धुले कपड़ों की सिकुड़न झट से दूर हो जाएगी, बस पानी के इस घोल में डाल दें
Easy Hack: नाजुक और कीमती कपड़ों को कई बार घर पर धोना महंगा पड़ जाता है। इन कपड़ों में सिकुड़न पड़ जाती है और इन कपड़ों की शेप भी बिगड़ जाती है। धुले कपड़ों की सिकुड़न दूर करने के लिए ये आसान सा नुस्खा आजमाएं।
कपड़े धुलने के बाद उनमे सिकुड़न पड़ना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये सिकुड़न कुछ कपड़ों के शेप को बिगाड़ देती है। खासतौर पर वो महंगे सूट जिसे बचाने के लिए आप हर बार महंगे ड्राईक्लीनर को धोने के लिए देती हैं। लेकिन ये एक ट्रिक आपके कई हजार रुपये बचा सकती है। क्योंकि कपड़ों को धोने के बाद सिकुड़न से बचाने के लिए बस आपको एक घोल तैयार करना होगा। जिस घोल में कपड़े को भिगो दिया जाए तो सारे कपड़े बिना रिंकल के मिलेंगे।
तो आप भी जान लें ये काम का हैक, जो आपके महंगे कपड़ों को सिकुड़ने और रिंकल से बचाएगा।
एक हैक और कपड़ों की सिकुड़न होगी दूर
अगर आपके सूट वगैरह धोने पर सिकुड़ जाते हैं और उनका शेप बिगड़ जाता है। काफी सारे लोगों के तो स्वेटर और वुलन सूट वगैरह भी सिकुड़ जाते हैं। इनकी सिकुड़न दूर कर दोबारा से सही शेप में लाना है तो बस इस घोल में कपड़ों को भिगो दें। इसके लिए केवल एक चीज की जरूरत होगी। वो है कंडीशनर।
कंडीशनर से दूर करें कपड़ों की सिकुड़न
सिल्क, शिफॉन जैसे महंगे फैब्रिक को धोने के बाद कपड़ों की शेप रिंकल की वजह से बिगड़ जाती है तो उन्हें कंडीशनर की मदद से दोबारा से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बस जितने कपड़े हो उस हिसाब से घोल तैयार करें। एक लीटर पानी में एक चम्मच कंडीशनर डालकर घोल लें और फिर इसमे कपड़े को धोने के बाद भिगो दें। दस से पंद्रह मिनट भीगा रहे फिर पानी से निकालकर सूखने के लिए हैंगर में करके टांग दें। पूरा धूप में ना डालें केवल छांव में सुखाएं। कपड़ों पर दोबारा रिंकल नहीं होगी।
निचोड़ने की गलती ना करें
कपड़ों को धोने के बाद निचोड़ने की गलती ना करें। हैंगर में लगाकर हल्का सा कपड़े को मरोड़कर पानी निकाल दें। तेजी से निचोड़ने से कपड़ों में रिंकल ज्यादा बनते हैं।
इसके अलावा कपड़े को कंडीशनर के घोल से जब निकालें तो उसे हैंगर में टांग दें। फिर हाथ से खींचकर इसे सीधा कर दें। इससे रिंकल दूर हो जाएंगे।
तौलिये वाला हैक अपनाएं
धुले कपड़ों की सिकुड़न हटानी है को कंडीशनर के घोल से बाहर निकालें और किसी साफ-सुथरे मोटे तौलिया पर रखकर कपड़े का पानी निकाल दें। साथ ही हाथों की मदद से खींचकर सीधा कर लें। इससे कपड़ों को सिकुड़न पड़ने के चांस कम हो जाते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।