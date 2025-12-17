स्मृति ईरानी या रुपाली गांगुली: TV की तुलसी-अनुपमा में से किसका साड़ी लुक है सबसे बेस्ट

संक्षेप: Rupali Ganguly Vs Smriti Irani: स्मृति ईरानी और रुपाली गांगुली दोनों ही एक्ट्रेसेस की एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। दोनों ने ही हर घर में अपनी अलग पहचान बनाई है। तुलसी-अनुपमा को रील और रियल लाइफ में आपने साड़ी पहने खूब देखा होगा, चलिए आज हम आपको दोनों के बेस्ट साड़ी लुक्स दिखाते हैं।

स्मृति ईरानी हो या रुपाली गांगुली टीवी की दुनिया की दोनों ही बेहतरीन कलाकार हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी और अनुपमा ने साबित कर दिया है कि किसी भी उम्र में आप अपना नाम बना सकते हैं। दोनों ही एक्ट्रेस ने हर घर में अपनी अलग पहचान बना ली है। स्मृति ईरानी और रुपाली गांगुली के बारे में हर छोटी-बड़ी बात जानने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। दोनों का फैशन, स्टाइल, डायट, वर्कआउट रूटीन अक्सर सुर्खियों में रहता है। दोनों एक्ट्रेसेस में कॉमन बात ये है कि दोनों ही साड़ी लवर हैं। जी हां, तुलसी और अनुपमा रील और रियल लाइफ में साड़ी पहनना काफी पसंद करती हैं। चलिए दोनों के बेस्ट साड़ी लुक्स आपको दिखाते हैं।

ऑर्गेन्जा या प्रिंटेड साड़ी- स्मृति ईरानी ने लाल रंग वाली प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई है, तो वही रुपाली गांगुली ने क्रीम कलर की शाइन ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी है। तुलसी का साड़ी स्टाइल काफी सिंपल है और अनुपमा ने पार्टी लुक के हिसाब से साड़ी पहनी हुई है।

बैगनी या लाल बनारसी- अनुपमा ने बैगनी रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई है तो वही तुलसी ने लाल रंग की बनारसी साड़ी स्टाइल की है। बैगनी रंग की साड़ी में सिल्वर कर की डिजाइन और लाल में महीन काम किया गया है। स्मृति ने ओपन पल्लू स्टाइल में साड़ी पहनी है। रुपाली गांगुली स्टाइलिश लुक फ्लॉन्ट कर रही हैं।

बंगाली या सिंपल लुक- रुपाली ने पीली साड़ी को बंगाली लुक में स्टाइल किया है और साथ में साइड में लाल चुनरी भी कैरी की है। ओपन हेयर स्टाइल के साथ लुक परफेक्ट लग रहा है। तो वही स्मृति ईरानी ने सादगी भरे अंदाज में साड़ी पहनी हुई है और उनकी साड़ी भूरे रंग में प्रिंटेड है। उन्होंने ये फोटो खेतों के बीच में खड़े होकर खिंचवाई है।