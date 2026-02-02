ब्लाउज या सूट के हुक में जंग जाता है? ये 1 हैक सीख लें, बच जाएगा टेलर का खर्चा!

संक्षेप: Blouse Hack: अगर आप अपने ब्लाउज को जंग लगने से सेफ रखना चाहती हैं, तो ये सिंपल से हैक ट्राई कर सकती हैं। अगर पहले से ही जंग लग चुका है और कपड़े पर उसके दाग लग गए हैं, तो इन्हें रिमूव कैसे करना है इसका तरीका भी जानते हैं।

अक्सर ऐसा होता है कि ब्लाउज ज्यादा पुराने नहीं होते, फिर भी उनके हुक में जंग लग जाता है। मेटल वाले ये हुक ब्लाउज के अलावा सूट, ब्रा या किसी भी आउटफिट में लगे हो सकते हैं। जंग लगने के बाद ये देखने में तो खराब लगते ही हैं, साथ ही कपड़े पर दाग भी छोड़ देते हैं। ऐसा आमतौर पर दो वजहों से होता है। पहला, जब ब्लाउज में धोने के बाद नमी बनी हुई हो और उसे फोल्ड कर के रख दिया जाए। दूसरा पसीने की वजह से भी हुक में जंग लग जाता है। ऐसे में अगर आप अपने ब्लाउज को जंग लगने से सेफ रखना चाहती हैं, तो ये सिंपल से हैक ट्राई कर सकती हैं। अगर पहले से ही जंग लग चुका है और कपड़े पर उसके दाग लग गए हैं, तो इन्हें रिमूव कैसे करना है इसका तरीका भी जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस हैक से ब्लाउज के हुक में नहीं लगेगा जंग ब्लाउज या किसी भी आउटफिट में अगर हुक लगा हुआ है तो एक सिंपल सा काम कर सकती हैं। इससे जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको बस ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लेनी है और सारे हुक पर अप्लाई कर देनी है। हर हुक पर नेल पॉलिश की दो-तीन लेयर अच्छे से लगा दें। ऐसा करने से हुक बिल्कुल नए जैसे रहेगें। हालांकि ध्यान रखें कि कुछ टाइम बाद नेल पॉलिश हट जाती है इसलिए इसे दोबारा अप्लाई करना ना भूलें। नया हुक लगवाने से बेहतर है कि आप ये नेल पॉलिश वाला सिंपल सा हैक ट्राई कर लें।

हुक में लग गया है जंग तो ये काम करें अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि एक बार अगर ब्लाउज के हुक में जंग लग जाए, तो इसके दाग पूरे में फैल जाते हैं। इसकी वजह से ब्लाउज का कपड़ा फटने का डर भी रहता है। खासतौर से वो साड़ियां जो आप कभी-कभी पहनती हैं, रखे रखे उनमें जंग फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में आप सेलो टेप की मदद ले सकती हैं। थोड़ी सी टेप काटें और सारे जंग लगे हुक पर लगा दें। इससे हुक कवर हो जाएंगे और जंग बाकी के कपड़े को खराब नहीं करेगा।