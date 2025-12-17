Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनShraddha Arya Cream Toned Indo Western Outfit is Pure Elegance
ट्रेडिशन और ट्रेंड का मेल: श्रृद्धा आर्या का इंडो-वेस्टर्न लुक बना फैशन टॉक
संक्षेप:
टीवी की मशहूर अभिनेत्री श्रृद्धा आर्या अपने लेटेस्ट इंडो-वेस्टर्न लुक में एक बार फिर फैशन इंस्पिरेशन बन गई हैं। क्रीम टोन आउटफिट, एलिगेंट ड्रेप और मिनिमल स्टाइलिंग उनके इस अवतार को खास बनाते हैं।
Dec 17, 2025 08:08 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री श्रृद्धा आर्या एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज से फैशन लवर्स का दिल जीतती नजर आईं। इस बार उनका इंडो-वेस्टर्न लुक चर्चा में है जिसमें ट्रेडिशनल एलिमेंट्स और मॉडर्न टच का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। क्रीम और आइवरी टोन में सजा यह आउटफिट सादगी, एलिगेंस और ग्लैमर का परफेक्ट संतुलन है। श्रृद्धा आर्या का यह इंडो-वेस्टर्न लुक उन महिलाओं के लिए एक परफेक्ट फैशन गाइड है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स में मॉडर्न ट्विस्ट पसंद करती हैं।
श्रद्धा आर्या के खास स्टाइलिंग सीक्रेट्स-
- आउटफिट डिटेल्स: श्रृद्धा आर्या के इस लुक की सबसे खास बात है इसका ड्रेप्ड सिलुएट जो साड़ी और गाउन का फ्यूजन फील देता है। फ्लोई स्कर्ट को इस तरह ड्रेप किया गया है कि चलते समय उसमें ग्रेस और मूवमेंट दोनों नजर आते हैं।
- ब्लाउज डिजाइन: डीप नेकलाइन वाला एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज, जिस पर की गई बारीक कढ़ाई लुक को रॉयल टच देती है। ब्लाउज के ऊपर शीयर लेस केप या जैकेट इस आउटफिट को इंडो-वेस्टर्न कैटेगरी में पूरी तरह फिट करता है।
- कलर पैलेट: कलर पैलेट की बात करें तो सटल क्रीम शेड्स इस लुक को सॉफ्ट, सोफिस्टिकेटेड और क्लासी बनाते हैं। यह रंग ना सिर्फ डे इवेंट्स बल्कि न्यू ईयर, फेस्टिव फंक्शन और कॉकटेल पार्टी जैसे खास मौकों के लिए भी परफेक्ट है। आउटफिट में हैवी कलर्स की जगह न्यूट्रल टोन का इस्तेमाल इसे टाइमलेस बनाता है।
- स्टाइलिंग: स्टाइलिंग के मामले में श्रृद्धा ने मिनिमल अप्रोच अपनाई है। उन्होंने स्टेटमेंट ड्रॉप ईयररिंग्स के अलावा किसी भारी ज्वेलरी को शामिल नहीं किया जिससे पूरा फोकस आउटफिट पर बना रहता है।
- मेकअप/हेयरस्टाइल: मेकअप सॉफ्ट और ग्लोइंग रखा गया है- फ्लॉलेस बेस, पिंक ब्लश और न्यूड लिप्स के साथ डिफाइन्ड आईज लुक को फ्रेश फिनिश देती हैं। वहीं, मिड-पार्टेड स्लीक हेयरस्टाइल इस इंडो-वेस्टर्न अवतार को क्लीन और मॉडर्न टच देता है।
लुक वाइब: एलिगेंट, ग्रेसफुल और ट्रेंड-फॉरवर्ड—मॉडर्न महिलाओं के लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।