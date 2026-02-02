Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनSimple hack to stop Blouse hooks from getting Rusty and Trick to remove rusty stains from clothes
ब्लाउज या सूट के हुक में जंग जाता है? ये 1 हैक सीख लें, बच जाएगा टेलर का खर्चा!

ब्लाउज या सूट के हुक में जंग जाता है? ये 1 हैक सीख लें, बच जाएगा टेलर का खर्चा!

संक्षेप:

Blouse Hack: अगर आप अपने ब्लाउज को जंग लगने से सेफ रखना चाहती हैं, तो ये सिंपल से हैक ट्राई कर सकती हैं। अगर पहले से ही जंग लग चुका है और कपड़े पर उसके दाग लग गए हैं, तो इन्हें रिमूव कैसे करना है इसका तरीका भी जानते हैं।

Feb 02, 2026 12:30 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अक्सर ऐसा होता है कि ब्लाउज ज्यादा पुराने नहीं होते, फिर भी उनके हुक में जंग लग जाता है। मेटल वाले ये हुक ब्लाउज के अलावा सूट, ब्रा या किसी भी आउटफिट में लगे हो सकते हैं। जंग लगने के बाद ये देखने में तो खराब लगते ही हैं, साथ ही कपड़े पर दाग भी छोड़ देते हैं। ऐसा आमतौर पर दो वजहों से होता है। पहला, जब ब्लाउज में धोने के बाद नमी बनी हुई हो और उसे फोल्ड कर के रख दिया जाए। दूसरा पसीने की वजह से भी हुक में जंग लग जाता है। ऐसे में अगर आप अपने ब्लाउज को जंग लगने से सेफ रखना चाहती हैं, तो ये सिंपल से हैक ट्राई कर सकती हैं। अगर पहले से ही जंग लग चुका है और कपड़े पर उसके दाग लग गए हैं, तो इन्हें रिमूव कैसे करना है इसका तरीका भी जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस हैक से ब्लाउज के हुक में नहीं लगेगा जंग

ब्लाउज या किसी भी आउटफिट में अगर हुक लगा हुआ है तो एक सिंपल सा काम कर सकती हैं। इससे जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको बस ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लेनी है और सारे हुक पर अप्लाई कर देनी है। हर हुक पर नेल पॉलिश की दो-तीन लेयर अच्छे से लगा दें। ऐसा करने से हुक बिल्कुल नए जैसे रहेगें। हालांकि ध्यान रखें कि कुछ टाइम बाद नेल पॉलिश हट जाती है इसलिए इसे दोबारा अप्लाई करना ना भूलें। नया हुक लगवाने से बेहतर है कि आप ये नेल पॉलिश वाला सिंपल सा हैक ट्राई कर लें।

ये भी पढ़ें:कर्वी फिगर पर खूब जचेंगे तमन्ना भाटिया जैसे ब्लाउज, पतिदेव भी लट्टू हो जाएंगे!
ये भी पढ़ें:कुर्ती या सूट की कितनी लंबाई आप पर अच्छी लगेगी? इमेज कोच ने बताया सिंपल रूल!

हुक में लग गया है जंग तो ये काम करें

अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि एक बार अगर ब्लाउज के हुक में जंग लग जाए, तो इसके दाग पूरे में फैल जाते हैं। इसकी वजह से ब्लाउज का कपड़ा फटने का डर भी रहता है। खासतौर से वो साड़ियां जो आप कभी-कभी पहनती हैं, रखे रखे उनमें जंग फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में आप सेलो टेप की मदद ले सकती हैं। थोड़ी सी टेप काटें और सारे जंग लगे हुक पर लगा दें। इससे हुक कवर हो जाएंगे और जंग बाकी के कपड़े को खराब नहीं करेगा।

जंग के दाग कैसे छुड़ाएं?

अगर कपड़े पर जंग का दाग लग गया है तो इस सिंपल सी ट्रिक से आप उसे साफ कर सकती हैं। इसके लिए दाग वाले हिस्से पर नमक छिड़क दें। ऊपर से अच्छी तरह नींबू निचोड़ें ताकि सारा दाग अच्छी तरह भीग जाए। अब इसे कपड़ों के ब्रश या टूथब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें और फिर धूप में आधा घंटा सूखने के लिए रख दें। इसके बाद कपड़े को वॉश करेंगी तो जंग का दाग पूरी तरह गायब हो जाएगा। हालांकि ध्यान रखें अगर शिफॉन या सिल्क जैसा नाजुक कपड़ा है, तो पहले छोटे से हिस्से पर टेस्ट जरूर कर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।