Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनSonakshi sinha Hiding her belly fat with styling hack of korean pants fashion stylist pooja shares tips
सोनाक्षी सिन्हा बेली फैट छिपाने के लिए पैंट कैसे पहनती हैं? फैशन कोच ने बताया उनका स्टाइलिंग टिप्स

सोनाक्षी सिन्हा बेली फैट छिपाने के लिए पैंट कैसे पहनती हैं? फैशन कोच ने बताया उनका स्टाइलिंग टिप्स

संक्षेप:

पैंट या जींस पहनने पर बेली फैट साफ नजर आता है और इसकी वजह से महिलाएं लॉन्ग टॉप पहनना शुरू कर देती हैं। लेकिन आप बेली फैट छिपाने के लिए अपना स्टाइल चेंज कर सकती हैं। फैशन स्टाइलिस्ट पूजा ने इसके बारे में बताया है।

Jan 28, 2026 01:28 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पैंट, जींस पहनने पर बेली फैट अलग से दिखने लगता है और पूरे लुक की बैंड बजाकर रख देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि आखिर सेलेब्स थोड़ा मोटे होकर भी अपना बेली फैट कैसे छिपा लेते हैं। दरअसल, वह बेली फैट को छिपाने के लिए ड्रेंसिंग स्टाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो आमतौर पर हम नहीं दे पाते। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की बॉडी एप्पल शेप में है लेकिन उनके लुक्स में बेली फैट दूर-दूर तक नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ब्यूटी और फैशन स्टाइलिस्ट पूजा ने डिटेल में अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है। पूजा का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा का बेली फैट उनके पैंट स्टाइल करने के हैक से छिप जाता है। चलिए बताते हैं क्या है ये तरीका?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोनाक्षी सिन्हा का बॉडी शेप

सोनाक्षी सिन्हा का बॉडी शेप एप्पल शेप में है, मतलब ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली। ऐसी बॉडी में ब्रेस्ट-टमी-कमर वाला हिस्सा ज्यादा उभरा हुआ दिखता है। ऐसे में सोनाक्षी का बेली फैट वाला टमी बाहर निकल सकता है लेकिन उनका फैशन सेंस कमाल का है। इसकी वजह से वह इसे बाहर निकलने से रोक देती है।

क्या कहती हैं पूजा

पूजा का कहना है कि सोनाक्षी का बेली फैट इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वह वाइडर कोरियन पैंट ज्यादा कैरी करती हैं। कोरियन ट्राउजर्स में साइड में प्लेट्स बनी होती हैं, जिसे स्मार्ट स्टाइलिंग कहते हैं। इसके अलावा सोनाक्षी ऐसे पैंट कैरी करती हैं, जो वेस्ट के ऊपर तक हो और पेट ज्यादा हाईलाइट न हो।

कोरियन पैंट्स करें ट्राई

पूजा के मुताबिक, कोरियन पैंट्स हाई वेस्ट होते हैं और फ्रंट स्टाइल काफी लूज होता है। इनका फैब्रिक टमी पर चिपकता नहीं है और लूज लुक देता है। ये पैंट्स ओवरऑल बॉडी को बैलेंस दिखाता है और लुक अट्रैक्टिव भी लगता है। सोनाक्षी इन पैंट्स पर क्रॉप टॉप, लूज टॉप, ब्लेजर लुक स्टाइल कर लेती हैं। अगर आपका बेली फैट दिखता है, तो एक बार कोरियन पैंट्स को स्टाइल करके देखें।

ये भी पढ़ें:'बॉर्डर 2' की मेधा राणा का गजब है फैशन सेंस, हर आउटफिट में दिखती हैं ग्लैमरस
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।