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सिर्फ 1 ट्रिक से साड़ी के खुले पल्लू को संभालना होगा आसान, स्टाइल भी रहेगा बिंदास

May 03, 2026 02:54 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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जो महिलाएं साड़ी सिर्फ तीज-त्योहारों पर पहनती हैं उन्हें साड़ी पहनना काफी मुश्किल लगता है, खासतौर से खुले पल्लू को संभालना। ऐसे में हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिसे अपनाकर आप बिना किसी झंझट के खुले पल्लू को आसानी से संभाल सकती हैं।

सिर्फ 1 ट्रिक से साड़ी के खुले पल्लू को संभालना होगा आसान, स्टाइल भी रहेगा बिंदास

साड़ी पहनना एक कला है, जिसके लिए प्रेक्टिस की जरूरत होती है। बहुत सी महिलाएं रूटीन लाइफ में साड़ी पहनती हैं और उनके लिए इसे स्टाइल करना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जो महिलाएं सिर्फ तीज-त्योहारों पर साड़ी पहनना पसंद करती हैं उन्हें इस बांधने में घंटों लग जाते हैं। सही तरह से साड़ी पहनने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जैसे पेटीकोट की गांठ बहुत ढीली न हो अगर ये ढीली होगी को साड़ी खिसकती रहेगी। इसके अलावा जहां जरूरत हो वहां सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करना और साड़ी के पल्लू को सही तरह से पिन करना। कई बार महिलाएं खुले पल्लू की साड़ी तो पहन लेती हैं लेकिन इसकी वजह से सबसे ज्यादा अनकम्फर्टेबल होती हैं। ऐसे में यहां एक ट्रिक बता रहे हैं जिसे अपनाकर खुले पल्लू को संभालना आसान हो जाएगा और आप साड़ी में कॉन्फिडेंट भी महसूस कर पाएंगी।

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क्या खुले पल्लू को सेट करने की ट्रिक

खूले पल्लू को सेट करने के लिए पहले पूरी तरह से साड़ी पहन लें और पल्ले को शोल्डर पर सेफ्टी पिन लगाकर फिक्स कर लें। अब खुले पल्लू को सेट करने के लिए आपको जरूरत होगी एक सेफ्टी पिन की और एक डोरी की। इसके लिए सबसे पहले नीचे की तरफ लटक रहे पल्लू की छोटी-छोटी प्लीट्स बना लें। फिर इन प्लीट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें और इसमें डोरी बांधे। अब इस डोरी को अपनी कमर पर घूमाते हुए दूसरी तरफ लेकर जाएं और अच्छी तरह से बांध दें। बची हुई डोरी को ब्लाउज के अंदर कर दें। इस तरह से पल्ला सेट करने के बाद वह न हिलेगा और न ही बार-बार लटकेगा। इस तरह से आप आसानी से ओपन पल्लू को सेट कर पाएंगे।

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अपना सकते हैं ये हैक

पल्लू को डोरी से फिक्स करने वाली ट्रिक सबसे अच्छी है, लेकिन अगर आप इसे डोरी से फिक्स नहीं करना चाहती हैं तो सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके इसे फिक्स कर लें। इसके लिए लटके हुए पल्लू की प्लीट्स बनाएं और प्लीट्स बनने के बाद इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें। अब दूसरी सेफ्टी पिन को प्लीट्स वाली पिन के अंदर डालें और इसे ब्लाउड में लगा लें। इस तरह से ओपन पल्लू पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। ये ट्रिक मोटी साड़ियों पर अच्छी तरह से काम कर सकती है।

ध्यान रखें- साड़ी पहनना एक बार में परफेक्ट नहीं होता। इसे 7-8 बार पहनकर देखें, आप खुद ब खुद इसमें परफेक्ट हो जाएंगी।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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