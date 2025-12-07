नई दुल्हन के लिए चुनें ट्रेडिशनल बिछिया के ये डिजाइन्स, पैरों को घूर-घूर कर देखेगी सास

संक्षेप: आजकल बिछिया के कई ट्रेंडी और हैवी डिजाइन आने लगे हैं। नई दुल्हन के लिए पारंपरिक और लेटेस्ट डिजाइन की बिछिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन्हें पहनकर पैरों की शोभा बढ़ जाएगी।

भारत में शादी के समय ही नई दुल्हन के पैरों में बिछिया पहना दी जाती है और ये एक रस्म के तौर पर होती है। कई जगहों पर भाभी पैरों में बिछिया पहनाती है। आजकल हल्की से लेकर हैवी डिजाइन तक में खूबसूरत बिछिया के डिजाइन्स मार्केट में मौजूद है। 3 या 2 पेयर में चेन वाली बिछिया पैरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। अगर आप नई दुल्हन के लिए बिछिया खरीदने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपको कुछ लेटेस्ट और पारंपरिक बिछिया के डिजाइन दिखाते हैं।

फूल वाली बिछिया- फूल वाली बिछिया का डिजाइन पुराना है लेकिन अब ये ठोस चांदी और रिंग स्टाइल में आ गया है। आप चांदी की बिछिया में इस तरह की रिंग स्टाइल फ्लॉवर डिजाइन चुन सकते हैं। ये पैरों की शोभा बढ़ा देगी।

घुंघरू डिजाइन- पैरों पर हैवी स्टाइल वाली बिछिया पहननी है, तो घुंघरू वाली डिजाइन चुनें। हैवी लुक और डिजाइन में घुंघरू या फूल में ये डिजाइन मिल जाएगी। इसके दो या तीन पेयर भी मिल जाते हैं। ये बड़ी से छोटी शेप में आती है।

चेन डिजाइन- आजकल बिछिया में चेन डिजाइन भी खूब चली है। घुंघरू-चेन वाली ये डिजाइन पैरों पर सुंदर लगेगी। इसमें ठोस चांदी में भी डिजाइन बनी हुई है। इसमें तीन या दो पेयर ले सकती हैं, ये पैरों को आकर्षक व हैवी लुक देंगे।

बिछुआ स्टाइल- आपको ज्यादा हैवी स्टाइल में बिछिया पहननी है, तो बिछुआ डिजाइन चुनें। इसे आप चेन स्टाइल या फिर सिंपल भी चुन सकते हैं। ये लंबी डिजाइन में होंगी और नग लगे होंगे। ये भी पैरों की शोभा बढ़ा देंगे।

लंबी बिछिया डिजाइन- नग जड़ी हुई लंबी डिजाइन में भी बिछिया आप नई दुल्हन के लिए चुन सकते हैं। ये कई लेयर वाली रिंग स्टाइल बिछिया है। हैवी और एलिगेंट लुक में बिछिया लेनी है, तो इस तरह की डिजाइन चुनें।