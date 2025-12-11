सोनल चौहान का मॉडर्न-ट्रेडिशनल लहंगा लुक- फैशन लवर्स के लिए न्यू ट्रेंड!

शादी-पार्टी और फेस्टिव सीजन में लहंगा हर किसी की पहली पसंद बन जाता है, लेकिन सही रंग, पैटर्न और एम्ब्रॉयडरी चुनना हमेशा आसान नहीं होता। हाल ही में सोनल चौहान उर्फ बॉलीवुड की 'जन्नत गर्ल' ने एक खूबसूरत लहंगा लुक शेयर किया है जो फैशन लवर्स के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन है। चमकीले पिंक और येलो टोन में डिजाइन किया गया यह फ्लोरल लहंगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का परफेक्ट मेल है। इसके स्कर्ट हिस्से में बना भारी फुल-फ्लोरल पैटर्न और मल्टी-सीक्वेन एम्ब्रॉयडरी इसे बेहद रिच और फेस्टिव-रेडी बनाते हैं। जानें सोनल के आउटफिट और स्टाइलिंग डिटेल्स-