सोनम कपूर का मैटरनिटी स्टाइल: ब्लैक बनारसी साड़ी में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप!

संक्षेप: सोनम कपूर ने ब्लैक और गोल्ड बनारसी साड़ी में अपना मैटरनिटी लुक बेहद शालीन और रॉयल अंदाज में कैरी किया है। गोल्ड जरदोजी बॉर्डर और सॉफ्ट मेकअप ने उनके लुक को खास बना दिया। जानें उनके लुक की खास बातें-

सोनम कपूर हमेशा से अपने बेहतरीन फैशन सेंस और एलिगेंट स्टाइल के लिए जानी जाती हैं और उनके मैटरनिटी लुक्स भी इसका शानदार उदाहरण हैं। हाल ही में सामने आया उनका ब्लैक और गोल्ड बनारसी साड़ी लुक ना केवल क्लासी है, बल्कि भारतीय परंपरा और मॉडर्न एलिगेंस का खूबसूरत मेल भी दिखाता है। इस लुक में सोनम कपूर ने बेहद सादगी के साथ अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट किया है जो मातृत्व की खूबसूरती को और निखारता है। ब्लैक सिल्क साड़ी पर बना गोल्ड जरदोजी बॉर्डर लुक को रॉयल टच देता है। यह लुक दिखाता है कि गर्भावस्था के दौरान भी पारंपरिक पहनावा कितनी गरिमा और आत्मविश्वास के साथ कैरी किया जा सकता है। सोनम का यह अंदाज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो मैटरनिटी पीरियड में भी स्टाइल और कंफर्ट दोनों को प्राथमिकता देना चाहती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बनारसी साड़ी: सोनम की साड़ी ब्लैक सिल्क फैब्रिक में है जिस पर बेज-गोल्ड और सिल्वर जरदोजी बॉर्डर बेहद बारीकी से तैयार किया गया है। यह बॉर्डर साड़ी को एक रॉयल और ट्रेडिशनल टच देता है। बनारसी वीव और क्लासिक मोटिफ्स उनकी साड़ी को टाइमलेस बनाते हैं, जो मैटरनिटी फैशन में भी शान और सादगी का परफेक्ट बैलेंस पेश करता है।

ब्लाउज डिजाइन: ब्लाउज की बात करें तो सोनम ने फुल-स्लीव्स हाई-नेक ब्लाउज चुना है जो उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है। हाई-नेक डिजाइन और सटल गोल्ड ज्वेलरी के साथ यह ब्लाउज मैटरनिटी लुक में एलिगेंस जोड़ता है। कमर पर हल्का सा ड्रेप बेबी बंप को खूबसूरती से हाइलाइट करता है, बिना ओवरड्रेस लगे। उनका यह ब्लाउज डिजाइन सर्दियों लिए एकदम परफेक्ट है।

स्टाइलिंग: मेकअप की बात करें तो सोनम ने न्यूड बेस, सॉफ्ट ब्राउन आईशैडो, डीफाइंड ब्रोज और पीच ब्लश के साथ मिनिमल लेकिन क्लासी मेकअप चुना है। बालों को स्लीक बन में स्टाइल किया गया है जो पूरे लुक को पॉलिश्ड और रिफाइंड फिनिश देता है। कानों में पहनी गई गोल्ड स्टेटमेंट ईयर कफ्स उनके ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ बेहतरीन मैच कर रहे हैं।