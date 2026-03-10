Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सिल्क, बनारसी जैसी महंगी साड़ियों को घर पर ड्राई क्लीन करने का सीख लें तरीका, दाग-बदबू से मिलेगा छुटकारा

Mar 10, 2026 02:43 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

किसी भी खास शादी या फंक्शन में महिलाएं बनारसी, सिल्क या कांजीवरम साड़ियों को पहनना पसंद करती हैं। ये साड़ियां काफी महंगी होती हैं और इन्हें साफ करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आप इन साड़ियों को घर पर ड्राई क्लीन करने का तरीका जान लें।

सिल्क, बनारसी जैसी महंगी साड़ियों को घर पर ड्राई क्लीन करने का सीख लें तरीका, दाग-बदबू से मिलेगा छुटकारा

किसी भी शादी-फंक्शन में महिलाएं सिल्क-बनारसी या फिर कांजीवरम साड़ियों को पहनना पसंद करती हैं। ये साड़ियां देखने में रॉयल लुक देती हैं और इनकी चमक भी काफी अच्छी होती है। इन साड़ियों की खूबसूरती न सिर्फ आपके लुक को बेहतर करती हैं, बल्कि किसी भी इवेंट के लिए ये परफेक्ट होती हैं। लेकिन महंगी साड़ियों की देखभाल भी खूब करनी पड़ती है और इन्हें संभालकर भी रखना पड़ता है। शादी-ब्याह में अगर साड़ी पर जरा सा खाने या चाय-कॉफी का दाग लग जाए, तो लुक भी खराब हो जाता है और साड़ी का फैब्रिक भी। ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है इन्हें ड्राई क्लीन कराने का। अगर बिना ड्राई क्लीन कराए रख देंगी, तो दाग परमानेंट हो जाएगा और साड़ी की चमक भी खो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ड्राई क्लीन के लिए साड़ी देने का समय नहीं है, तो घर पर ही इसे आसानी से कर सकती हैं। जी हां, आप साड़ी की ड्राई क्लीनिंग घर पर कर सकती हैं और वो भी बिना किसी झंझट के। चलिए आपको पूरा प्रॉसेस आसान स्टेप्स में बताते हैं।

कैसे करें ड्राई क्लीन

1- बेबी शैंपू से सफाई

टब में ठंडा पानी भरें और उसमें बेबी शैंपू या फिर नहाने वाला सोप लिक्विड मिला दें। ये दोनों ही चीजें काफी माइल्ड होती हैं, इनमें ज्यादा केमिकल नहीं होता। इन साड़ियों को धोने के लिए कभी भी डिटर्जेंट पाउडर या फिर साबुन का इस्तेमाल गलती से भी न करें। वरना साड़ी की पूरी चमक खो जाएगी। पानी में बेबी शैंपू को मिलाकर घोल तैयार करें।

2- साड़ी को भिगोकर रखें

अब इस साबुन वाले घोल में साड़ी को 5 से 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। ध्यान दें कि एक बार एक ही साड़ी भिगोएं और उसे ही धोएं। साड़ी में कोई दाग लगा है, तो उसे पहले साफ करें। हल्के हाथों से साड़ी को रगड़ें, ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इन साड़ियों का फैब्रिक नाजुक होता है और फट सकता है।

ये भी पढ़ें:सारा तेंदुलकर ने शादी में पहनी थी कॉकटेल रिंग, ट्रेंड में छाई, देखें 8 डिजाइन्स

3- नींबू से हटेंगे जिद्दी दाग

अगर दाग ज्यादा जिद्दी है, जो आसानी से नहीं जा रहे हैं। तो आप नींबू का रस पानी में घोल दें या फिर साड़ी पर दाग वाली जगह पर लगाएं। लेकिन डायरेक्ट साड़ी पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें रस से साड़ी का रंग तो हल्का नहीं पड़ रहा। साड़ी के जरा से कोने में इसे लगाकर चेक करें।

ये भी पढ़ें:सुंदर लहंगा और फूलों से सजा हेयरस्टाइल! दिशा परमार का वायरल लुक

4- साफ पानी से धोएं

साबुन में अच्छे से साड़ी को धोने के बाद उसे किसी सूखी बाल्टी में रख दें। साड़ी को मरोड़कर पानी निचोड़ने की गलती न करें। जब साड़ी से थोड़ा पानी अपने आप निकल जाए, तब इसे किसी छाई वाली जगह पर फैला दें। धूप में बिल्कुल न सुखाएं वरना चमक खो जाएंगी। सिल्क-बनारसी साड़ियां काफी नाजुक होती हैं।

ये भी पढ़ें:'विधायक मैडम' मैथिली ठाकुर के साड़ी लुक्स हैं जरा हटके, सादगी जीत लेगी दिल
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।