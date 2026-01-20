Hindustan Hindi News
प्रेग्नेंसी में भी परफेक्ट स्टाइल: सोनम कपूर का एलिगेंट ऑल-ब्लैक अवतार

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने ऑल-ब्लैक आउटफिट में मैटरनिटी फैशन को नया आयाम दिया है। कम्फर्ट, एलिगेंस और कॉन्फिडेंस का यह परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन रहा है।

Jan 20, 2026 10:05 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड में अगर किसी एक्ट्रेस ने मैटरनिटी फैशन को सच में स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया है, तो वह हैं सोनम कपूर। एक बार फिर सोनम अपने मैटरनिटी लुक के लिए सुर्खियों में हैं। इस बार उनका ऑल-ब्लैक मैटरनिटी लुक ना सिर्फ एलिगेंट है, बल्कि यह साबित करता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी फैशन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। सोनम कपूर का यह मैटरनिटी लुक आज की मॉडर्न मॉम्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है।

आउटफिट डिटेल्स: सोनम ने ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ फ्लोई स्कर्ट और ओवरसाइज्ड ब्लेजर को कैरी किया है। यह कॉम्बिनेशन ना सिर्फ ट्रेंडी है, बल्कि मैटरनिटी के दौरान कंफर्ट को भी पूरी तरह सपोर्ट करता है। ब्लैक कलर का चुनाव लुक को क्लासी और टाइमलेस बनाता है, वहीं ओपन ब्लेजर उनके बेबी बंप को ग्रेसफुल तरीके से हाईलाइट करता है।

स्टाइलिंग डिटेल्स: एक्सेसरीज की बात करें तो सोनम ने मिनिमल ज्वेलरी और स्लीक क्लच के साथ अपने लुक को बैलेंस किया है। उनका मेकअप सॉफ्ट और नेचुरल है, जो प्रेग्नेंसी ग्लो को और निखारता है। सटल आई-मेकअप और न्यूड लिप्स इस लुक को ओवरडन होने से बचाते हैं। हेयरस्टाइल को भी सिंपल रखते हुए उन्होंने खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स चुनीं, जो पूरे आउटफिट के साथ खूबसूरती से मेल खाती हैं।

फैशन स्टेटमेंट

  • सोनम कपूर का यह मैटरनिटी लुक यह संदेश देता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान स्टाइल का मतलब सिर्फ ढीले कपड़े नहीं होता।
  • सही फिट, सही फैब्रिक और स्मार्ट लेयरिंग से आप भी कंफर्ट के साथ फैशनेबल दिख सकती हैं।
  • उनका यह लुक खासतौर पर इवेंट्स, डिनर आउटिंग्स या कैजुअल फॉर्मल अपीयरेंस के लिए परफेक्ट है।
  • कुल मिलाकर, सोनम कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो क्यों बॉलीवुड की अल्टीमेट फैशन क्वीन कहलाती हैं। उनका ऑल-ब्लैक मैटरनिटी लुक हर मॉम-टू-बी के लिए कॉन्फिडेंस और स्टाइल का खूबसूरत उदाहरण है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
