स्मृति ईरानी या रुपाली गांगुली: TV की तुलसी-अनुपमा में से किसका साड़ी लुक है सबसे बेस्ट

संक्षेप:

Rupali Ganguly Vs Smriti Irani: स्मृति ईरानी और रुपाली गांगुली दोनों ही एक्ट्रेसेस की एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। दोनों ने ही हर घर में अपनी अलग पहचान बनाई है। तुलसी-अनुपमा को रील और रियल लाइफ में आपने साड़ी पहने खूब देखा होगा, चलिए आज हम आपको दोनों के बेस्ट साड़ी लुक्स दिखाते हैं।

Dec 17, 2025 01:07 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
स्मृति ईरानी हो या रुपाली गांगुली टीवी की दुनिया की दोनों ही बेहतरीन कलाकार हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी और अनुपमा ने साबित कर दिया है कि किसी भी उम्र में आप अपना नाम बना सकते हैं। दोनों ही एक्ट्रेस ने हर घर में अपनी अलग पहचान बना ली है। स्मृति ईरानी और रुपाली गांगुली के बारे में हर छोटी-बड़ी बात जानने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। दोनों का फैशन, स्टाइल, डायट, वर्कआउट रूटीन अक्सर सुर्खियों में रहता है। दोनों एक्ट्रेसेस में कॉमन बात ये है कि दोनों ही साड़ी लवर हैं। जी हां, तुलसी और अनुपमा रील और रियल लाइफ में साड़ी पहनना काफी पसंद करती हैं। चलिए दोनों के बेस्ट साड़ी लुक्स आपको दिखाते हैं।

Rupali Ganguly and Smriti Irani

ऑर्गेन्जा या प्रिंटेड साड़ी- स्मृति ईरानी ने लाल रंग वाली प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई है, तो वही रुपाली गांगुली ने क्रीम कलर की शाइन ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी है। तुलसी का साड़ी स्टाइल काफी सिंपल है और अनुपमा ने पार्टी लुक के हिसाब से साड़ी पहनी हुई है।

Rupali Ganguly and Smriti Irani

बैगनी या लाल बनारसी- अनुपमा ने बैगनी रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई है तो वही तुलसी ने लाल रंग की बनारसी साड़ी स्टाइल की है। बैगनी रंग की साड़ी में सिल्वर कर की डिजाइन और लाल में महीन काम किया गया है। स्मृति ने ओपन पल्लू स्टाइल में साड़ी पहनी है। रुपाली गांगुली स्टाइलिश लुक फ्लॉन्ट कर रही हैं।

Rupali Ganguly and Smriti Irani

बंगाली या सिंपल लुक- रुपाली ने पीली साड़ी को बंगाली लुक में स्टाइल किया है और साथ में साइड में लाल चुनरी भी कैरी की है। ओपन हेयर स्टाइल के साथ लुक परफेक्ट लग रहा है। तो वही स्मृति ईरानी ने सादगी भरे अंदाज में साड़ी पहनी हुई है और उनकी साड़ी भूरे रंग में प्रिंटेड है। उन्होंने ये फोटो खेतों के बीच में खड़े होकर खिंचवाई है।

Rupali Ganguly and Smriti Irani

फ्लोरल प्रिंट साड़ी- स्मृति ईरानी ने पिंक कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी पहनी हुई है और इसके साथ ओपन हेयर लुक रखा है। तो वही रुपाली ने सी ग्रीन कलर की फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहनी है और पल्ले को शोल्डर टक किया है। रुपाली का लुक ज्यादा स्टाइलिश दिख रहा है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

