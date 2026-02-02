छोटी हाइट है तो जींस पहनने का बदलें स्टाइल, फैशन स्टाइलिस्ट ने बताया कैसी जींस में दिखेंगी लंबी

संक्षेप: अगर आपकी हाइट छोटी है, तो जींस को स्टाइल करने का तरीका थोड़ा बदल लें। फैशन स्टाइलिस्ट पूजा ने बताया कि छोटी हाइट वाली लड़कियों को किस तरह की जींस पहननी चाहिए।

शॉर्ट हाइट वाली लड़कियां अक्सर ऐसे आउटफिट्स कैरी कर लेती हैं, जिसमें उनकी हाइट और ज्यादा कम दिखने लगती है। कपड़े सिर्फ डिजाइनर या फिर क्लासी लुक नहीं देते बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाते हैं। अगर कोई लड़की लंबी है लेकिन वह अजीब से कपड़े पहन लें तो हाइट कम दिखने लगेगी। कपड़ों का स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी पर काफी फर्क डालता है। आज हम आपको जींस पहनने के कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे छोटी हाइट भी लंबी दिखने लगेगी। फैशन स्टाइलिस्ट पूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फैशन टिप्स शेयर किए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कैसी जींस पहनें? 1- स्ट्रेट लेग जींस स्ट्रेस लेग जींस ऊपर से नीचे तक एक जैसे शेप में होती हैं और चौड़ाई में दिखती है। इसे पहनने पर आप ऊपर से नीचे तक बैलेंस दिखेंगी और लंबी भी नजर आएंगी। इस तरह की जींस के साथ आप टी-टॉप और कोट या जैकेट पहन सकती हैं। इस तरह की जींस अक्सर आपने आलिया को पहने देखा होगा।

2- बूटकट स्टाइल जींस बूटकट स्टाइल जींस थाई पर चिपकी हुई फिटेड और नीचे की ओर ओपन बॉटम स्टाइल में होती है। इस तरह की जींस अक्सर आपने सेलेब्स को पहने देखा होगा। इस तरह की जींस पर फिटेड टॉप अच्छे लगते हैं और इसमें हाइट लंबी दिखती है।

3- हाई वेस्ट जींस हाई वेस्ट स्कीनी जींस भी आपको टॉलर लुक दे सकती है। इस तरह की जींस आप स्टाइल करें किसी भी ढीले या लॉन्ग टॉप के साथ ऐसी जींस आपको कंफर्टेबल लुक के साथ लंबा भी दिखाती है। अगर आप थोड़ा चबी है, तो हाई वेस्ट जींस आपको थोड़ा स्लीम लुक भी देगा।