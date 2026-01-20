प्रेग्नेंसी में भी परफेक्ट स्टाइल: सोनम कपूर का एलिगेंट ऑल-ब्लैक अवतार

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने ऑल-ब्लैक आउटफिट में मैटरनिटी फैशन को नया आयाम दिया है। कम्फर्ट, एलिगेंस और कॉन्फिडेंस का यह परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन रहा है।

बॉलीवुड में अगर किसी एक्ट्रेस ने मैटरनिटी फैशन को सच में स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया है, तो वह हैं सोनम कपूर। एक बार फिर सोनम अपने मैटरनिटी लुक के लिए सुर्खियों में हैं। इस बार उनका ऑल-ब्लैक मैटरनिटी लुक ना सिर्फ एलिगेंट है, बल्कि यह साबित करता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी फैशन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। सोनम कपूर का यह मैटरनिटी लुक आज की मॉडर्न मॉम्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है।

आउटफिट डिटेल्स: सोनम ने ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ फ्लोई स्कर्ट और ओवरसाइज्ड ब्लेजर को कैरी किया है। यह कॉम्बिनेशन ना सिर्फ ट्रेंडी है, बल्कि मैटरनिटी के दौरान कंफर्ट को भी पूरी तरह सपोर्ट करता है। ब्लैक कलर का चुनाव लुक को क्लासी और टाइमलेस बनाता है, वहीं ओपन ब्लेजर उनके बेबी बंप को ग्रेसफुल तरीके से हाईलाइट करता है।

स्टाइलिंग डिटेल्स: एक्सेसरीज की बात करें तो सोनम ने मिनिमल ज्वेलरी और स्लीक क्लच के साथ अपने लुक को बैलेंस किया है। उनका मेकअप सॉफ्ट और नेचुरल है, जो प्रेग्नेंसी ग्लो को और निखारता है। सटल आई-मेकअप और न्यूड लिप्स इस लुक को ओवरडन होने से बचाते हैं। हेयरस्टाइल को भी सिंपल रखते हुए उन्होंने खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स चुनीं, जो पूरे आउटफिट के साथ खूबसूरती से मेल खाती हैं।