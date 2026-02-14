Hindustan Hindi News
सादगी में छुपा स्टाइल स्टेटमेंट, मैटरनिटी फैशन को नए मायने देती सोनम कपूर

Feb 14, 2026 08:40 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस Sonam Kapoor का नया मैटरनिटी लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पिस्ता ग्रीन और पिंक कलमकारी साड़ी में उनका यह अंदाज एलिगेंस, कम्फर्ट और ट्रेडिशन का खूबसूरत मेल दिखाता है।

बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश अभिनेत्रियों में शुमार सोनम कपूर एक बार फिर अपने फैशन सेंस से सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका नया मैटरनिटी लुक, जो ना सिर्फ एलिगेंट है बल्कि हर होने वाली मां के लिए फैशन इंस्पिरेशन भी बन रहा है। पिस्ता ग्रीन और सॉफ्ट पिंक शेड की खूबसूरत कलमकारी साड़ी में सोनम का यह अवतार ट्रेडिशन, कम्फर्ट और ग्रेस का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है।

प्रेग्नेंसी के दौरान जहां महिलाएं आराम को प्राथमिकता देती हैं, वहीं सोनम ने साबित किया है कि बिना भारी आउटफिट या ओवरडन स्टाइलिंग के भी रॉयल और क्लासी लुक पाया जा सकता है। उनका यह अंदाज दिखाता है कि मैटरनिटी फैशन भी बेहद सॉफ्ट, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरपूर हो सकता है।

साड़ी का रंग और फैब्रिक: सोनम की साड़ी का पिस्ता ग्रीन और पिंक कलर कॉम्बिनेशन बेहद सॉफ्ट और आंखों को सुकून देने वाला है। कलमकारी प्रिंट साड़ी को एक क्लासिक और रूटेड टच देता है, जो ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को सेलिब्रेट करता है। हल्का और फ्लोइंग फैब्रिक मैटरनिटी फेज के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यह ना तो भारी लगता है और ना ही मूवमेंट में रुकावट पैदा करता है।

ब्लाउज और ड्रेपिंग स्टाइल: साड़ी के साथ सोनम ने मैचिंग पिंक ब्लाउज चुना है, जिसकी स्लीव्स और फिट बेहद सिंपल रखी गई है। ड्रेपिंग स्टाइल भी काफी ईजी और नेचुरल है, जो उनके लुक को ओवरडन होने से बचाता है। यह साबित करता है कि मैटरनिटी फैशन में आराम सबसे जरूरी है, वो भी बिना स्टाइल से समझौता किए।

ज्वेलरी ने बढ़ाया रॉयल टच: सोनम ने अपने इस लुक को लेयर्ड नेकलेस, स्टेटमेंट चोकर, झुमके और कंगनों के साथ कम्प्लीट किया है। ग्रीन स्टोन्स वाली ज्वेलरी साड़ी के रंगों के साथ खूबसूरती से मेल खा रही है। हालांकि ज्वेलरी हैवी है, लेकिन उसका बैलेंस इतना सही है कि लुक एलिगेंट बना रहता है।

मेकअप और हेयरस्टाइल: मेकअप की बात करें तो सोनम ने सॉफ्ट ग्लोइंग बेस, न्यूड आईशैडो, हल्का ब्लश और नेचुरल लिप शेड चुना है। बालों को मिडिल पार्टेड स्लीक बन में बांधकर उसमें गजरा लगाया गया है, जो पूरे लुक को ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल फील देता है।

मैटरनिटी फैशन इंस्पिरेशन: यह लुक उन सभी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है, जो प्रेग्नेंसी के दौरान भी एलिगेंट और कॉन्फिडेंट दिखना चाहती हैं। सोनम का यह अवतार दिखाता है कि सही फैब्रिक, सॉफ्ट कलर्स और मिनिमल स्टाइलिंग के साथ मैटरनिटी फैशन भी बेहद खूबसूरत हो सकता है।

क्यों खास है यह लुक ?

पिस्ता ग्रीन और पिंक साड़ी में सोनम कपूर का यह मैटरनिटी लुक ट्रेडिशन और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यह साबित करता है कि कम्फर्ट और क्लास साथ-साथ चल सकते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान किसी भी खास इवेंट या फिर गोद भराई के लिए सोनम का ये स्टाइल फॉलो कर सकती हैं।

Sonam Kapoor Fashion Tips

