अशुला की सगाई में सोनम कपूर का दिखा स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न लुक, फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन

बॉलीवुड की फैशन दिवा सोनम कपूर ने एक बार फिर अपने फैंस को अपने बोल्ड, ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक से इंप्रेस कर दिया है। दरअसल, हाल ही में सोनम कपूर अपनी कजिन अंशुला कपूर की सगाई फंक्शन में शामिल होने पहुंची थीं। बता दें, अंशुला ने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सगाई की है। सोनम कपूर ने इस सगाई फंक्शन में कैरी किए अपने लुक की तस्वीरें खुद सोशल माडिया पर फैंस के लिए शेयर की हैं। जिसके बाद फैंस सोनम के स्टनिंग लुक पर अपना खूब प्यार लुटा रहे हैं।

इंडो-वेस्टर्न लॉन स्कर्ट में दिखा स्टनिंग लुक सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अपनी तस्वीरों में सोनम कपूर कैंडिड पोज देती दिखी। बात अगर सोनम के लुक की करें तो सोनम ने फंक्शन में हल्दी कलर का इंडो-वेस्टर्न लॉन स्कर्ट, टॉप और मैचिंग ब्लेजर कैरी किया हुआ था।

एक्सेसरीज भी दिखी हटकर अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए सोनम ने ड्रेस के साथ मैचिंग ईयरिंग्स, नेकपीस और स्लीक हाईबन और ग्लोइंग मेकअप लगाया हुआ था।