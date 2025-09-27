नवरात्रों में लाल रंग की साड़ी में फैंस का दिल चुरा रहीं श्रद्धा कपूर, साड़ी की कीमत का है अंदाजा?

Shraddha Kapoor at trailer launch of Thamma: फिल्म के ट्रेलर लांच में पहुंची श्रद्धा कपूर का लुक ब्यूटीफुल दिख रहा था। डीप रेड कलर की साड़ी और फुल बाजुओं वाले ब्लाउज को पहनें मिस कपूर नवरात्रि रेडी दिखीं। वहीं साड़ी की कीमत भी खास है।

नवरात्रि चल रही हैं और लेडीज इन दिनों एथिनिक आउटफिट पहनना पसंद कर रही हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेसेज कैसे पीछे रह सकती हैं। हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लांच में पहुंची श्रद्धा पूर भी पूरी तरह से नवरात्रि के रंग में रंगी नजर आईं। लाल रंग की साड़ी में श्रद्धा का लुक चार्मिंग दिख रहा था। वहीं सिंपल सी नजर आ रही साड़ी को हल्के में लेने की गलती ना करें और इसकी कीमत जरूर जान लें।

रेड साड़ी में श्रद्धा कपूर श्रद्धा कपूर ने ट्रेलर लांच के लिए डीप रेड कलर की साड़ी को चुना था। जिसे मसाबा गुप्ता के कलेक्शन से लिया गया था। हैवी क्रेप फैब्रिक की साड़ी पर रचिंग डिटेलिंग के साथ साइड पर ट्रेल थी और वहीं इस साड़ी का पल्लू भी कुछ एक्स्ट्रा लांग नजर आ था। वहीं साड़ी संग पहने ब्लाउज की वजह से लुक और भी ज्यादा गॉर्जियस नजर आया।

ब्लाउज की डिजाइन दिखी इंप्रेसिव मसाबा गुप्ता के कलेक्शन से ली गई इस साड़ी के साथ वियर ब्लाउज मैचिंग का था। जिस पर महीन घनी गोल्ड एंब्रायडरी की गई थी। वहीं डीप नेकलाइन स्वीहार्ट शेप में थी औप इसे ज्यादा सेसी लुक दे रही थी। ब्लाउज की स्लीव भी इंटरेस्टिंग थी। इसे शियर फैब्रिक से तैयार किया गया था और डीप नेक ब्लाउज के साथ फुल स्लीव अट्रैक्टिव दिखने के साथ पूरे लुक को गॉर्जियस बना रही थी।

साड़ी को स्त्री के अंदाज में किया स्टाइल श्रद्धा कपूर ने इस रेड कलर की साड़ी को स्टाइल करने के लिए स्त्री लुक को रीक्रिएट किया है। लांग चोटी वाली लुक स्त्री की याद दिला रहा। वहीं न्यूड सॉफ्ट पिंक ग्लॉसी लिपस्टिक शेड के साथ शार्प आई मेकअप ब्यूटीफुल दिख रहा। चोकर नेकपीस और नोजपिन के साथ पूरे लुक को कंप्लीट किया गया है।