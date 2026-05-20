समर फ्रेंडली आउटफिट की तलाश है, तो इस बार ट्राई करें स्लीवलेस कुर्ता सेट्स
समर सेल में स्लीवलेस कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इस बढ़ती गर्मी में समर फ्रेंडली आउटफिट की तलाश है, तो क्यों न स्लीवलेस कुर्ता सेट्स ट्राई करें। कॉटन और रेयान जैसे हल्के हवादार फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट्स एवरीडे स्टाइलिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये सभी कुर्ता सेट ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स के मौके पर कंफर्टेबल लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे। इस समय Amazon पर स्लीवलेस कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर। तो सोच क्या रहे हैं, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।
1. GoSriKi Women Rayon Blend Kurta Pant With Dupatta
Gosiriki का ये कुर्ता सेट एक कंप्लीट आउटफिट है, इसमें कुर्ता, पैंट और दुपट्टा आएगा। इसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज ये स्लीवलेस कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जिसे आप ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आराम से कैरी कर सकती हैं।
2. miss fame Women's Sleeveless Printed Cotton Kurta with Palazzo - (Brown)
Miss fame का ये स्लीवलेस प्रिंटेड कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी कॉटन फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। ये आरामदायक आउटफिट ऑफिस वियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है, उनके लिए ये एक आरामदायक विकल्प है। इस समर सीजन Amazon के स्लीवलेस कुर्ता सेट्स का कलेक्शन एक बार जरूर एक्सप्लोर करें!
ब्लू रंग की इस प्लेन स्लीवलेस कुर्ता प्लाजो सेट के साथ प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, जो इसके लुक में चार चांद लगा रहा है। गर्म मौसम में ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। वहीं आउटिंग पर जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट हो, ये पूरी तरह परफेक्ट रहेगी। सिंपल एलिगेंट लुक के लिए इस कुर्ता सेट के साथ हाथों में घड़ी या फिर ब्रेसलेट पहने। पैरों में फ्लैट सैंडल के साथ पेयर कर सकती हैं।
4. Varanga Floral Printed Halter Neck Anarkali Kurta with Trouser
फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट एक कंप्लीट समर वियर आउटफिट है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इसकी हल्की फैब्रिक और हवादार फिटिंग आपको पूरे दिन कंफर्टेबल रखती है। अगर आपको पिंटरेस्ट वाइब चाहिए, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं!
Leriya Fashion की ये समर आउटफिट आप सभी ट्राई कर सकती हैं। महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स इसे दोनों स्टाइल कर सकती हैं। ये कुर्ता सेट बेहद हल्का और हवादार है, अधिक पसीना आने पर बॉडी में हवा का बहाव बना रहता है, जिससे तड़क महसूस होती है। अगर आप भी गर्मी के लिए आरामदायक आउटफिट की तलाश में हैं, तो इसे हाथ से न जाने दें।
गर्मी में कभी ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो तो फौरन आउटफिट की टेंशन हो जाती है! अगर आपके साथ भी ऐस होता है, तो ये स्लीवलेस कुर्ता सेट ट्राई करें। आप सभी के पास एक ऐसी समर फ्रेंडली लाइटवेट आउटफिट जरूर होनी चाहिए जिसमें आपको रिलैक्स महसूस हो! इवेंट्स पर छोटे झुमके, पतला चेन और हाथों में बैंगल्स के साथ अपना लुक कंप्लीट करें!
7. Amazon Brand - Anarva Women's Pure Cotton Sleeveless Hand Block Printed Kurta with Pant
ये फ्लोरल प्रिंटेड स्लीवलेस कुर्ता सेट कॉटन फैब्रिक से बना है, जो इसे एक रिफ्रेशिंग आउटफिट बना रहे। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद रिफ्रेशिंग हैं, खासकर अगर आपको पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। साथ ही इसमें कॉटन का आरामदायक बॉटम वियर मिल जाएगा, जो ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आपको रिलैक्स रखता है।
काले रंग का ये स्लीवलेस कुर्ता सेट आपको कंप्लीट समर वाइब देता है, इस आउटफिट की फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है और शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। साथ ही इसमें मैरून रंग का प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर रिफ्रेशिंग लुक के लिए इस कुर्ता सेट के साथ कानों में छोटे झुमके, घड़ी और पैरों में फ्लैट सैंडल पहनना न भूलें।
Klosia का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट देखने में एक आकर्षक विकल्प है। इस पर बने रंग-बिरंगे फूल इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप भी लंबे समय से कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो ये स्लीवलेस ऑप्शन जरूर ट्राई करें। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
Rust brown रंग का ये सिंपल यूनिक कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और आरामदायक है। अगर आपको भी हल्के आरामदायक और सिंपल कपड़े पसंद हैं, तो ये आउटफिट जरूर ऑर्डर करें। इस पर थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। कंफर्टेबल स्टाइलिश लुक के लिए हाथों में बैंगल्स डालें। चाहें तो छोटे झुमके और फ्लैट्स के साथ लुक कंप्लीट करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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