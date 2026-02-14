सादगी में छुपा स्टाइल स्टेटमेंट, मैटरनिटी फैशन को नए मायने देती सोनम कपूर
बॉलीवुड एक्ट्रेस Sonam Kapoor का नया मैटरनिटी लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पिस्ता ग्रीन और पिंक कलमकारी साड़ी में उनका यह अंदाज एलिगेंस, कम्फर्ट और ट्रेडिशन का खूबसूरत मेल दिखाता है।
बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश अभिनेत्रियों में शुमार सोनम कपूर एक बार फिर अपने फैशन सेंस से सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका नया मैटरनिटी लुक, जो ना सिर्फ एलिगेंट है बल्कि हर होने वाली मां के लिए फैशन इंस्पिरेशन भी बन रहा है। पिस्ता ग्रीन और सॉफ्ट पिंक शेड की खूबसूरत कलमकारी साड़ी में सोनम का यह अवतार ट्रेडिशन, कम्फर्ट और ग्रेस का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है।
प्रेग्नेंसी के दौरान जहां महिलाएं आराम को प्राथमिकता देती हैं, वहीं सोनम ने साबित किया है कि बिना भारी आउटफिट या ओवरडन स्टाइलिंग के भी रॉयल और क्लासी लुक पाया जा सकता है। उनका यह अंदाज दिखाता है कि मैटरनिटी फैशन भी बेहद सॉफ्ट, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरपूर हो सकता है।
साड़ी का रंग और फैब्रिक: सोनम की साड़ी का पिस्ता ग्रीन और पिंक कलर कॉम्बिनेशन बेहद सॉफ्ट और आंखों को सुकून देने वाला है। कलमकारी प्रिंट साड़ी को एक क्लासिक और रूटेड टच देता है, जो ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को सेलिब्रेट करता है। हल्का और फ्लोइंग फैब्रिक मैटरनिटी फेज के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यह ना तो भारी लगता है और ना ही मूवमेंट में रुकावट पैदा करता है।
ब्लाउज और ड्रेपिंग स्टाइल: साड़ी के साथ सोनम ने मैचिंग पिंक ब्लाउज चुना है, जिसकी स्लीव्स और फिट बेहद सिंपल रखी गई है। ड्रेपिंग स्टाइल भी काफी ईजी और नेचुरल है, जो उनके लुक को ओवरडन होने से बचाता है। यह साबित करता है कि मैटरनिटी फैशन में आराम सबसे जरूरी है, वो भी बिना स्टाइल से समझौता किए।
ज्वेलरी ने बढ़ाया रॉयल टच: सोनम ने अपने इस लुक को लेयर्ड नेकलेस, स्टेटमेंट चोकर, झुमके और कंगनों के साथ कम्प्लीट किया है। ग्रीन स्टोन्स वाली ज्वेलरी साड़ी के रंगों के साथ खूबसूरती से मेल खा रही है। हालांकि ज्वेलरी हैवी है, लेकिन उसका बैलेंस इतना सही है कि लुक एलिगेंट बना रहता है।
मेकअप और हेयरस्टाइल: मेकअप की बात करें तो सोनम ने सॉफ्ट ग्लोइंग बेस, न्यूड आईशैडो, हल्का ब्लश और नेचुरल लिप शेड चुना है। बालों को मिडिल पार्टेड स्लीक बन में बांधकर उसमें गजरा लगाया गया है, जो पूरे लुक को ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल फील देता है।
मैटरनिटी फैशन इंस्पिरेशन: यह लुक उन सभी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है, जो प्रेग्नेंसी के दौरान भी एलिगेंट और कॉन्फिडेंट दिखना चाहती हैं। सोनम का यह अवतार दिखाता है कि सही फैब्रिक, सॉफ्ट कलर्स और मिनिमल स्टाइलिंग के साथ मैटरनिटी फैशन भी बेहद खूबसूरत हो सकता है।
क्यों खास है यह लुक ?
पिस्ता ग्रीन और पिंक साड़ी में सोनम कपूर का यह मैटरनिटी लुक ट्रेडिशन और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यह साबित करता है कि कम्फर्ट और क्लास साथ-साथ चल सकते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान किसी भी खास इवेंट या फिर गोद भराई के लिए सोनम का ये स्टाइल फॉलो कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
