सोनम कपूर प्रेग्नेंसी के साथ फैशन का दे रहीं डोज, अनारकली कुर्ते संग महारानी हार ने बढ़ा दी खूबसूरती

संक्षेप: Sonam Kapoor Pregnancy look: सोनम कपूर ने सेकेंड प्रेग्नेंसी के साथ अपने फैशनेबल लुक की झलक फैंस के साथ शेयर की है। जिसमे आइवरी शेड के अनारकली कुर्ते और साथ में महारानी नेकलेस में चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो शानदार दिख रहा है।

सोनम कपूर ने हाल ही में अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है। 40 की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रहीं सोनम कपूर ने प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के साथ फैशन का लेवल भी हाई कर दिया है। गुलाबी रंग के आउटफिट में नजर आने के बाद अब उन्होंने ट्रेडिशनल आउटफिट को वियर किया है। आइवरी कलर के अनारकली कुर्ते में प्रेग्नेंसी ग्लो चमक बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा।

डिजाइनर सूट में इंप्रेसिव दिख रहा लुक

सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर ब्यूटीफुल पिक्स शेयर की है। जिसमे वो डिजाइन राहुल मिश्रा के क्रिएशन को कैरी किया है। इंडियन आउटफिट में सोनम कपूर का ग्रेसफुल लुक आइडियल दिख रहा है। जिसे देखकर प्रेग्नेंट लेडीज जरूर इंस्पायर हो सकती है।

खास है अनारकली कुर्ता आइवरी शेड के अनारकली कुर्ते को धोती स्टाइल बॉटम वियर के साथ पेयर किया गया है। जिस पर गोल्डन धागों से काम है। वहीं कंधे पर रखे दुपट्टे में गोल्डन कढ़ाई का काम सूट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा है।

महारानी नेकलेस ने बढ़ा दी शान इस सिंपल से कुर्ते की शान महारानी नेकलेस ने बढ़ा दी है। गोल्डन थ्रेड की एंब्रायडरी के साथ मैच कर रहे नेकलेस की डिजाइन पूरी तरह से रीगल लुक दे रही थी। वहीं हाथों में कड़ा और कानों झुमका लुक को कॉम्पलिमेंट करने के लिए काफी दिख रहा था।