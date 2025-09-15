बॉडीकॉन ड्रेस में नहीं दिखेगा बेली फैट, स्लिम और गॉर्जियस लुक के लिए देखें स्टाइलिंग टिप्स

बॉडीकॉन ड्रेस पूरी तरह फिटेड होती हैं, जिस वजह से बॉडी फैट भी हाइलाइट होता है। लेकिन आपको बॉडीकॉन ड्रेस पूरी तरह अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। छोटी-छोटी स्टाइलिंग टिप्स की मदद से आप एक्स्ट्रा फैट को हाइड कर सकती हैं।

पार्टी हो या नाइट आउट, ऐसे खास मौकों पर ज्यादातर गर्ल्स बॉडीकॉन ड्रेस पहनना प्रिफर करती हैं। ये बेहद स्टाइलिश लगती हैं और ग्लैमरस लुक देती हैं। हालांकि इनके साथ एक समस्या है कि ये बॉडी हगिंग होती हैं। यानी पूरी तरह फिटेड होती हैं, जिस वजह से बॉडी फैट भी हाइलाइट होता है। इसके चलते जो गर्ल चबी होती हैं या जिनका टमी थोड़ा बाहर होता है, वो ऐसी फिटेड ड्रेस पहनना अवॉइड करती हैं। लेकिन आपको बॉडीकॉन ड्रेस पूरी तरह अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि छोटी-छोटी स्टाइलिंग टिप्स की मदद से आप एक्स्ट्रा फैट को हाइड कर सकती हैं। आइए जानते हैं।

सही कलर और प्रिंट चुनना है जरूरी अगर आप अपने टमी फैट को हाइड करना चाहती हैं, तो लाइट कलर की ड्रेस पहनना अवॉइड करें। इसकी जगह आप डार्क कलर जैसे ब्लैक, वाइन, रेड या एमरल्ड ग्रीन रंग की बॉडीकॉन ड्रेस पिक कर सकती हैं। अगर प्रिंटेड ड्रेस चाहती हैं, तो वर्टिकल स्ट्राइप्स या स्मॉल प्रिंट्स वाली ड्रेस सिलेक्ट करें। ज्यादा बड़े प्रिंट्स आपके बैली फैट को और ज्यादा हाइलाइट करते हैं।

थोड़ा थिक फैब्रिक सिलेक्ट करें बॉडीकॉन ड्रेस की शॉपिंग करते हुए ध्यान रखें कि फैब्रिक थोड़ा मोटा हो। ज्यादा पतला फैब्रिक आपके फैट को और ज्यादा हाइलाइट करता है। ऐसा फैब्रिक लें जो थोड़ा मोटा और स्ट्रैची हो, यानी बॉडी को हग तो करे लेकिन चिपके नहीं। आप नायलॉन की जगह नेट या होजरी फैब्रिक की बॉडीकॉन ड्रेस ले सकती हैं।

शेपवियर पहनें सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका तो यही है कि आप ड्रेस के नीचे एक अच्छा सा शेपवियर पहन लें। इससे आपके बैली और बैक का फैट भी हाइड हो जाता है और ड्रेस की फिटिंग भी काफी अच्छी आती है। आजकल कई तरह के शेपवियर उपलब्ध हैं। आप थाई, बेली और ब्रेस्ट फैट हो हाइड करने के लिए अलग-अलग सेट ले सकती हैं।

लेयरिंग और सही एक्सेसरीज बदलेंगी लुक थोड़ी सी स्मार्ट स्टाइलिंग आपके पूरे लुक को एन्हांस कर सकती है। कभी भी फैट हाइड करना हो, तो लेयरिंग सबसे स्मार्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो बॉडीकॉन ड्रेस के साथ श्रग, डेनिम जैकेट, लॉन्गलाइन ब्लेजर वियर कर सकती हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट इयरिंग्स, लेयर्ड नेकलेस या ब्राइट हील्स वियर करें। इससे फेस और लेग्स पर सारा अटेंशन शिफ्ट हो जाता है।