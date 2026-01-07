सिंपल सा कुर्ता पहनकर भी दिख सकती हैं अट्रैक्टिव, इमेज कोच से जानें कौन सी गलती ना करें

संक्षेप: Style tips to look attractive in simple kurta: रोजाना आप कुर्ता पहनती है और खुद के लुक को बोरिंग समझती हैं। तो इमेज कोच प्रीतो से जान लें कुर्ते के साथ किस तरह की स्टाइलिंग आपको डल और बोरिंग दिखाएगी। साथ ही किस तरह की स्टाइल से आप कंफर्टेबल होने के साथ ही अट्रैक्टिव भी नजर आएंगी।

ज्यादातर इंडियन वुमन डेली लाइफ में कुर्ता पहनना पसंद करती हैं। उन्हें लगता है कि स्टाइलिश दिखने के लिए वेस्टर्न वियर पहनना जरूरी है। जबकि ऐसा बिल्कुल नही है, अगर आप सिंपल कुर्ते को भी सही स्टाइल का कॉम्बिनेशन मिलाकर पहनेंगी तो रोजमर्रा के सिंपल से सूट में भी अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। अगर आप भी उन महिलाओं में शामिल जो अपने कुर्ते वाले लुक को बोरिंग समझती हैं तो इमेज कोच प्रीतो की इस सलाह को जरूर अपना लें और फौरन इन गलतियों को दोहराना छोड़ दें। जिनकी वजह से कुर्ता पहनकर पूरा लुक बोरिंग सा दिखने लगता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इमेज कोच ने बताया कुर्ता पहनते वक्त इन गलतियों को ना दोहराएं काफी सारी लेडीज सिंपल लुक में ही रहना चाहती हैं। जबकि उन्हें नहीं पता कि सिंपल से लुक को भी अस्थेटिक और स्टाइलिश बनाया जा सकता है। बस थोड़ी सी एक्सेसरीज का चुनाव सही होना चाहिए। ज्यादातर महिलाएं रेडी होते समय इन गलतियों को दोहराती हैं। इमेज कोच प्रीतो ने वीडियो शेयर कर बताया है कि किस तरह से छोटी-छोटी मिस्केट पूरे लुक को नॉन अट्रैक्टिव बना देती हैं। जैसे-

फुटवियर की डिजाइन और कलर कपड़े के साथ मैच नहीं हो रही

साथ ही बैग की डिजाइन और कलर भी फुटवियर और कपड़ों से अलग दिख रही है।

ज्वैलरी भी मिसमैच होती है। ईयररिंग्स अलग मेटल के और हाथों में चूड़ियां अलग रंग की पूरे लुक को मिसमैच और बोरिंग बना रही है।

वहीं, दुपट्टे को लेने का तरीका भी लुक के साथ फिट नहीं बैठ रहा। कैसे करें सही तरीके से स्टाइल अगर आपको कंफर्ट का ध्यान रखना है, बालों को ओपन नहीं करना या हील्स नहीं पहनना तो भी आप कुर्ते और पायजामे में अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। बस इन छोटे स्टाइल टिप्स को हमेशा फॉलो करें।