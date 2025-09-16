स्लीव्स या स्लीवलेस, कौन सा स्टाइल आप पर बेस्ट लगेगा? इस ट्रिक से पता करें Sleeves or Sleeveless? How to Choose What Suits You Best, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनSleeves or Sleeveless? How to Choose What Suits You Best

स्लीव्स या स्लीवलेस, कौन सा स्टाइल आप पर बेस्ट लगेगा? इस ट्रिक से पता करें

कई महिलाएं स्लीवलेस में ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश लगती हैं, तो कुछ पर स्लीवलेस बड़ा अजीब लगता है। तो भला अब कैसे पता करें कि आप पर स्लीव्स अच्छी लगती हैं या स्लीवलेस? आइए जानते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 03:28 PM
share Share
Follow Us on
स्लीव्स या स्लीवलेस, कौन सा स्टाइल आप पर बेस्ट लगेगा? इस ट्रिक से पता करें

कुर्ती, ब्लाउज हो या टॉप, स्लीव्स बहुत मैटर करती हैं। कई बार सुंदर आउटफिट भी उतना सूट नहीं होता क्योंकि उसकी स्लीव्स आपके लिए सही नहीं होती हैं। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि हर किसी पर अलग-अलग तरह की स्लीव्स अच्छी लगती हैं। मोटे तौर पर तो सारा डिबेट स्लीव्स और स्लीवलेस आउटफिट का है। कई महिलाएं स्लीवलेस में ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश लगती हैं, तो कुछ पर स्लीवलेस बड़ा अजीब लगता है। तो भला अब कैसे पता करें कि आप पर स्लीव्स अच्छी लगती हैं या स्लीवलेस? तरीका बड़ा ही सिंपल है, आइए जानते हैं।

स्लीव्स या स्लीवलेस? ऐसे पता करें अपना स्टाइल

आप पर स्लीवलेस ज्यादा अच्छा लगता है या स्लीव्स, इसे पता करने की एक बड़ी ही सिंपल ट्रिक है। इसके लिए एक इंच टेप लें और अपनी आर्म (बाजू) और रिस्ट (कलाई) का नाप ले लें। अब इन दोनों को डिवाइड यानी भाग कर लें। उदाहरण के लिए अगर आपके बाजू का साइज 12 इंच है और कलाई का साइज 6 इंच तो भाग करने पर 2 आएगा। ऐसे ही आपको भी अपना साइज निकालना है। अब इस वैल्यू के आधार पर नीचे दी गई वैल्यू से पता करें कि आप पर क्या अच्छा लगेगा।

वैल्यू से पता लगाएं

आर्म और रिस्ट साइज को भाग देने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आई है, अब आपको उसके आधार पर अपना स्टाइल पता लगा जाएगा। अगर ये वैल्यू 2.5 से ज्यादा है, तो आपके ऊपर स्लीव्स ज्यादा सुंदर लगेंगी। वहीं अगर ये वैल्यू 2 से कम है तो आपको स्लीवलेस आउटफिट ज्यादा ट्राई करने चाहिए। अगर ये वैल्यू 2-2.5 के बीच में आती है, तो आप स्लीव्स और स्लीवलेस, दोनों तरह के आउटफिट कॉन्फिडेंस के साथ ट्राई कर सकती हैं।

शोल्डर और आर्म्स को देखकर भी लगा सकती हैं पता

स्लीव्स अच्छी लगेंगी या स्लीवलेस, इसे पता करने का एक और बहुत सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको बस अपने शोल्डर यानी कंधे और बाजुओं के साइज को ऑब्जर्व करना है। अगर आपके कंधे ज्यादा चौड़े हैं और आर्म्स थोड़ी हेवी हैं, तो आपके लिए स्लीव्स ज्यादा बेहतर रहेंगी। टोंड आर्म्स और नैरो शोल्डर पर स्लीवलेस ज्यादा खिलकर आते हैं। बाकी कुछ भी कैरी करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। हर आउटफिट में आप शाइन करेंगी।

(All Images Credit: Pinterest)

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।