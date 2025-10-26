टेलर से सिलवाएं ब्लाउज के ये बैकलेस डिजाइंस, पलट-पलटकर देखेंगे लोग
संक्षेप: साड़ी का परफेक्ट लुक ब्लाउज के डिजाइन पर भी निर्भर करता है। अगर आपका ब्लाउज लुक बढ़िया है, तो साड़ी के साथ आप भी सुंदर दिखेंगी। आजकल बैकलेस ब्लाउज का ट्रेंड खूब चल रहा है। चलिए कुछ डिजाइंस देखते हैं।
साड़ी के साथ परफेक्ट ब्लाउज डिजाइन ही उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। आजकल फ्रंट और बैक ब्लाउज डिजाइंस काफी अच्छी और सुंदर बनने लगी हैं, जो साड़ी का पूरा लुक बदल देती हैं। अगर आप साड़ी पर बैकलेस ब्लाउज कैरी करना पसंद करती हैं, तो हम आपको कुछ लेटेस्ट डिजाइंस दिखाने जा रहे हैं। इन्हें आप किसी भी तरह की साड़ी के ब्लाउज में बनवा सकती हैं। ये आपको ट्रेंडी लुक देंगे।
लेस ब्लाउज
लेस स्टाइल वाला ब्लाउज डिजाइन बैकलेस लुक में अच्छा लगेगा। ऊपर की ओर डोरी और नीचे टाई लेस लुक परफेक्ट लग रहा है। इसे आप किसी भी साड़ी पर बनवा सकती हैं।
बकल लुक
बैकलेस लुक को स्टाइलिश दिखाना है तो बकल ट्राई करें। ब्लाउज के दोनों पार्टिशन को जोड़ने के लिए सर्कल बकल लगाया है। ये डिजाइन थोड़ा ट्रेंडी हो जाएगी।
डीप नेक
डीप नेक स्टाइल में डोरी बैकलेस ब्लाउज डिजाइन साड़ी पर जचेगा। हैवी साड़ी के लिए भी इस तरह का ब्लाउज डिजाइन अच्छा लगेगा।
हॉल्टर नेक
हॉल्टर नेक ब्लाउज लुक भी साड़ी पर कैरी कर सकती हैं। इस तरह के ब्लाउज लुक के साथ आप पीछे ट्रेसेल्स लगवा सकती हैं। ये पीठ को कवर रखेगा और सुंदर दिखेगा।
ब्लैक जिगजैग
ब्लैक डोरी वाला जिग-जैग स्टाइल वाला ब्लाउज किसी भी फैंसी या हैवी साड़ी पर बनवा सकती हैं। इस तरह का ब्लाउज लुक बैक को परफेक्ट शेप में दिखाता है।
स्ट्रैप डीप डिजाइन
अगर बैकलेस पहनने में सहज नहीं होती हैं, तो ब्रा स्ट्रैप स्टाइल में ब्लाउज बनवाएं। ये डीप नेक लुक में होगा और पहनने में आरामदायक रहेगा। साड़ी पर सुंदर लुक भी मिलेगा।
फैंसी स्टाइल
बैकलेस ब्लाउज में आप इस तरह की डोरी स्टाइल डिजाइन भी बनवा सकते हैं। इस तरह का ब्लाउज हर तरह की साड़ी पर जचेगा और ये डिजाइन लहंगे के ब्लाउज के लिए भी परफेक्ट है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
