से आप इतना सुंदर जूड़ा हेयरस्टाइल बना सकती हैं कि पार्लर जैसा लुक घर पर ही मिल जाएगा।
किसी भी पार्टी-फंक्शन में जाना हो या कोई तीज-त्यौहार हो, सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन हेयरस्टाइल को ले कर ही होती है। सिंपल सा बन हेयरस्टाइल बना तो लो, लेकिन वो लुक नहीं आ पाता। फिर कई बार पार्लर जाने का भी टाइम नहीं होता है। ऐसे में ये पेंसिल हैक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सिर्फ पेंसिल की मदद से आप बहुत ही सुंदर सा जूड़ा हेयरस्टाइल बना सकती हैं। ये देखने में इतना ज्यादा सुंदर और प्रोफेशनल लगता है कि कोई कहेगा नहीं कि आपने खुद बनाया है। इस हैक की खासियत ये भी है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी महंगे टूल या हेयर एक्सेसरीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पेंसिल की मदद से स्टाइलिश और फूला-फूला बन हेयरस्टाइल बनकर तैयार होता है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकती हैं।
इस बन हेयरस्टाइल के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?
ये फैंसी सा जूड़ा हेयरस्टाइल बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए बस एक पेंसिल, कुछ छोटे रबर बैंड और बॉबी पिन लें। बन को थोड़ा सा डेकोरेट करना है, तो कुछ फ्लोरल हेयर एक्सेसरीज भी ले सकती हैं। अगर आपके बाल काफी ज्यादा सिल्की हैं, तो हेयर टेक्चर स्प्रे भी यूज कर सकती हैं, ताकि बन ज्यादा देर तक टिका रहे।
स्टेप बाय स्टेप सीखें बटरफ्लाई बन हेयरस्टाइल
स्टेप 1- सबसे पहले बालों को अच्छी तरह कॉम्ब कर के सुलझा लें। फिर एक लो पोनीटेल बना लें और रबरबैंड से अच्छी तरह सिक्योर कर लें।
स्टेप 2- अब पोनीटेल के बीच में से पेंसिल को इंसर्ट करें। दोनों तरफ से पेंसिल का हिस्सा बराबर ही होना चाहिए।
स्टेप 3- बालों को छोटे-छोटे सेक्शन में डिवाइड करें और दोनों तरफ से लूप बनाते हुए पेंसिल के चारों तरफ लपेटना शुरू करें।
स्टेप 4- स्टाइल को सेट करने के लिए रबर बैंड से सिक्योर कर दें। धीरे-धीरे सारे बालों को छोटे सेक्शन में डिवाइड कर के इसी तरह से रबर बैंड लगाकर सिक्योर कर दें।
स्टेप 5- लास्ट में पेंसिल को धीरे से बाहर निकाल लें। जहां जरूरत लगे, वहां बॉबी पिन की मदद से बालों को सेट कर दें। फैंसी बन हेयरस्टाइल बनकर तैयार है।
स्टेप 6- अब बन को और खूबसूरत बनाने के लिए आप फ्लोरल एक्सेसरीज लगा सकती हैं। किसी स्पेशल मौके के लिए तैयार हो रही हैं, तो इस तरह से बन और भी ज्यादा स्टाइलिश और सुंदर लगेगा।
बोनस टिप- हेयरस्टाइल ज्यादा देर तक सेट रहे इसके लिए आप हेयर सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं। बालों को अच्छी फिनिश मिलती है।
किन मौकों पर ट्राई कर सकती हैं ये हेयरस्टाइल?
ये हेयरस्टाइल एथनिक और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। वैसे ही त्योहारों का सीजन आने वाला है, तो रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल्स पर आप इसे ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा कोई शादी फंक्शन हो या सावन में पूजा पाठ करवा रही हों, सूट या साड़ी के साथ बहुत ही जल्दी और आसानी से ये बन हेयरस्टाइल बना सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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