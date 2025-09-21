ट्रेंड के पीछे ना भागें, इन 5 आउटफिट डिजाइन को पहनकर त्योहारों पर हो जाएं तैयार, सब करेंगे तारीफ short kurti sleek palazzo pants to shirt with skirt 5 fashion outfits not trendy you can try this festive season, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनshort kurti sleek palazzo pants to shirt with skirt 5 fashion outfits not trendy you can try this festive season

ट्रेंड के पीछे ना भागें, इन 5 आउटफिट डिजाइन को पहनकर त्योहारों पर हो जाएं तैयार, सब करेंगे तारीफ

Fashion Guide: त्योहारों का सीजन चल रहा है। गरबा डांस से लेकर अगले महीने में करवा चौथ की तैयारियां भी चल रही होंगी। लेकिन इन फेस्टिवल्स पर ट्रेंड के चक्कर में वहीं बोरिंग साड़ी और ज्वैलरी पहनकर रेडी ना हो जाए। ट्राई करें ये एवरग्रीन टाइप के कपड़े।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 09:36 AM
share Share
Follow Us on
ट्रेंड के पीछे ना भागें, इन 5 आउटफिट डिजाइन को पहनकर त्योहारों पर हो जाएं तैयार, सब करेंगे तारीफ

इन दिनों ट्रेंडी आउटफिट का जमाना है। लड़कियां लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से नवरात्रि से लेकर करवा चौथ के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर आप उन लेडीज में शामिल हैं जो साइलेंटली अपने लुक्स से सबकी तारीफ बटोरती हैं। तो खुद के लिए इन अंडररेटेड फैशन ट्रेंड को सेलेक्ट कर सकती हैं। जिसे पहनकर आप ना केवल सुंदर दिखेंगी बल्कि पूरी भीड़ में भी हटके नजर आएंगी। अपनी हेयरस्टाइलिंग और मेकअप से लुक को प्रिटी जरूर बना लें। जान लें 5 अंडररेटेड फैशन ट्रेंड जो त्योहारों पर ब्यूटीफुल लुक देते हैं।

फ्रंट ओपन जैकेट स्टाइल कुर्ता

फ्रंट ओपन जैकेट स्टाइल कुर्ता त्योहारों पर अट्रैक्टिव दिखता है। इसे आप लांग स्कर्ट, पलाजो या फिर जींस के साथ पहन कर कंटेप्रेरी लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर आपके पास पुराना कोई जैकेट स्टाइल कुर्ता है तो उसे थोड़े से ट्विस्ट के साथ पहनकर हो जाएं तैयार।

क्रिस्प व्हाइट शर्ट विद लहंगा

क्रिस्प व्हाइट शर्ट के साथ सिल्क या ब्रोकेड पैटर्न के लहंगे काफी ट्रेंड में थे। इसे आप फिर से ट्राई कर सकती हैं। नवरात्रि गरबा सीजन में ये लुक हमेशा इन रहता है और क्लासी बनाता है। इसे ऑक्सीडाइज्ड ज्वैलरी के साथ पेयर करें।

धोती पैंट विद शार्ट कुर्ती

यंग एज वुमन हैं और कुछ सबसे अलग पहनना चाहती हैं तो इस आउटफिट को कभी भी ना ना कहें। शार्ट फ्लोई डिजाइन वाली कुर्ती के साथ धोती स्टाइल पैंट ब्यूटीफुल लुक देता है। फेस्टिवल सीजन में आप इसे पहनकर क्यूट लुक पा सकती हैं। घेरदार अनारकली डिजाइन के शार्ट कुर्ती के साथ धोती पैंट डांडिया और गरबा नाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

शार्ट कुर्ती और शरारा

शार्ट कुर्ती और साथ में गरारा या शरारा को पहनें। ये कंफर्टेबल भी दिखेगा और आपको फेस्टिवल्समें मौजमस्ती करने की आजादी भी देगा। हैवी दुपट्टे को संभालने का झंझट खत्म और हैवी होने के बाद भी शरारा चलने में आसान रहेगा।

स्लीक कुर्ता विद पलाजो

त्योहारों पर सबसे सिंपल लुक में रहना चाहती हैं तो स्लीक डिजाइन के कुर्ते के साथ पलाजो पैंट को कैरी करें। साथ में झीना सा दुपट्टा कंधे पर जरूर डाल लें। जिससे त्योहारों की नजाकत बनी रहे। ये लुक आपको भीड़ में बिल्कुल हटके बना देगा।

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।