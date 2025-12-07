Hindustan Hindi News
silver or chandi heavy bichiya latest designs for bride with price
नई दुल्हन के लिए चुनें ट्रेडिशनल बिछिया के ये डिजाइन्स, पैरों को घूर-घूर कर देखेगी सास

संक्षेप:

आजकल बिछिया के कई ट्रेंडी और हैवी डिजाइन आने लगे हैं। नई दुल्हन के लिए पारंपरिक और लेटेस्ट डिजाइन की बिछिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन्हें पहनकर पैरों की शोभा बढ़ जाएगी।

Dec 07, 2025 06:29 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
भारत में शादी के समय ही नई दुल्हन के पैरों में बिछिया पहना दी जाती है और ये एक रस्म के तौर पर होती है। कई जगहों पर भाभी पैरों में बिछिया पहनाती है। आजकल हल्की से लेकर हैवी डिजाइन तक में खूबसूरत बिछिया के डिजाइन्स मार्केट में मौजूद है। 3 या 2 पेयर में चेन वाली बिछिया पैरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। अगर आप नई दुल्हन के लिए बिछिया खरीदने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपको कुछ लेटेस्ट और पारंपरिक बिछिया के डिजाइन दिखाते हैं।

bichiya latest designs

फूल वाली बिछिया- फूल वाली बिछिया का डिजाइन पुराना है लेकिन अब ये ठोस चांदी और रिंग स्टाइल में आ गया है। आप चांदी की बिछिया में इस तरह की रिंग स्टाइल फ्लॉवर डिजाइन चुन सकते हैं। ये पैरों की शोभा बढ़ा देगी।

bichiya latest designs

घुंघरू डिजाइन- पैरों पर हैवी स्टाइल वाली बिछिया पहननी है, तो घुंघरू वाली डिजाइन चुनें। हैवी लुक और डिजाइन में घुंघरू या फूल में ये डिजाइन मिल जाएगी। इसके दो या तीन पेयर भी मिल जाते हैं। ये बड़ी से छोटी शेप में आती है।

bichiya latest designs

चेन डिजाइन- आजकल बिछिया में चेन डिजाइन भी खूब चली है। घुंघरू-चेन वाली ये डिजाइन पैरों पर सुंदर लगेगी। इसमें ठोस चांदी में भी डिजाइन बनी हुई है। इसमें तीन या दो पेयर ले सकती हैं, ये पैरों को आकर्षक व हैवी लुक देंगे।

bichiya latest designs

बिछुआ स्टाइल- आपको ज्यादा हैवी स्टाइल में बिछिया पहननी है, तो बिछुआ डिजाइन चुनें। इसे आप चेन स्टाइल या फिर सिंपल भी चुन सकते हैं। ये लंबी डिजाइन में होंगी और नग लगे होंगे। ये भी पैरों की शोभा बढ़ा देंगे।

bichiya latest designs

लंबी बिछिया डिजाइन- नग जड़ी हुई लंबी डिजाइन में भी बिछिया आप नई दुल्हन के लिए चुन सकते हैं। ये कई लेयर वाली रिंग स्टाइल बिछिया है। हैवी और एलिगेंट लुक में बिछिया लेनी है, तो इस तरह की डिजाइन चुनें।

bichiya latest designs

नग बिछिया- ओवल शेप वाली नग बिछिया भी पैरों पर हैवी लुक देगी। ठोस डिजाइन और लाल नग वाली तीन पेयर में बिछिया नई दुल्हन के लिए चुनें। इसे पहनने के बाद पैरों की सुंदरता बढ़ जाएगी।

