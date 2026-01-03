Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनShweta Tiwari Winter Styling Tips Comfortable and Effortlessly Stylish
जैकेट से स्वेटर तक: श्वेता तिवारी के विंटर लुक्स से सीखें स्मार्ट स्टाइलिंग

जैकेट से स्वेटर तक: श्वेता तिवारी के विंटर लुक्स से सीखें स्मार्ट स्टाइलिंग

संक्षेप:

सर्दियों में स्टाइल और कम्फर्ट का परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जाए, यह श्वेता तिवारी से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। उनके विंटर लुक्स साबित करते हैं कि लेयरिंग भी एलिगेंट हो सकती है।

Jan 03, 2026 06:32 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी ना सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, बल्कि उनका फैशन सेंस भी हमेशा चर्चा में रहता है। चाहे कैजुअल आउटिंग हो, वेकेशन या फिर नाइट वॉक- श्वेता का विंटर स्टाइल यह साबित करता है कि ठंड के मौसम में भी आराम के साथ ग्लैमर बरकरार रखा जा सकता है। हाल ही में सामने आई उनकी विंटर तस्वीरों ने फैशन लवर्स को एक बार फिर इंस्पायर किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1. क्लासिक लेयरिंग का कमाल: श्वेता तिवारी के विंटर लुक्स की सबसे खास बात है स्मार्ट लेयरिंग। वह अक्सर हल्के स्वेटर या टॉप के ऊपर जैकेट या पफर वेस्ट पहनती नजर आती हैं। यह ना सिर्फ ठंड से बचाता है बल्कि आउटफिट को क्लासी टच भी देता है। खासकर ट्रैवल के दौरान यह स्टाइल बेहद प्रैक्टिकल और ट्रेंडी माना जाता है।

2. न्यूट्रल कलर्स पर भरोसा: रंगों की बात करें तो श्वेता न्यूट्रल शेड्स को प्राथमिकता देती हैं। बेज, ब्राउन, ब्लैक और ग्रे जैसे रंग उनके विंटर आउटफिट्स में बार-बार देखने को मिलते हैं। ये रंग हर स्किन टोन पर सूट करते हैं और आसानी से मिक्स-मैच भी किए जा सकते हैं। यही वजह है कि उनका हर लुक सटल होते हुए भी एलिगेंट नजर आता है।

3. एक्सेसरीज से लुक अपग्रेड: एक्सेसरीज के मामले में भी श्वेता का अंदाज बेहद सिंपल है। सनग्लासेस, स्टाइलिश स्कार्फ और मिनिमल ईयररिंग्स उनके लुक को कंप्लीट करते हैं। वह ओवर-एक्सेसराइज करने से बचती हैं जिससे पूरा फोकस आउटफिट और नैचुरल स्टाइल पर रहता है।

4. कम्फर्टेबल बॉटम्स का चुनाव: बॉटम वियर के लिए श्वेता अक्सर स्ट्रेट पैंट्स, फिटेड जींस या कम्फर्टेबल ट्राउज़र्स चुनती हैं। ये न सिर्फ सर्दियों में आरामदायक होते हैं बल्कि लंबे समय तक पहनने में भी आसान रहते हैं।

5. विंटर फुटवियर स्मार्ट रखें: स्नीकर्स या क्लोज्ड शूज़ ना सिर्फ ठंड से बचाते हैं बल्कि पूरा लुक भी बैलेंस करते हैं।

6. ओवरड्रेसिंग से बचें: श्वेता का स्टाइल सिखाता है कि सर्दियों में भी कम कपड़ों में स्मार्ट लेयरिंग से शानदार लुक पाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:पफ जैकेट की पफीनेस वॉश करने से ना हो जाए खत्म! सीख लें धोने का सही तरीका

फैशन टिप: कुल मिलाकर, श्वेता तिवारी का विंटर फैशन यह सिखाता है कि सर्दियों में स्टाइलिश दिखने के लिए भारी कपड़ों या ओवरड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती। सही लेयरिंग, न्यूट्रल कलर्स और सिंपल एक्सेसरीज़ के साथ आप भी ठंड के मौसम में फैशनेबल और कॉन्फिडेंट नजर आ सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
shweta tiwari Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।