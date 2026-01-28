सोनाक्षी सिन्हा बेली फैट छिपाने के लिए पैंट कैसे पहनती हैं? फैशन कोच ने बताया उनका स्टाइलिंग टिप्स

संक्षेप: पैंट या जींस पहनने पर बेली फैट साफ नजर आता है और इसकी वजह से महिलाएं लॉन्ग टॉप पहनना शुरू कर देती हैं। लेकिन आप बेली फैट छिपाने के लिए अपना स्टाइल चेंज कर सकती हैं। फैशन स्टाइलिस्ट पूजा ने इसके बारे में बताया है।

पैंट, जींस पहनने पर बेली फैट अलग से दिखने लगता है और पूरे लुक की बैंड बजाकर रख देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि आखिर सेलेब्स थोड़ा मोटे होकर भी अपना बेली फैट कैसे छिपा लेते हैं। दरअसल, वह बेली फैट को छिपाने के लिए ड्रेंसिंग स्टाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो आमतौर पर हम नहीं दे पाते। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की बॉडी एप्पल शेप में है लेकिन उनके लुक्स में बेली फैट दूर-दूर तक नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ब्यूटी और फैशन स्टाइलिस्ट पूजा ने डिटेल में अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है। पूजा का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा का बेली फैट उनके पैंट स्टाइल करने के हैक से छिप जाता है। चलिए बताते हैं क्या है ये तरीका?

सोनाक्षी सिन्हा का बॉडी शेप सोनाक्षी सिन्हा का बॉडी शेप एप्पल शेप में है, मतलब ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली। ऐसी बॉडी में ब्रेस्ट-टमी-कमर वाला हिस्सा ज्यादा उभरा हुआ दिखता है। ऐसे में सोनाक्षी का बेली फैट वाला टमी बाहर निकल सकता है लेकिन उनका फैशन सेंस कमाल का है। इसकी वजह से वह इसे बाहर निकलने से रोक देती है।

क्या कहती हैं पूजा पूजा का कहना है कि सोनाक्षी का बेली फैट इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वह वाइडर कोरियन पैंट ज्यादा कैरी करती हैं। कोरियन ट्राउजर्स में साइड में प्लेट्स बनी होती हैं, जिसे स्मार्ट स्टाइलिंग कहते हैं। इसके अलावा सोनाक्षी ऐसे पैंट कैरी करती हैं, जो वेस्ट के ऊपर तक हो और पेट ज्यादा हाईलाइट न हो।