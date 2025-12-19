Hindustan Hindi News
पुरानी शॉल घर में रखी है तो यूज करने का ये स्टाइलिश तरीका जान लें

Tips to reuse old shawl: घर में मां की पुरानी शॉल पड़ी है और किसी काम में नहीं आ रही। तो इस पुरानी शॉल को बिल्कुल नए अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए आप ये 5 तरीके आजमा सकती हैं। जिसकी मदद से शॉल को फिर से यूज कर पाएंगी। जान लें वो 5 स्मार्ट तरीके।

Dec 19, 2025 12:34 am IST Aparajita
हर किसी के पास मम्मी की या फिर दादी-नानी की कोई पुरानी शॉल जरूर होती है। जिसके ऊन से लेकर डिजाइन में कोई ना कोई खासियत होती है। लेकिन ये शॉल ओढ़ने के काम नहीं आती। वैसे भी इन दिनों यंग जनरेशन की लेडीज इन शॉल को टिपिकल तरीके से ओढ़ना पसंद नहीं करती। तो अगर आप ऐसी किसी शॉल को दोबारा से यूज करना चाहती हैं तो ये स्टाइलिश आइडिया जरूर नोट कर लें। जो आपकी शॉल को दोबारा से इस्तेमाल के लायक बना देंगे।

पोंचो सिलवाएं

पुरानी शॉल रखी है लेकिन ओढ़ने का मन नहीं करता हो तो उसे टेलर को देकर खुद के लिए पोंचो सिलवा लें। बस शॉल की साइड्स को मिलाकर सिलवा लें और गर्दन के पास थोड़ी जगह छोड़ दें। वैसे आप चाहें तो इसमे थोड़ी क्रिएटविटी के साथ फर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं।

बनवा लें विंटर जैकेट

अगर आप किसी फेवरेट पुरानी शॉल जिसमे हैंड एंब्रायडरी या थ्रेड वर्क बना हो और आप उसको रीयूज करना चाहती हैं तो इससे शार्ट विंटर जैकेट भी बनवा सकती हैं। किसी अच्छे बुटीक या टेलर में देकर सही फिटिंग के जैकेट को सिलवा लें। ये शॉल को बिल्कुल न्यू लुक देगा।

कुर्ती बनवाएं

वुलन शॉल काफी गर्म होती है। तो इसे रीयूज करने के लिए आप इसकी कुर्ती सिलवा सकती हैं। शॉल की लेंथ के हिसाब से शार्ट या लांग लेंथ कुर्ती स्टिच करवाएं और पायजामे या जींस के साथ पेयर करके पहनें।

ब्लाउज बनवाएं

आप चाहें तो पुरानी शॉल की मदद से एक स्टाइलिश फुल स्लीव सर्दियों के लिए ब्लाउज भी स्टिच करवा सकती हैं। ये बिल्कुल यूनिक तरीका है पुरानी शॉल को इस्तेमाल करने का। इससे ठंड भी रुकेगी और आपकी शॉल भी इस्तेमाल हो जाएगी।

कार्डिगन बनवाएं

वैसे आप चाहें तो शॉल की मदद से सिंपल कार्डिगन को भी स्टिच करवा सकती हैं। ये स्टाइलिश और रीयूजेबल है।

