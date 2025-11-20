Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनsonam kapoor announces second pregnancy at the age of 40 and looking hot in princess diana inspired pink outfit
Sonam Kapoor Look: 40 की उम्र में दोबारा मां बनेंगी सोनम कपूर, हॉट पिंक आउटफिट में दिखीं स्टाइलिश

संक्षेप: एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। उन्होंने नए अंदाज में सेकेंड प्रेंग्नेसी अनाउंस की है। एक्ट्रेस ने हॉट पिंक कलर का आउटफिट कैरी किया है, जिसमें वह बेहद स्टाइलिश और बोल्ड दिख रही हैं।

Thu, 20 Nov 2025 03:14 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस सोनम कपूर ने स्टाइलिश अंदाज में दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस कर दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए दूसरी बार मां बनने की खुशखबरी फैंस के साथ साझा की। सोनम 40 साल की हो चुकी हैं और अब वह दूसरे बच्चे की मां बनेंगी। उनके हॉट पिंक लुक में बेबी बंप साफ दिख रहा है। साल 2026 में वह अपने बच्चे का स्वागत करेंगी। साल 2022 में उन्होंने अपने बेटे वायु का वेलकम किया था।

sonam kapoor

एक्ट्रेस हॉट पिंक लुक

सोनम कपूर बॉलीवुड की फैशन स्टार मानी जाती हैं और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वाकई फैशन डीवा हैं। इस खास मौके के लिए सोनम ने मशहूर डिजाइनर मार्गरेथा लेय (Escada) का बनाया आउटफिट पहना है। एक्ट्रेस का हॉट-पिंक वूलन पैडेड सूट लुक प्रिंसेस डायना से इंस्पायर्ड है, जिसमें वो काफी स्टाइलिश व हॉट भी लग रही हैं।

क्या-क्या पहना

सोनम कपूर ने ओपन स्टाइल ब्लेजर कैरी किया है और स्कर्ट पहना हुआ है। इसके साथ उन्होंने ब्लैक स्टॉकिन्स पहने हैं, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं। सनग्लासेस, ओपन हेयर, बेली हील्स, ब्लैक क्लच बैग और चेन वॉच के साथ एक्ट्रेस ने अपना लुक कंप्लीट किया है। इस लुक के साथ सोनम ने मिनिमल मेकअप किया है और इसमें वह बोल्ड बॉसी लुक में दिख रही हैं।

sonam kapoor

नया अंदाज

सोनम कपूर का प्रेग्नेंसी अनाउंस करने का ये तरीका उनके फैंस को काफी पसंद आया। अब सेलेब्स और फैन्स उन्हें बधाई दे रहे हैं। सोनम के पति आनंद आहूजा के कमेंट ने सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने कमेंट में लिखा डबल-ट्रबल। बता दें, सोनम और आनंद ने साल 2018 में शादी रचाई थी।

