Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनShweta Tiwari Turns Heads in a Stunning Red Layered Midi Dress
श्वेता तिवारी का रेड ड्रेस लुक बना फैशन टॉक, मिनिमल स्टाइलिंग ने जीता दिल

श्वेता तिवारी का रेड ड्रेस लुक बना फैशन टॉक, मिनिमल स्टाइलिंग ने जीता दिल

संक्षेप:

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का रेड मिडी ड्रेस लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मिनिमल मेकअप, सॉफ्ट कर्ल्स और एलिगेंट स्टाइल के साथ उनका यह फैशन अवतार महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

Jan 08, 2026 03:43 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी एक बार फिर अपने स्टाइलिश और एलिगेंट लुक को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में सामने आई उनकी तस्वीरों में वह रेड मिडी ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। यह लुक ना सिर्फ ग्लैमरस है, बल्कि आज की मॉडर्न महिलाओं के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन भी देता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेड मिडी ड्रेस में श्वेता तिवारी का एलिगेंट अवतार

श्वेता तिवारी ने इस मौके पर कोरल रेड शेड की स्लीवलेस मिडी ड्रेस पहनी है जो उनकी पर्सनैलिटी को शानदार तरीके से उभारती है। ड्रेस का फिट एंड फ्लेयर सिलुएट उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करता है, वहीं लेयर्ड फ्रिल्स इसे एक फेमिनिन और ग्रेसफुल टच देते हैं। यह मिडी ड्रेस डे इवेंट्स से लेकर कॉकटेल पार्टी तक के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन मानी जा सकती है।

मेकअप और हेयर स्टाइल ने बढ़ाया ग्लो

श्वेता तिवारी ने अपने इस लुक को सॉफ्ट ग्लैम मेकअप के साथ पूरा किया है। न्यूड बेस, हल्का ब्लश, ब्राउनिश आईशैडो और न्यूड लिप शेड उनके चेहरे पर नेचुरल ग्लो ला रहे हैं। वहीं, उनके सॉफ्ट वेव्स वाले खुले बाल इस लुक को और ज्यादा एलिगेंट बना रहे हैं। यह हेयर स्टाइल हर फेस शेप पर सूट करता है और पार्टी लुक के लिए परफेक्ट है।

एक्सेसरीज और फुटवियर रही मिनिमल

एक्सेसरीज की बात करें तो श्वेता तिवारी ने डेलिकेट ड्रॉप ईयररिंग्स और गोल्डन टोन ब्रेसलेट कैरी किया है, जो लुक को ओवरडन किए बिना क्लासी फील देता है। फुटवियर के तौर पर उन्होंने न्यूड हाई हील्स चुनी हैं जो ड्रेस के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाती हैं और पूरे लुक को बैलेंस करती हैं।

क्यों खास है यह लुक?

श्वेता तिवारी का यह रेड मिडी ड्रेस लुक उन महिलाओं के लिए खास है जो स्टाइल के साथ कंफर्ट भी चाहती हैं। यह आउटफिट पार्टी, डेट नाइट, बर्थडे सेलिब्रेशन या इवनिंग गेदरिंग के लिए आसानी से रीक्रिएट किया जा सकता है। रेड कलर कॉन्फिडेंस और एलिगेंस का प्रतीक माना जाता है, और श्वेता तिवारी ने इसे बेहद ग्रेसफुल तरीके से कैरी किया है।

ये भी पढ़ें:शनाया कपूर का साड़ी लुक बना युवाओं का नया फैशन क्रश!

फैशन टिप: कुल मिलाकर, श्वेता तिवारी का यह रेड मिडी ड्रेस लुक साबित करता है कि सही आउटफिट, मिनिमल स्टाइलिंग और कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी उम्र में फैशन स्टेटमेंट बनाया जा सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
shweta tiwari Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।